/5 षटकार... अन् OUT! सहा षटकारांची आतषबाजी होणारच होती, पण शेवटच्या चेंडूवर...KKR स्टारचा VIDEO व्हायरल

Rovman Powell : मेजर क्रिकेट लीग सध्या सुरु आहे आणि या स्पर्धेमध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील अनेक दिग्गज खेळाडू हे यामध्ये सामील झाले आहेत. मेजर लीग क्रिकेट 2026 मध्ये सिएटल ऑर्कास आणि लॉस एंजेलिस नाईट रायडर्स यांच्यात सामना पार पडला, या सामन्यात लॉस एंजेलिस नाईट रायडर्सच्या संघाने सामना एकतर्फी जिंकला. या सामन्यात लॉस एंजेलिस नाईट रायडर्सच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 196 धावा केल्या होत्या. या सामन्यात प्रत्युत्तरात सिएटल ऑर्कासच्या संघाने फक्त 115 धावा केल्या. या सामन्यामध्ये लॉस एंजेलिस नाईट रायडर्सची दमदार फलंदाजी पाहायला मिळाली. या सामन्यात केकेआरकडून आयपीएल खेळणाऱ्या रोव्हमन पॉवेलने आपल्या फलंदाजीने सर्वांनाच चकीत केले.
सिएटल ऑर्कास आणि लॉस एंजेलिस नाईट रायडर्स यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात रोव्हमन पॉवेलने धुमाकुळ घातला आणि त्याने मैदानावर फार कमी चेंडूमध्ये धावांचा पाऊस पाडला. पॉवेलने 11 चेंडूत 37 धावा केल्या. येथे षटकात त्याला सहा षटकार मारण्याची संधी होती पण तो काही मीटर चुकला. मेजर लीगमध्ये पॉवेलने सलग 5 षटकार ठोकले, तो सहावा षटकार जेव्हा मारायला गेला तेव्हा तो झेलबाद झाला.
हे ही वाचा
लॉस एंजेलिस नाईट रायडर्सच्या 17 व्या ओव्हरमध्ये जेव्हा पॉवेल फलंदाजीला आला तेव्हा सिएटल ऑर्कासचा दासुन शनाका गोलंदाजी करण्यासाठी आला. पहिल्याच चेंडूवर पॉवेलने षटकार मारला आणि पुढील सलग चार चेंडूमध्ये त्याने ही कामगिरी केली. पाच चेंडूत पाच षटकार मारल्यानंतर सहाव्या चेंडूवरही रोव्हमन मोठा शॉट घेईल अशी चाहत्यांची अपेक्षा होती. पॉवेलने ऑफ स्टम्पच्या बाहेर चेंडू लेग साइडच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न केला पण चेंडू बॅटच्या वरच्या काठाने हवेत उसळला. ओटनील बार्टमनने शानदार झेल घेत पॉवेलची विकेट घेतली. त्याच्या खेळीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे आणि पॉवेलला सहा षटकार मारता न आल्याने चाहते निराश झाले आहेत.
RovamnPowell smashed 5 sixes in an over! #DasunShanaka was on the receiving end of the onslaught but redeemed himself with a wicket in the final delivery.— Star Sports (@StarSportsIndia) June 22, 2026
Catch all the #MLC action on Star Sports & JioHotstar! pic.twitter.com/b6hJ8A2Tqr