Vaibhav Sooryavanshi: ज्या बॅटने गोलंदाजांना झोडपले, ती बॅट कोणाला देणार वैभव सूर्यवंशी? वचन देत म्हणाला, "IPL नंतर..."

Vaibhav Sooryavanshi promised to give his bat to jitesh sharma : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 मध्ये अनेक मोठे स्टार्स मैदानात झळकत असले तरी, सध्या सगळ्यांच्या चर्चेचा विषय ठरत आहे एक अवघा 15 वर्षांचा तरुण वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) . वय लहान असलं तरी त्याचा आत्मविश्वास, शॉट्सची रेंज आणि मोठ्या प्रसंगातही न घाबरण्याची वृत्ती यामुळे तो क्रिकेटविश्वात झपाट्याने लोकप्रिय होत आहे. राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) कडून खेळताना त्याने केवळ धावा केल्या नाहीत, तर चाहत्यांच्या मनात एक वेगळी जागा निर्माण केली आहे. आज रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू (Royal Challengers Bengaluru) विरुद्धचा महत्त्वाचा सामना गुवाहाटीमधील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) येथे रंगणार आहे. या सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर सराव सत्रात घडलेला एक मजेशीर किस्सा सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे.
RCBचा विकेटकीपर-फलंदाज जितेश शर्मा (Jitesh Sharma) सरावादरम्यान वैभवकडे आला आणि त्याच्या बॅटबद्दल कौतुक करत तो हातात घेतला. मजेत “थँक यू” म्हणत त्याने जणू बॅट स्वतःकडेच ठेवण्याचा इशारा दिला. हे पाहताच वैभवने लगेच हसत-हसत प्रतिक्रिया दिली की, “अरे भाऊ, आधी बॅट परत दे... बाकी नंतर बघू!”
यानंतर दोघांमध्ये हलकीफुलकी चुरस सुरू झाली. वैभवने गंमतीतच टोमणा मारला की, “तुमच्या टीममध्ये इतके बॅट्समन आहेत, तरी माझ्याकडूनच का मागता?” त्यावर जितेशनेही हसत उत्तर दिलं की, “मी कोणाला का विचारू,, मी दुसऱ्या कोणालाही विचारले नाही!”
या मजेदार संवादादरम्यान वैभवने स्पष्ट केलं की, IPL सुरू असताना तो आपला बॅट कुणालाही देणार नाही. मात्र त्याने जितेशला एक गोड वचन दिलं—स्पर्धा संपल्यानंतर तो त्याला बॅट नक्की भेट देईल. शेवटी दोघेही हसत-हसत गप्पा संपवतात, आणि वैभव पुन्हा एकदा मिश्किलपणे म्हणतो—“आता काही चान्स नाही, अजिबात नाही!”
मजेशीर स्वभावाबरोबरच वैभव सूर्यवंशी आपल्या कामगिरीमुळेही तितकाच चर्चेत आहे. त्याने आपल्या पहिल्याच IPL हंगामात 35 चेंडूत शतक झळकावत विक्रम केला जो कोणत्याही भारतीय खेळाडूकडून झालेल्या सर्वात जलद शतकांपैकी एक आहे.
या हंगामातही त्याची बॅट जोरात बोलते आहे. चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) विरुद्ध 52 धावांची दमदार खेळी, गुजरात टायटन्स (Gujarat Titans) विरुद्ध 31 आणि मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) विरुद्ध 39 धावांची आक्रमक इनिंग्स यातून त्याने सातत्य दाखवले आहे. विशेष म्हणजे, बुमराह (Jasprit Bumrah) सारख्या अव्वल गोलंदाजाच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकत त्याने आपली भीतीमुक्त खेळण्याची शैली सिद्ध केली.
काल शुक्रवारी RR vs RCB IPL Match सामना संध्याकाळी 7:30 वाजता सुरु झाला. दोन्ही संघांमध्ये स्टार खेळाडूंची फळी असल्यामुळे हा सामना अत्यंत रंगतदार झाला. सगळ्यांच्या नजरा पुन्हा एकदा वैभव सूर्यवंशीवर लागल्या होत्या आणि पुन्हा एकदा त्याने आपल्या बॅटने गोलंदाजांची धुलाई केलीच. त्याने 8 चौकार आणि 7 षटकारांच्या मदतीने 300 च्या स्ट्राइक रेटने 26 बॉलमध्ये 78 धावांची जबरदस्त खेळी केली.