Indian Cricketer: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अशा अनेक खेळाडूंची यादी आहे जे एका नव्हे तर दोन संघांसाठी खेळले. पण आता एका खेळाडूच्या निर्णयाने सर्वांनाच धक्का बसला आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 6, 2025, 07:43 AM IST
'या' खेळाडूने केलं निवृत्तीनंतर पुनरागमन, पण एका ट्विस्टने उंचावल्या चाहत्यांच्या भुवया

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये असे अनेक खेळाडू झाले आहेत ज्यांनी दोन वेगवेगळ्या संघांसाठी खेळून दाखवले. पण एका दिग्गज खेळाडूच्या ताज्या निर्णयाने क्रिकेटविश्वात नवा चर्चेचा विषय निर्माण केला आहे. २०२२ मध्ये संन्यास घेतलेला हा स्टार आता पुन्हा मैदानात उतरणार आहे, पण आपल्या जुन्या संघाऐवजी एका नव्या देशासाठी खेळताना दिसणार आहे.

कोण आहे हा खेळाडू? 

हा खेळाडू म्हणजे न्यूझीलंडचा माजी कर्णधार रॉस टेलर. २००६ ते २०२२ या काळात टेलरने न्यूझीलंडसाठी अनेक विक्रम रचले. १६ वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी कीवी क्रिकेटला नवे शिखर गाठून दिले. पण आता त्यांनी नवा अध्याय सुरू करत समोआच्या संघातून खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

3 वर्षांनंतर पुनरागमन

संन्यासाला तब्बल तीन वर्षांनंतर रॉस टेलर पुन्हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये परत येत आहेत. मात्र यावेळी त्यांचा ड्रेसिंग रूम बदलेला असेल. टेलर एशिया-ईस्ट एशिया पॅसिफिक टी२० वर्ल्ड कप २०२६ क्वालिफायर स्पर्धेत समोआचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. त्यांचा अनुभव आणि कौशल्य समोआ संघासाठी मोठी ताकद ठरण्याची शक्यता आहे.

न्यूझीलंडसाठी रचलेले विक्रम

  • टेलर न्यूझीलंडच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी फलंदाजांपैकी एक आहेत.
  • त्याने ११२ कसोटी सामने खेळून डॅनियल व्हेटोरीसोबत सर्वाधिक कसोटी खेळणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत पहिले स्थान पटकावले.
  • कसोटीत न्यूझीलंडसाठी त्याने ७,६८३ धावा केल्या असून या यादीत तो दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
  • २०१५ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध त्याने खेळलेली २९० धावांची खेळी कीवी क्रिकेटमधील ऐतिहासिक ठरली आहे.

वनडे क्रिकेटमध्येही दबदबा

  • वनडे क्रिकेटमध्ये टेलरने विक्रमांची शिदोरीच बांधली.
  • त्याने न्यूझीलंडसाठी सर्वाधिक ८,६०७ धावा व २१ शतके झळकावली.
  • तीनही प्रकारच्या क्रिकेटमध्ये मिळून ४५० सामने खेळले आणि तब्बल ३५१ झेल पकडले.
  • खास बाब म्हणजे, तीनही फॉर्मेटमध्ये १०० हून अधिक सामने खेळणारे तो जगातील पहिले क्रिकेटपटू ठरले होते. नंतर या यादीत विराट कोहली, डेव्हिड वॉर्नर आणि टीम साउदी यांचीही भर पडली.

रॉस टेलरचा समोआसाठी खेळण्याचा निर्णय हा फक्त त्याच्या वैयक्तिक कारकिर्दीचा नवा टप्पा नाही तर समोआ क्रिकेटसाठी एक ऐतिहासिक संधी ठरू शकतो.

