/श्रीलंका दौऱ्यापूर्वी टीम इंडियात मोठा बदल,रियान परागला धक्का तर ऋतुराज गायकवाडकडे मोठी जबाबदारी!

India a vs Sri lanka a: टीम इंडिया एमध्ये श्रीलंका दौऱ्यापूर्वी मोठा बदल करण्यात आला आहे. राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार आणि उपकर्णधारपदाची जबाबदारी मिळालेला रियान पराग दुखापतीमुळे स्पर्धेबाहेर गेला असून त्याच्या जागी रुतूराज गायकवाड याची संघात निवड करण्यात आली आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने म्हणजेच बीसीसीआयने याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे.
टीम इंडिया एचा उपकर्णधार म्हणून निवड झालेल्या रियान परागला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झालीय. आयपीएलदरम्यान त्याने दुखापत असतानाही काही सामने खेळले होते. मात्र आता वैद्यकीय तपासणीनंतर त्याला श्रीलंकेतील मालिकेतून बाहेर काढण्यात आले आहे. बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या देखरेखीखाली त्याचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यामुळे आगामी काही आठवडे तो क्रिकेटपासून दूर राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
परागच्या जागी संघात आलेल्या ऋतुराज गायकवाडकडे उपकर्णधारपदाची जबाबदारीही सोपवण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचा हा फलंदाज देशांतर्गत क्रिकेट आणि भारत ‘अ’ संघासाठी यापूर्वीही प्रभावी कामगिरी करत आला आहे. त्याच्या अनुभवाचा फायदा संघाला होईल, असा विश्वास निवड समितीला आहे. श्रीलंका ‘अ’ आणि अफगाणिस्तान ए टीमविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यांमध्ये ऋतुराजकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असेल.
श्रीलंकेत होणाऱ्या त्रिकोणी मालिकेत टीम ए, श्रीलंका ए आणि अफगाणिस्तान ए हे तीन संघ सहभागी होणार आहेत. 9 जूनपासून सुरू होणारी ही स्पर्धा २१ जूनपर्यंत चालणार आहे. राष्ट्रीय संघाच्या दारात उभ्या असलेल्या अनेक युवा खेळाडूंना स्वतःला सिद्ध करण्याची ही मोठी संधी मानली जाते. आगामी आंतरराष्ट्रीय मालिकांसाठी संघ व्यवस्थापन या स्पर्धेतील कामगिरीवर विशेष लक्ष ठेवणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांत ऋतुराज गायकवाडच्या कामगिरीवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. आयपीएलमध्ये त्याच्याकडून अपेक्षित धडाकेबाज खेळी पाहायला मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे त्याच्यावर टीकाही झाली. अशा परिस्थितीत टीम ए साठी मिळालेली संधी त्याच्यासाठी पुनरागमनाची मोठी संधी मानली जात आहे. सातत्यपूर्ण धावा करून तो पुन्हा राष्ट्रीय संघातील आपला दावा मजबूत करण्याचा प्रयत्न करेल.
या मालिकेसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारित भारत ‘अ’ संघाचे नेतृत्व तिलक वर्मा करणार आहे. ऋतुराज गायकवाड उपकर्णधार असेल. संघात प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बडोनी, निशांत सिंधू, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंग, कुमार कुशाग्र, विप्राज निगम, यश ठाकूर, युधवीर सिंग, अंशुल कंबोज, अर्शद खान आणि अनुकूल रॉय यांचाही समावेश आहे. युवा आणि अनुभवी खेळाडूंचा समतोल राखत संघाची बांधणी करण्यात आली असून या मालिकेत भारत ‘अ’ संघाकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा आहे.