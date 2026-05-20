Rishabh Pant: पराभव जिव्हारी लागला, ऋषभ पंतने मुलाखतीत मर्यादा ओलांडली; अपशब्द वापरत म्हणाला "आम्ही एक..."

Rishabh Pant Statement: ऋषभ पंतच्या नेतृत्वाखालील लखनऊ सुपर जायंट्सचा प्रवास IPL 2026 मध्ये काही खास राहिला नाही. हा संघ आता प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडलेला आहे.
Captain Rishabh pant statement after RR vs LSG: राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध झालेल्या पराभवानंतर लखनऊ सुपर जायंट्सचा कर्णधार ऋषभ पंत पूर्णपणे निराश झालेला दिसला. प्लेऑफच्या स्पर्धेतून आधीच बाहेर पडलेल्या लखनऊसाठी हा सामना प्रतिष्ठेचा मानला जात होता, मात्र राजस्थानने त्यांना एकतर्फी पराभवाचा धक्का दिला. सामना संपल्यानंतर झालेल्या प्रेझेंटेशनमध्ये पंतच्या चेहऱ्यावरची नाराजी आणि हताशा स्पष्ट दिसून येत होती. संघाकडून अपेक्षित कामगिरी झाली नाही, याची खंत त्याच्या बोलण्यातूनही जाणवत होती.
या सामन्यात लखनऊची सुरुवात मात्र जबरदस्त झाली होती. मिचेल मार्श आणि जोश इंग्लिस यांनी राजस्थानच्या गोलंदाजांवर सुरुवातीपासून आक्रमण करत वेगाने धावा जमवल्या. त्यामुळे संघ मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करेल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. पण मधल्या षटकांमध्ये राजस्थानच्या गोलंदाजांनी सामन्यावर पुन्हा पकड मिळवली. विशेषतः जोफ्रा आर्चरने टाकलेल्या अचूक आणि वेगवान माऱ्यामुळे लखनऊच्या फलंदाजांना मोठे फटके खेळणे कठीण झाले. ऋषभ पंतकडून शेवटच्या षटकांमध्ये अधिक आक्रमक खेळीची अपेक्षा होती. मात्र तो 23 चेंडूत 35 धावांपर्यंतच मर्यादित राहिला. त्याच्या खेळीत काही आकर्षक फटके दिसले, पण सामन्याच्या परिस्थितीनुसार अपेक्षित वेगाने धावा करण्यात तो अपयशी ठरला. यामुळे सोशल मीडियावर चाहत्यांनी त्याच्यावर टीका देखील केली.
सामन्यानंतर बोलताना पंतने मान्य केले की लखनऊकडून 5 ते 10 धावा कमी पडल्या. त्याने सांगितले की मधल्या षटकांमध्ये राजस्थानच्या गोलंदाजांनी अतिशय शिस्तबद्ध गोलंदाजी केली आणि शेवटच्या षटकात जोफ्रा आर्चरने सामना पूर्णपणे आपल्या बाजूने वळवला. विकेट फलंदाजांसाठी फारशी सोपी नव्हती आणि त्यामुळे गोलंदाजांनाही बचाव करणे अवघड गेले, असेही त्याने नमूद केले.
प्रेझेंटेशनदरम्यान बोलताना पंतच्या तोंडून नकळत एक अपशब्दही बाहेर पडला. मात्र तो कोणत्याही खेळाडूवर किंवा प्रतिस्पर्धी संघावर टीका करण्यासाठी नव्हता. आपल्या संघाचे समर्थन करताना आणि भावना व्यक्त करताना तो शब्द त्याच्या तोंडून निघाला. त्यानंतर हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला आणि क्रिकेट चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला.
Champion mindset right here! "We are such a good fing team" - Rishabh Pant. May 19, 2026
दरम्यान, शाहबाज अहमदला आधी गोलंदाजी का दिली नाही, असा प्रश्नही पंतला विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना त्याने सांगितले की त्या वेळी समोर डावखुरे फलंदाज खेळत होते. त्यामुळे त्यांनी दिग्वेश राठीला गोलंदाजी देण्याचा निर्णय घेतला. शाहबाजला त्या परिस्थितीत आणणे योग्य वाटले नाही, असे पंतने स्पष्ट केले. मात्र पराभवानंतरही आपल्या संघाबद्दल अभिमान असल्याचे सांगत त्याने खेळाडूंचा आत्मविश्वास वाढवण्याचा प्रयत्न केला.