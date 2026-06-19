/गौतम गंभीरला बाहेर काढा अन् धोनीला आणा! टीम इंडियाच्या हेड कोचवर भडकला एस श्रीसंत

S. Sreesanth On Gautam Gambhir : भारताचा माजी क्रिकेटर एस श्रीसंत याने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत खळबळजनक वक्तव्य करून सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. 'गौतम गंभीरचं टीम इंडियात काही काम नाही त्याला हटवा...' असं श्रीसंत म्हणाला आहे. श्रीसंतच्या या वक्तव्याने हे स्पष्ट झालंय की त्याच्या आणि गंभीरमध्ये खूप कटुता आली आहे. एस श्रीसंतचं म्हणणं आहे की भारताच्या वरिष्ठ संघाला गौतम गंबीरसारख्या हेड कोचची गरज नाही.
भारताचा माजी क्रिकेटर श्रीसंतने म्हटले की, 'सध्याच्या टीम इंडियात गौतम गंभीरचं काय काम आहे? संघाला एक कोच नाही तर एक मेंटॉरची गरज आहे, गंभीरच्या गाजेवार टीम इंडियामध्ये महेंद्र सिंह धोनीसारखा मेंटॉर आणायला पाहिजे. गौतम गंभीरला लगेचच टीम इंडियातून काढून टाकून धोनीला मेंटॉर बनवलं गेलं पाहिजे. गौतम गंभीर हा संघातील खेळाडूंवर कारणाशिवाय दबाव वाढवतो'.
2024 च्या वर्ल्ड कपनंतर जेव्हा राहुल द्रविड टीम इंडियाच्या हेड कोच पदावरून पायउतार झाला तेव्हा गौतम गंभीरला हेड कोच म्हणून निवडण्यात आलं. गौतम गंभीरच्या कोचिंगमध्ये टीम इंडियाने यश मिळवलं. यात या वर्षाच्या सुरुवातीला जिंकलेल्या आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप विजेतेपदाचाही समावेश आहे. भारतीय संघाच्या या यशावर भाष्य करताना श्रीसंत म्हणाला, 'लोक म्हणतात की गौतम गंभीरने यावर्षी भारतीय संघाला टी20 वर्ल्ड कप चॅम्पियन बनवले, पण मी विचारतो त्याने नक्की काय केलं? जर संघात संजू सॅमसन नसता, सूर्यकुमार यादवने नेतृत्व केले नसते आणि तिलक वर्माने त्या महत्त्वपूर्ण खेळ्या केल्या नसत्या, तर भारत चॅम्पियन बनला असता का? भारतीय संघाला टी20 वर्ल्ड कप जिंकवून दिल्याबद्दलचे श्रेय गंभीरला दिले जाऊ नये'.
भारताचा माजी क्रिकेटर असलेल्या एस श्रीसंतने भारतीय संघासाठी 27 टेस्ट, 53 वनडे आणि 10 टी20 सामने खेळले आहेत. टेस्ट क्रिकेटमध्ये श्रीसंतने 87 विकेट घेतले. याशिवाय त्याने वनडेमध्ये 75 विकेट घेतल्या, टी20 क्रिकेटमध्ये त्याने एकूण 7 विकेट विकेट घेतल्या.