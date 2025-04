चेन्नईचा दुष्काळात तेरावा महिना! IPL 2025 मधून ऋतुराज गायकवाड बाहेर, 'हा' खेळाडू बनला नवा कर्णधार

IPL 2025 : आयपीएल 2025 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्स आतापर्यंत 5 पैकी 4 सामने गमावले असून सध्या ते पॉईंट्स टेबलमध्ये नवव्या स्थानी आहेत. नव्या सीजनमध्ये अशी अवस्था असतानाच चेन्नई सुपरकिंग्सला आता मोठा झटका बसलाय. कर्णधार ऋतुराज गायकवाड याला दुखापत झाल्याने तो संपूर्ण सीजनमधून बाहेर पडलाय. सीएसके फ्रेंचायझीने अधिकृतपणे ही माहिती शेअर केली असून यासोबतच उर्वरित सीजनसाठी नव्या कर्णधाराची सुद्धा घोषणा केली आहे.

चेन्नई सुपरकिंग्सचा हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग याने गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की ऋतुराज गायकवाडला गुवाहाटीमध्ये दुखापत झाली होती. तो दुखापतीसह खेळत होता. आम्ही त्याचा एक्स-रे काढला, परंतु त्यात सगळं स्पष्ट झालं नाही. मग आम्ही एमआरआय सुद्धा काढला आणि ज्यात समजलं की त्याच्या कोपऱ्यात फ्रॅक्चर आहे. आम्ही खूप निराश झालो, पण त्याने संघासाठी जे प्रयत्न केले त्याचं आम्हाला खूप कौतुक आहे. आता तो या दुखापतीमुळे संपूर्ण सीजनमधून बाहेर होत आहे. आमच्याकडे अनकॅप्ड खेळाडू म्हणून एम एस धोनी आहे जो आयपीएल 2025 मध्ये उर्वरित सामन्यात संघाचं नेतृत्व करेल.

