/क्रिस्टियानो रोनाल्डो अखेर लग्न करणार! ठरणार शतकातील सर्वात मोठा शाही विवाहसोहळा, पत्नीचा जुना Video व्हायरल

मागील काही दिवसांपासून क्रिस्टियानो रोनाल्डो आणि जॉर्जियाना रॉड्रिगेझ यांच्या लग्नाची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. अनेकजण दावे करत आहेत की या महिन्यामध्ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो आणि जॉर्जियाना रॉड्रिगेझ हे दोघेही लग्न करणार आहेत, तर काही नेटकऱ्यांचे मत आहे की हे सर्व खोटे आहे. आता क्रिस्टियानो रोनाल्डो आणि जॉर्जियाना रॉड्रिगेझ हे दोघे लग्न करणार की नाही असा प्रश्न तुम्हालाही आहे तर 'द सन'च्या वृत्ताने दिलेल्या माहितीनुसार क्रिस्टियानो रोनाल्डो त्यांची गर्लफ्रेंड आणि 10 वर्षांची जोडीदारसोबत लग्न करणार आहे. आता हे लग्न कधी, कुठे होणार यासंदर्भात सर्व माहिती तुम्हाला या लेखामध्ये देणार आहोत.
ब्रिटिश वृत्तपत्राने माहिती दिली आहे की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आणि जॉर्जियाना रॉड्रिगेझ हे दोघेही पुढील शनिवारी लग्न करणार आहेत. कॅथेड्रलमधील लग्नसोहळे सहसा दुपारी 3 वाजता सुरु होतात अशी माहिती आहे. शनिवारी फुनशाल कॅथेड्रलमध्ये होणार आहे असे दावे केले जात आहेत. यासंदर्भात क्रिस्टियानो रोनाल्डो आणि जॉर्जियाना रॉड्रिगेझ यांनी कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. लग्नासाठी क्रिस्टियानो रोनाल्डो आणि जॉर्जियाना रॉड्रिगेझ यांनी कॅथेड्रलजवळ असलेले सॅवॉय पॅलेस हे पंचतारांकित हॉटेल बुक केले आहे. अनेक वृतांनी असेही दावे केले आहेत की, लग्नासाठी बुक केलेल्या हॅाटेलमध्ये शुक्रवार आणि शनिवारी दोन मजले आणि बारचे काही भाग बंद राहणार आहेत.
जॉर्जिना रॉड्रिग्ज ही 31 वर्षीय स्पॅनिश सुपरमॉडेल असून ती 2016 पासून फुटबॉलचा दिग्गज खेळाडू क्रिस्टियानो रोनाल्डोसोबत रिलेशनशिपमध्ये आहे. रॉड्रिग्ज ही क्रिस्टियानो रोनाल्डोच्या पाच मुलांपैकी दोन, अलाना मार्टिना आणि बेला एस्मेराल्डा यांची आई देखील आहे. जॉर्जियाना रॉड्रिग्जने स्पेनमधील एका सामान्य परिस्थितीतून मोठी उंची गाठली. सुरुवातीला ती गुच्चीच्या एका स्टोअरमध्ये वैयक्तिक खरेदी सहाय्यक म्हणून काम करत होती. याच काळात तिची भेट क्रिस्टियानो रोनाल्डोशी झाली. लवकरच ती त्या स्टार फुटबॉलपटूची वैयक्तिक सहाय्यक बनली आणि त्या दोघांमध्ये प्रेमसंबंध सुरू झाले. लवकरच रॉड्रिग्ज रोनाल्डोसोबत विविध कार्यक्रमांना आणि पुरस्कार सोहळ्यांना जाताना दिसू लागली.
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जेव्हा जॉर्जिना रॉड्रिग्जने क्रिस्टियानो रोनाल्डोला डेट करायला सुरुवात केली, तेव्हा तिचे पर्सनल शॉपिंग असिस्टंट म्हणून काम करण्याचे दिवस संपले. लवकरच तिने अनेक नामांकित डिझायनर्स आणि ब्रँड्ससाठी मॉडेल म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. या वर्षाच्या सुरुवातीला रॉड्रिग्ज जुळ्या मुलांची गर्भवती होती, पण तिच्या एका बाळाचा जन्मानंतर मृत्यू झाला.