'या' खेळाडूने केलं निवृत्तीनंतर पुनरागमन, पण एका ट्विस्टने उंचावल्या चाहत्यांच्या भुवया

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये असे अनेक खेळाडू झाले आहेत ज्यांनी दोन वेगवेगळ्या संघांसाठी खेळून दाखवले. पण एका दिग्गज खेळाडूच्या ताज्या निर्णयाने क्रिकेटविश्वात नवा चर्चेचा विषय निर्माण केला आहे. २०२२ मध्ये संन्यास घेतलेला हा स्टार आता पुन्हा मैदानात उतरणार आहे, पण आपल्या जुन्या संघाऐवजी एका नव्या देशासाठी खेळताना दिसणार आहे.
हा खेळाडू म्हणजे न्यूझीलंडचा माजी कर्णधार रॉस टेलर. २००६ ते २०२२ या काळात टेलरने न्यूझीलंडसाठी अनेक विक्रम रचले. १६ वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी कीवी क्रिकेटला नवे शिखर गाठून दिले. पण आता त्यांनी नवा अध्याय सुरू करत समोआच्या संघातून खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संन्यासाला तब्बल तीन वर्षांनंतर रॉस टेलर पुन्हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये परत येत आहेत. मात्र यावेळी त्यांचा ड्रेसिंग रूम बदलेला असेल. टेलर एशिया-ईस्ट एशिया पॅसिफिक टी२० वर्ल्ड कप २०२६ क्वालिफायर स्पर्धेत समोआचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. त्यांचा अनुभव आणि कौशल्य समोआ संघासाठी मोठी ताकद ठरण्याची शक्यता आहे.
रॉस टेलरचा समोआसाठी खेळण्याचा निर्णय हा फक्त त्याच्या वैयक्तिक कारकिर्दीचा नवा टप्पा नाही तर समोआ क्रिकेटसाठी एक ऐतिहासिक संधी ठरू शकतो.