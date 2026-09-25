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IND vs WI पहिल्या सामन्यात ऋतुराज गायकवाड प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळणार का?

भारतीय संघ आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पहिला एकदिवसीय सामना तिरुवनंतपुरम येथील ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्यासाठी अंतिम 11 खेळाडूंची निवड करताना भारतीय संघाला अडचणी येत आहेत. ऋतुराज गायकवाडला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 25, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 10:38 PM IST
IND vs WI पहिल्या सामन्यात ऋतुराज गायकवाड प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळणार का?
Image Credit: भारताची वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिल्या सामन्यात प्लेइंग 11 (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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