नशीब असावं तर असं... मॅच बघायला गेला आणि करोडपती झाला, प्रेक्षकाचं नशीब फळफळलं, नेमकं काय घडलं?

SA20 League : क्रिकेट हा जगातील सर्वात प्रसिद्ध खेळांपैकी एक आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच नाही तर टी 20 लीगमध्ये (T20 League) सुद्धा क्रिकेट फॅन्सची तितकीच क्रेज पाहायला मिळते. क्रिकेट सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी फॅन्स खूप पैसे खर्च करतात, पण क्रिकेट सामना पाहायला गेलेला फॅन हा करोडपती झाला हे ऐकल्यावर कदाचित तुम्हाला विश्वास बसणार नाही. पण SA20 लीगमध्ये तसं झालंय. दक्षिण आफ्रिका टी20 लीगमधील एका बातमीने सर्वत्रच खळबळ उडाली आहे. तेव्हा जाणून घेऊयात की या फॅनचं नशीब कसं चमकलं.
शुक्रवारी रात्री न्यूझीलंडमध्ये डरबन सुपर जायंट्स आणि MI केपटाउन यांच्यात एक रोमांचक सामना खेळवला गेला. यात रेयान रिकेल्टनने जबरदस्त शतक ठोकलं. पण त्याची मेहनत वाया गेली कारण त्याचा संघ अवघ्या 15 धावांनी या सामन्यात पराभूत झाला. या सामन्यात फलंदाजांनी ठोकलेल्या चौकार आणि षटकारांचा प्रेक्षकांनी खूप आनंद घेतला. पण यातील एक फॅन हा कोट्यवधीश होऊन परतला. त्याने सामन्यासोबतच बक्षिसाचा सुद्धा आनंद घेतला.
रेयान रिकेल्टन डरबन सुपर जायंट्सने दिलेल्या 233 या विजयाच्या टार्गेटचा पाठलाग करत होता. त्याने अतिशय विस्फोटाक फलंदाजी करून चौकार आणि षटकारांची धूळधाण उडवली. रिकेल्टनने 65 बॉलमध्ये 113 धावा केल्या. ज्यात 11 षटकार आणि 5 चौकार सामील होते. तो विजयाचं टार्गेट चेज करण्याच्या जवळ पोहोचला होता. 13 व्या ओव्हरच्या चौथ्या बॉलवर त्याने एक जबरदस्त शॉट खेळला जो स्टॅन्डमध्ये बसलेल्या प्रेक्षकाने एका हाताने पकडला. त्या फॅनला SA20 च्या फॅन कॅच अंतर्गत 2 मिलियन रँड म्हणजेच भारतीय चलनानुसार 1.08 कोटी रुपयांचं बक्षीस देण्यात आलं.
हेही वाचा : World Test Championship: ऑस्ट्रेलियाला पराभवाने धक्का; Points Table मध्ये भारताची स्थिती बिकट! पुढले 6 महिने...
First match, first BetwayCatch2Million catch BetwaySA20 MICTvDSG WelcomeToIncredible pic.twitter.com/ftDVL1CtWy
Betway SA20 (SA20League) December 26, 2025
भारतात आयपीएल 2026 ही सर्वात मोठी आणि प्रसिद्ध टी २० लीग आहे. आयपीएलमध्ये सुद्धा चौकार आणि षटकारांची अतिशबाजी होत असते आणि या सारखे व्हिडीओ सुद्धा बघायला मिळतात. त्यामुळे SA20 लीग प्रमाणे आयपीएलमध्ये सुद्धा फॅन्सला हवं असेल की असा नियम व्हायला हवा. तसेच असे फॅन्स कॅचचे बक्षीस बीसीसीआयला सुद्धा सुरु करायला हवं, ज्यामुळे सामना पाहण्यासाठी येणाऱ्या भारतीय फॅन्ससुद्धा कोट्यवधीश किंवा लखपती होऊ शकतील.