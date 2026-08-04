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क्रिस्टियानो रोनाल्डो अखेर लग्न करणार! ठरणार शतकातील सर्वात मोठा शाही विवाहसोहळा, पत्नीचा जुना Video व्हायरल

अनेकजण दावे करत आहेत की या महिन्यामध्ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो आणि जॉर्जियाना रॉड्रिगेझ हे दोघेही लग्न करणार आहेत, तर काही नेटकऱ्यांचे मत आहे की हे सर्व खोटे आहे. आता क्रिस्टियानो रोनाल्डो आणि जॉर्जियाना रॉड्रिगेझ हे दोघे लग्न करणार की नाही यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 04, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:17 PM IST
क्रिस्टियानो रोनाल्डो अखेर लग्न करणार! ठरणार शतकातील सर्वात मोठा शाही विवाहसोहळा, पत्नीचा जुना Video व्हायरल
Image Credit: क्रिस्टियानो रोनाल्डोच्या लग्नाची तारीख (Photo - AI)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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