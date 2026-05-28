वैभव सूर्यवंशीचा फॅन झाला 'क्रिकेटचा देव', विस्फोटक खेळीनंतर सचिन तेंडुलकरने पोस्ट करून केलं कौतुक

Vaibhav Sooryavanshi Sachin Tendulkar : बुधवारी राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात झालेल्या एलिमिनेटर सामन्यात वैभव सूर्यवंशीच्या विस्फोटक खेळीमुळे सचिन तेंडुलकर सुद्धा इम्प्रेस झाला. त्याने वैभवची कौतुक करणारी पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली.
Vaibhav Sooryavanshi Sachin Tendulkar : आयपीएल 2026 चा एलिमिनेटर सामना (Eliminator) हा बुधवारी राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद (RR VS SRH) यांच्यात झाला. महाराज राजवेंद्र सिंह आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम चंदीगड येथे झालेल्या या सामन्यात 15 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) आपल्या विस्फोटक खेळीने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. अवघ्या 29 बॉलमध्ये त्याने 97 धावा केल्या मात्र तो शतक पूर्ण करू शकला नाही. पण त्याच्या या जबरदस्त खेळीने ख्रिस गेल, डेविड वॉर्न आणि सनथ जयसूर्या सारख्या दिग्गज खेळाडूंचा रेकॉर्ड हा मोडला गेला. वैभव सूर्यवंशीची ही खेळी पाहून इतरांप्रमाणेच सचिन तेंडुलकर सुद्धा त्याचं कौतुक करण्यापासून स्वतःला रोखू शकला नाही. सचिन तेंडुलकरने सोशल मीडियावर वैभव सूर्यवंशीच्या खेळीचं कौतुक करणारी पोस्ट लिहिली.
सचिन तेंडुलकरने लिहिले की, 'वैभव सूर्यवंशीचं बॅट स्विंग उत्तम आहे. त्याहूनही आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे, त्याच्या पायाकडे येणाऱ्या बॉलसाठी जागा तयार करण्याकरिता तो आपला पुढचा पाय किती सुंदरपणे हलवतो. याच स्वातंत्र्यामुळे तो अशा प्रकारे खेळू शकतो. ही खेळी अप्रतिमपेक्षा कमी नव्हती!'. यापूर्वी देखील सचिन तेंडुलकरने वैभव सूर्यवंशीच्या खेळीच कौतुक केलं आहे.
एलिमिनिटर सामन्याचा टॉस हरलेल्या राजस्थान रॉयल्सकडून वैभव सूर्यवंशीने पाहिल्या ओव्हर पासूनच तुफान फटकेबाजी करण्यास सुरुवात केली. वैभवने त्याच्या इनिंगमध्ये 12 षटकार आणि 5 चौकार ठोकले. 29 बॉलमध्ये त्याने 97 धावांची खेळी केली. मात्र २९ व्या बॉलवर षटकार मारायला गेला असता तो बाद झाला. वैभवने शतक पूर्ण केलं असलं तरी त्याच्या या विस्फोटक खेळीने त्याने रेकॉर्डस्ची माळ लावली आहे. वैभवने एलिमिनेटर सामन्यात 9 रेकॉर्ड केलेत. त्याने टी20 आणि आयपीएलच्या इतिहासातील काही सर्वात धोकादायक फलंदाज जसे ख्रिस गेल, डेव्हिड वॉर्नर आणि सनथ जयसूर्या यांना अनेक बाबतीत मागे टाकले आहे. पॉवरप्लेमध्ये सर्वात जलद धावा करण्यापासून ते या वयात आयपीएलच्या नॉकआउट सामन्यात सर्वात मोठी खेळी खेळण्यापर्यंत, आता वैभवच्या नावावर विक्रम आहे.
राजस्थान रॉयल्सने सनरायजर्स हैदराबादला एलिमिनेटर सामना जिंकण्यासाठी प्रथम फलंदाजी करून 243 धावा करून विजयासाठी 244 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. हे टार्गेट पूर्ण करताना हैदराबादचा संघ 196 धावा करू शकला आणि अवघ्या 19.2 ओव्हरमध्ये ऑलआउट झाला.