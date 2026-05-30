/क्रिकेट इतिहासातील विचित्र योगायोग, लागोपाठ दोन प्लेऑफमध्ये साई सुदर्शनची Hit Wicket

Sai Sudarshan Hit Wicket : क्रिकेटच्या इतिहासात कदाचित असं पहिल्यांदाच घडलं असावं जेव्हा कोणताही स्टार क्रिकेटर दोन मोठया नॉकआउट सामन्यात एकाच प्रकारे आउट होऊन बाहेर पडला. आयपीएल 2026 चा (IPL 2026) क्वालिफायर 2 सामना हा 29 मे रोजी पारपडला. या सामन्यात गुजरात टायटन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स हे संघ समोरासमोर होते. यावेळी राजस्थान रॉयल्सने विजयासाठी 214 धावांचं आव्हान गुजरात टायटन्सला दिलं होतं. दरम्यान गुजरात टायटन्सकडून सर्वाधिक खेळी ही शुभमन गिल (104) आणि साई सुदर्शन (58) यांनी केली. मात्र यावेळी अत्यंत रोमांचक सामन्यात स्टार क्रिकेटर साई सुदर्शन हा सलग दुसऱ्या क्वालिफायर सामन्यात हिट विकेट होऊन बाहेर पडला.
हैराण करणारी गोष्ट अशी की रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध 26 मे रोजी खेळलेल्या क्वालिफायर 1 सामन्यात सुद्धा गुजरात टायटन्सचा स्टार क्रिकेटर साई सुदर्शन हा हिट विकेट होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतला होता. यावेळी धाव घेत असताना त्याच्या हातून बॅट निसटली आणि ती थेट स्टंपवर जाऊन लागली. तर 2 मे रोजी राजस्थान विरुद्ध क्वालिफायर 2 सामन्यात सुद्धा साई सुदर्शन असाच बाद झाला. 32 बॉलमध्ये साईने 58 धावांची जबरदस्त खेळी केली, मात्र गुजरातला त्याची सर्वात जास्त आवश्यकता असताना शॉट खेळताना त्याची बॅट ही थेट हातातून सुटून मागे स्टंपवर जाऊन लागली ज्यामुळे त्याला पॅव्हेलियनमध्ये जावं लागलं.
साई सुदर्शन आणि कर्णधार शुभमन गिलच्या शतकाच्या जोरावर गुजरात टायटन्सने विजयासाठी दिलेलं २१५ धावांचं आव्हान पूर्ण केलं. सामन्यानंतर साई सुदर्शनने दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले की लागोपाठ दोनदा हिट विकेट आउट झाल्यावर तो आता ग्लव्सवर ग्रीप टेप किंवा गम लावण्याचा विचार करतोय. साई सुदर्शन म्हणाला की, 'मला स्वतः कळत नाहीये की असं कसं होतंय. मला वाटतंय की काही गोष्टी मी ट्राय करायला हव्यात. आता मी ग्रीप टेक ट्राय करतो. काही बॉल खेळून पाहीन की कसं होतंय. अशा प्रकारे बाहेर पडण्यात माझी दिवसेंदिवस सुधारणा होत आहे. मागच्या सामन्यात बॅट जमिनीवर बाउंस होऊन मग स्टंपवर गेली होती, तर आता बॅट माझ्या हातून अशी सरकली जशी मी मुद्दाम ती स्टंपवर मारली असेल'.
Sai Sudharsan's bat fell onto his own stumps
गुजरात टायटन्सने 18.4 ओव्हरमध्येच विजयासाठी दिलेलं आव्हान पूर्ण केलं. दरम्यान त्यांनी फक्त 3 विकेट गमावल्या. या विजयासह गुजरात टायटन्सने आयपीएलच्या इतिहासात सलग तिसऱ्यांदा फायनलमध्ये स्थान मिळवलं असून आता त्यांची भिडत फायनलमध्ये आरसीबी सोबत होणार आहे. तर राजस्थान रॉयल्स पराभूत झाल्याने थेट स्पर्धेबाहेर गेली आहे.