Marathi News
बलात्काराचा आरोप असणाऱ्या खेळाडूला RCB ने संघात दिलं स्थान; IPL 2026 साठी अशी असेल RCB ची टीम

RCB IPL 2026 : गत विजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने IPL 2026 पूर्वी त्यांच्या रिटेन आणि रिलीज खेळाडूंची लिस्ट जाहीर केलेली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Nov 15, 2025, 07:53 PM IST
बलात्काराचा आरोप असणाऱ्या खेळाडूला RCB ने संघात दिलं स्थान; IPL 2026 साठी अशी असेल RCB ची टीम
(Photo Credit : Social Media)

IPL 2026 : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हा संघ आयपीएलमधील सर्वाधिक फॅन फॉलोईंग असणाऱ्या संघांपैकी एक आहे. आयपीएलच्या इतिहासात तब्बल 18 वर्षांनी आरसीबी संघाने गेल्यावर्षी आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं. रजत पाटीदारच्या नेतृत्वात आरसीबी संघाने ही कामगिरी केली होती.  आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनपूर्वी सर्व संघांना 15 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत त्यांच्या फ्रेंचायझीने रिटेन, रिलीज आणि ट्रेड केलेल्या सर्व खेळाडूंची लिस्ट जाहीर करायची होती. त्याप्रमाणे आरसीबीने सुद्धा त्यांच्या रिटेन, रिलीज आणि ट्रेड केलेल्या सर्व खेळाडूंची लिस्ट जाहीर केली असून यातील एका खेळाडूचं नाव ऐकून अनेकांना आश्चर्य वाटलं. 

आरसीबीने  रिटेन केलेल्या खेळाडूंची यादी : 

रजत पाटीदार (कर्णधार), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्नील सिंग, टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेकब बेथेल, जोश हेझलवूड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिक सलाम, अभिनंद शर्मा आणि अभिनंद शर्मा.

आरसीबीने रिलीज केलेल्या खेळाडूंची यादी : 

स्वस्तिक चिकारा, मयंक अग्रवाल, टिम सेफर्ट, लियाम लिव्हिंगस्टोन, मनोज भंडागे, लुंगी एनगिडी, आशीर्वाद मुझाराबानी, मोहित राठी

यश दयालवर दोन महिलांनी केले लैंगिक छळाचे आरोप : 

गोलंदाज यश दयालवर याचवर्षी गाझियाबाद येथे राहणाऱ्या एका महिलेने पाच वर्षे मानसिक आणि शारीरिक शोषण केल्याचा आरोप करत एफआयआर दाखल केली होती. इतकंच नव्हे तर ही तक्रार थेट मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पोहोचली होती. एवढंच नाही तर त्यानंतर काहीच दिवसांनी जयपूरमधील  अल्पवयीन मुलीला व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये सुवर्ण भविष्याचे स्वप्न दाखवून तिच्यावर दोन वर्ष लैंगिक अत्याचार केल्याचे आरोप सुद्धा यश दयालवर करण्यात आले आहे. ही दोन्ही प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहेत. यश दयालवर गाजियाबाद आणि जयपुर मधील दोन तरुणींनी लैंगिक छळाचे आरोप लावले आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन (UPCA) ने यश दयालला यूपी टी20 लीगमध्ये खेळण्यापासून प्रतिबंधित केल्याची मागणी केली होती. आयपीएल 2026 पूर्वी आरसीबी सुद्धा त्याला रिलीज करेल अशी शक्यता वर्तवली होती. मात्र यश दयालला आरसीबीने रिटेन केलं आहे. 

यश दयालला RCB ने पहिल्यांदा IPL 2024 च्या मिनी लिलावात 5 कोटी रुपयांना विकत घेतलं होतं.  त्यावेळी तो गुजरात टायटन्सकडून रिलीज झालेला होता. RCB ने त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि 2024 सीझनमध्ये त्याने खूप चांगली कामगिरी केली. RCB कडून यशने 29 सामने खेळले असून यात  28   विकेट्स घेतल्या आहेत. 

