358 रन्स करुनही भारत कसा हरला? KL राहुलने 'या' खेळाडूंवर फोडलं खापर, 'ड्रेसिंग रूममध्ये..'

South Africa Beat India Captain KL Rahul Reacts: भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेदरम्यानचा दुसरा एकदिवसीय सामना गमावल्यानंतर कर्णधार केएल राहुलने संताप व्यक्त केला आहे. भारतीय गोलंदाजांना दुसऱ्या डावात गोलंदाजी करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले असल्याचं म्हटलं आहे. राहुलने रायपूरमध्ये संघाच्या चुकांमुळे पराभव झाल्याचं म्हटलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेने 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 359 धावांचे लक्ष्य गाठले. तीन सामन्यांची मालिका 1-1 अशी बरोबरीत आली आहे. शेवटचा एकदिवसीय सामना जिंकणारा संघ मालिका जिंकेल, अशी स्थिती आता आहे. दुसरा सामना जिंकून मालिका खिशात घालण्याचा भारताचा मानस होता. मात्र धावांचा डोंगर उभारुनही भारताला पराभवाचं तोंड पहावं लागलं. या पराभवानंतर टीम इंडियाचा कर्णधार राहुल म्हणाला की, दुसऱ्या डावात दव जास्त पडत होतं. त्यामुळे आमच्या गोलंदाजांना चेंडू पकडणे (चेंडूवरील ग्रीप कायम ठेवणे) कठीण झाले. राहुलने टॉस हरल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त केली. तो म्हणाला की तो टॉस जिंकू शकला नाही याबद्दल निराश झालो होतो.
सामन्यानंतर केएल राहुलने पराभवाच्या कारणांबद्दल भाष्य केलं. "हा पराभव पचवणे कठीण आहे. जोरदार दव पाहता दुसऱ्या डावात गोलंदाजी करणे कठीण होते. पंच चेंडू बदलण्याबद्दल खूप सकारात्मक होते. टॉस खूप मोठी भूमिका बजावतो आणि टॉस गमावल्याबद्दल मी स्वतःला शाप देत होतो," असं राहुल म्हणाला.
काही प्रसंगी भारताचे क्षेत्ररक्षण चांगले असू शकले असते. यशस्वी जयस्वालने एडेन मार्करामचा ड्रॉप केलेला झेल महागडा ठरला. क्षेत्ररक्षणाबद्दल सूचकपणे राहुलने, "काही गोष्टी अशा आहेत ज्या आपण अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकलो असतो. 350 धावा दिसायला चांगल्या वाटल्या. ड्रेसिंग रूममध्ये चर्चा झाली की आपण गोलंदाजांसाठी 20-25 अतिरिक्त धावा कशा तयार करू शकतो. पण आम्ही विरोधी संघाला काही अतिरिक्त धावाही दिल्या," अशी प्रतिक्रिया नोंदवली. म्हणजेच के. एल. राहुलने गोलंदाजांना चेंडूवर ग्रीप पकडता न येणं आणि ढिसाळ क्षेत्ररक्षणामुळे पराभव झाल्याचं सांगत या दोन गोष्टींवरच खापर फोडलं आहे.
भारताच्या 358 धावांच्या उत्तरात, दक्षिण आफ्रिकेने 4 विकेट्स अन् 4 चेंडू शिल्लक असताना 6 बाद 362 धावा केल्या. भारताकडून विराट कोहली आणि ऋतुराज गायकवाडने शानदार शतके झळकावली, तर केएल राहुलने अर्धशतक झळकावले. दक्षिण आफ्रिकेकडून सलामीवीर एडेन मार्करामने शतक झळकावले. केएलने कोहली आणि गायकवाडच्या फलंदाजीचे कौतुक केले.
केएल राहुलने "ऋतू आणि विराटला फलंदाजी करताना पाहणे खूप छान होते. विराट त्याचे काम करत राहतो. ऋतू फिरकीपटूंना कसे तोंड देतो हे पाहण्यासारखे असते. त्याने ज्या वेगाने फलंदाजी केली त्यामुळे आम्हाला 20 अतिरिक्त धावा मिळाल्या. खालच्या फळीने अधिक योगदान द्यायला हवं होतं," असं मत व्यक्त केलं.
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील शेवटचा एकदिवसीय सामना 6 डिसेंबर रोजी विशाखापट्टणम येथे खेळला जाईल.