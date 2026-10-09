/ऋतुराज - साई सुदर्शन फेल, भारताच्या संघाचा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सलग दुसरा पराभव!

भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ यांच्यामध्ये सामना पार पडला या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाला सलग दुसऱ्या सामन्यामध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाची निराशाजनक कामगिरी पाहायला मिळाली. भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये अनधिकृत एकदिवसीय सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाला ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखालील भारत 'अ' संघाला ऑस्ट्रेलिया 'अ' संघाकडून 69 धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. या सामन्यात भारताची फलंदाजी खराब झाली आणि कर्णधार ऋतुराजसह पहिले तीन फलंदाज पुन्हा अपयशी ठरले. या विजयासह भारताच्या संघाने 2-1 अशी मालिका घरच्या मैदानावर गमावावी लागली.
भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 275 धावा केल्या होत्या. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने प्रत्युत्तरात 45.2 ओव्हरमध्ये भारताचा संघ 206 धावांवर सर्वबाद झाला. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, इंडिया 'अ' संघाची सुरुवात खराब झाली. विशेषतः संघाची आघाडीची फळी पूर्णपणे अपयशी ठरली. साई सुदर्शन 12 धावांवर बाद झाला, तर देवदत्त पडिक्कल 1 धाव करुन पव्हेलियनमध्ये परतला. ऋतुराज गायकवाड यांनी लवकर विकेट गमावल्याने संघ अडचणीत आला. तथापि, मधल्या फळीत रजत पाटीदारने काही काळासाठी डाव सावरला, पण त्याला इतर फलंदाजांकडून साथ मिळाली नाही.
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पाटीदार 81 चेंडूंमध्ये 67 धावा करून बाद झाला. दरम्यान, नवव्या क्रमांकावरील अनुकूल रॉय 40 चेंडूंमध्ये 34 धावा करून नाबाद राहिला. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाची निराशाजनक कामगिरीमुळे संघाला दोन्ही सामन्यांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या ऑस्ट्रेलिया 'अ' संघाचा 49.5 षटकांत 275 धावांवर सर्वबाद झाला. ऑस्ट्रेलियाकडून सॅम कॉन्स्टासने ८८ चेंडूंमध्ये सात चौकार आणि एका षटकारासह सर्वाधिक ६७ धावा केल्या. जोश फ्लिपनेही आठ चौकारांसह 58 चेंडूंमध्ये 58 धावा केल्या, तर नॅथन मॅकस्वीनीने 39 चेंडूंमध्ये 32 धावा केल्या. दुसरीकडे, भारताकडून अर्शद खानने उत्कृष्ट गोलंदाजी करत तीन बळी घेतले.
यश ठाकूरनेही दोन बळी घेतले, तर विप्रज निगम, निशांत सिंधू, सूर्यांश शेडगे आणि अनुकूल रॉय यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला. गोलंदाजीत, इंडिया 'अ' संघाकडून अर्शद खानने सर्वाधिक तीन बळी घेतले. यश ठाकूरनेही दोन बळी घेतले, तर विप्रज निगम, निशांत संधू, सूर्यांश शेडगे आणि अनुकूल रॉय यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.