Marathi News
टीम इंडियाने केलं बाहेर, पण धोनीने शोधलेला हिरा पुन्हा लकाकला, ठोकलं दमदार शतक

Duleep Trophy 2025 : ऋतुराज गायकवाडने दुलीप ट्रॉफीच्या सेमी फायनल सामन्यात वेस्ट झोनकडून खेळताना शतक ठोकले. संघ अडचणीत असताना ऋतुराजच्या बॅटमधून निघालेल्या या धावा संघासाठी अतिशय महत्वाच्या ठरल्या. 

पूजा पवार | Updated: Sep 4, 2025, 05:44 PM IST
टीम इंडियाने केलं बाहेर, पण धोनीने शोधलेला हिरा पुन्हा लकाकला, ठोकलं दमदार शतक
(Photo Credit : Social Media)

Duleep Trophy 2025 : दुलीप ट्रॉफीच्या दुसऱ्या सेमी फायनल सामन्यात वेस्ट झोनचा स्टार फलंदाज ऋतुराज गायकवाडने (Ruturaj Gaikwad) कमाल केली आहे. ऋतुराज गायकवाडने जबरदस्त शतक झळकावलं आहे. गायकवाडने शतक पूर्ण करताना 13 चौकार ठोकले. गायकवाडचं शतक यासाठी सुद्धा खास आहे कारण सेंट्रल झोन विरुद्ध खेळताना वेस्ट झोनने त्यांच्या दोन स्टार फलंदाजांची विकेट गमावली होती. यशस्वी जयस्वाल आणि श्रेयस अय्यर हे दोघे पहिल्यांदा फेल झाले होते. जयस्वाल फक्त 4 धावा करू शकला आणि श्रेयस अय्यर थोडा सेट होत होता तेवढ्यात तो 25 धावा करून बाद झाला. 

ऋतुराज गायकवाडने केली कमाल :  

ऋतुराज गायकवाडने दुलीप ट्रॉफीच्या सेमी फायनलमध्ये आपल्या अंदाजात खेळत असताना काही चौकार सुद्धा ठोकले. रिस्क न घेता गायकवाडने 70 पेक्षा जास्त स्ट्राईक रेटने शतक ठोकलं. त्याने त्याच्या फर्स्ट क्लास क्रिकेटच्या कारकिर्दीत आठव्यांदा शतक झळकावले. गायकवाडसोबत श्रेयस अय्यरही चांगली फलंदाजी करत होता, त्याने चार चौकार मारले पण वेगवान फलंदाजी करण्याच्या प्रयत्नात तो 28 चेंडूत 25 धावांवर बोल्ड झाला. पण गायकवाड मात्र क्रीजवर टिकून राहिला आणि लंचनंतर त्याने शतकपूर्ण केलं. 

आशिया कपमध्ये नाही दिली संधी : 

9 सप्टेंबर पासून आशिया कप 2025 स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. वर्ल्ड कप 2026 च्या पार्श्वभूमीवर आशिया कप यंदा टी 20 फॉरमॅटमध्ये खेळवला जाणार आहे. ऋतुराज गायकवाडला आशिया कपसाठी टीम इंडियात संधी मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु बीसीसीआयच्या सिलेक्शन कमिटीने त्याचा 15 खेळाडूंच्या भारतीय संघात समावेश केला नाही. ऋतुराज गायकवाड हा आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सचा कर्णधार आहे. 

हेही वाचा : भारताच्या अजून एका स्टार क्रिकेटरची निवृत्ती, सचिन तेंडुलकरपेक्षाही जास्त वर्षांचं राहिलं क्रिकेट करिअर

 

आर्या देसाई आणि ऋतुराजची पार्टनरशिप : 

यशस्वी जयस्वाल हा केवळ 3 बॉल खेळून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. त्यानंतर हार्विक देसाई सुद्धा दीपक चहरच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. यानंतर, आर्य देसाईने ऋतुराजसोबत 82 धावांची भागीदारी केली ज्यामुळे वेस्ट झोनच्या संघाला सुरुवातीच्या अडचणींमधून सावरण्यास मदत झाली. ऋतुराज गायकवाड भारताच्या तिन्ही संघात खेळू शकतो अशी चर्चा होती, पण सध्या तो भारताच्या एकही फॉरमॅटच्या संघात जागा मिळवू शकला नाही. गायकवाड अशीच कामगिरी करत राहिला तर वेस्टइंडीज विरुद्धच्या सीरिजमध्ये दावा ठोकू शकतो. 

FAQ : 

 ऋतुराज गायकवाडचं शतक का खास मानलं जात आहे?
गायकवाडचं शतक खास आहे कारण वेस्ट झोनने सुरुवातीला यशस्वी जयस्वाल (4 धावा) आणि हार्विक देसाई (1 धाव) यांच्या विकेट्स गमावल्या होत्या, ज्यामुळे संघ 10/2 अशा बिकट परिस्थितीत होता. गायकवाडने 70 पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेटने खेळत संघाला स्थिरता दिली आणि आठवं फर्स्ट-क्लास शतक झळकावलं.

ऋतुराज गायकवाडने कोणत्या खेळाडूंसोबत महत्त्वाची भागीदारी केली?
गायकवाडने आर्या देसाईसोबत तिसऱ्या विकेटसाठी 82 धावांची भागीदारी केली आणि नंतर तनुष कोटियनसोबत सहाव्या विकेटसाठी 148 धावांची भागीदारी केली, ज्यामुळे वेस्ट झोनने पहिल्या दिवसअखेर मजबूत स्थिती मिळवली.

गायकवाडच्या फर्स्ट-क्लास करिअरबद्दल काय माहिती आहे?
ऋतुराज गायकवाडने फर्स्ट-क्लास क्रिकेटमध्ये 41.77 च्या सरासरीने रन्स केले आहेत. दुलीप ट्रॉफी 2025 मधील शतक हे त्याचं फर्स्ट-क्लास क्रिकेटमधील आठवं शतक आहे. यापूर्वी त्याने बुची बाबू ट्रॉफी 2025 मध्ये हिमाचल प्रदेशविरुद्ध शतक ठोकलं होतं

team indiaCricket NewsDuleep Trophy 2025marathi news

