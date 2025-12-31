ऋतुराज गायकवाडची बॅट पुन्हा तळपली, शतक पूर्ण करत टीम इंडियाचं दार पुन्हा ठोठवलं

Ruturaj Gaikwad : सध्या देशांतर्गत विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धा खेळवली जात आहे. यात मराठमोळा क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाडने (Ruturaj Gaikwad) दमदार शतक ठोकून सिलेक्टर्सचं लक्ष वेधून घेतलं. विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) स्पर्धेत उत्तराखंड विरुद्ध बुधवारी ऋतुराजने 113 बॉलमध्ये 124 धावा केल्या. या दरम्यान त्याच्या बॅटमधून 12 चौकार आणि 3 षटकार निघाले. महाराष्ट्राचा कर्णधार असलेल्या ऋतुराजच्या बॅटमधून ही इनिंग अतिशय योग्यवेळी आलेली आहे. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) पूर्णपणे बरा झालेला नसताना ऋतुराज गायकवाडने गौतम गंभीर आणि अजित आगरकर यांना शतकातून संदेश दिला की तो जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे.
ऋतुराज गायकवाडने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुद्धा त्याच्या वनडे कारकिर्दीतील पहिलं वनडे शतक बनवलं. उत्तराखंड विरुद्ध महाराष्ट्र यांच्यात बुधवारी झालेल्या सामन्यात टॉस जिंकून महाराष्ट्राने आधी फलंदाजीचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्राने पॉवरप्लेमध्ये तीन विकेट गमावले. यावेळी संघाचा स्कोअर 50/3 असा होता. 46/2 बॅटिंग करण्यासाठी आलेल्या कर्णधार गायकवाडने जयपूरमध्ये संघासाठी चांगली कामगिरी केली. कर्णधाराने ते उत्तम प्रकारे पार पाडले आणि अखेर 12 चौकार आणि तीन षटकारांच्या मदतीने 124 (113) धावा केल्या.
ऋतुराज गायकवाडने तीन बॅक टू बॅक पार्टनरशिप पार्टनरशिप केली. त्याने राहुल त्रिपाठीसोबत चौथ्या विकेटसाठी 50 धावांची पार्टनरशिप केली. राहुलने 47 बॉलवर 33 धावा केल्या. त्यानंतर सत्यजीत बच्छव याच्यासोबत त्याने 109(88) धावांची पार्टनरशिप केली. तर रामकृष्ण घोष सोबत त्यांनी 57 बॉलवर 94 धावा जोडल्या. ऋतुराजच्या शतकी खेळी, बच्छवच्या 56 (45) आणि घोषच्या 47 (31) धावांच्या जोरावर महाराष्ट्राने निर्धारित 50 षटकांत 7 बाद 331 धावा केल्या.
स्पर्धेच्या सुरुवातीला कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने सिक्कीमविरुद्ध 8 विकेट्सने विजय मिळवताना जलद 38 धावा केल्या होत्या.या सामन्यात त्यांच्या संघाने 253 धावांचे लक्ष्य फक्त 18 षटकांत पूर्ण केले. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये महाराष्ट्राने त्यांच्या तीन सामन्यांपैकी एक जिंकला आहे आणि एलिट सी मध्ये 5 व्या क्रमांकावर आहे.