/IND vs WI पहिल्या सामन्यात ऋतुराज गायकवाड प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळणार का?

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिकेला सुरु होणार आहे, अनेक खेळाडू हे आशियाई खेळ खेळणार आहेत त्यामुळे अनेक नवे चेहरे संघामध्ये पाहायला मिळणार आहेत. आता टीम इंडियाची पहिल्या एकदिवसीय सामन्यामध्ये कशी प्लेइंग 11 असणार यासंदर्भात तुम्हाल सांगणार आहोत. भारतीय संघ आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पहिला एकदिवसीय सामना तिरुवनंतपुरम येथील ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्यासाठी अंतिम 11 खेळाडूंची निवड करताना भारतीय संघाला अडचणी येत आहेत. अनेक अनुभवी खेळाडू संघामध्ये सहभागी झाले आहेत यामध्ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा हे संघामध्ये पाहायला मिळणार आहेत.
कर्णधार शुभमन गिल आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांना खूप काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल. दुसऱ्या दिवसाच्या सराव सत्रादरम्यान, संघ व्यवस्थापनाने काही महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत. यामुळे स्टार फलंदाज ऋतुराज गायकवाडला चौथ्या क्रमांकावर खेळण्याची संधी मिळू शकते. आयसीसी एकदिवसीय विश्वचषक 2027 डोळ्यासमोर ठेवून भारतीय क्रिकेट संघाने आपल्या स्टार खेळाडूंसाठी पर्यायी खेळाडूंची तयारी सुरू केली आहे. याच कारणामुळे वेस्ट इंडिजविरुद्धची मालिका भारतीय संघासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. सरावाच्या पहिल्या दिवसाकडे पाहता, संघ व्यवस्थापनाने अंतिम 11 खेळाडूंबाबत काही संकेत दिले आहेत. दरम्यान, व्यवस्थापन विराट कोहली आणि ऋतुराज गायकवाड यांना वारंवार एकत्र फलंदाजी करण्याची संधी देत आहे.
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टीम इंडियाच्या पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये बदल होणार नाही असे दिसून येत आहे रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल हे ओपनिंग करताना दिसतील तर तिसऱ्या क्रमांकावर विराट कोहली फलंदाजी करेल. परिणामी, ऋतुराज गायकवाड पुन्हा एकदा चौथ्या क्रमांकावर खेळताना दिसू शकतो. त्यामुळे, नमन धीरला पदार्पणाची संधी मिळण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. यशस्वी जैस्वाललाही बाकावर बसवले जाऊ शकते. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये, लिस्ट ए सुपरस्टार ऋतुराज गायकवाड शेवटचा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळला होता. शतक झळकावत त्याने केलेली शेवटची फलंदाजी शानदार होती. जर त्याने या तीन सामन्यांमध्ये आपला फॉर्म कायम ठेवला, तर त्याला न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत खेळण्याची संधी मिळू शकते. यामुळे गायकवाडच्या विश्वचषक आशा जिवंत राहतील.
वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिल्या सामन्याच्या टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 वर सर्वांचे लक्ष असणार आहे. श्रेयस अय्यर टीम इंडियाचा टी20 संघाचा कर्णधार आहे, त्यामुळे तो आशियाई खेळांसाठी जपान गेला आहे त्यामुळे ऋतुराज गायकवाडला श्रेयस अय्यरच्या जागेवर खेळण्याची संधी मिळू शकते.