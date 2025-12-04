English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

358 रन्स करुनही भारत कसा हरला? KL राहुलने 'या' खेळाडूंवर फोडलं खापर, 'ड्रेसिंग रूममध्ये..'

South Africa Beat India Captain KL Rahul Reacts: भारताविरुद्ध कोणत्याही संघाने धावांचा पाठलाग करताना केलेली ही सर्वात मोठी धावसंख्या ठरली.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 4, 2025, 09:11 AM IST
358 रन्स करुनही भारत कसा हरला? KL राहुलने 'या' खेळाडूंवर फोडलं खापर, 'ड्रेसिंग रूममध्ये..'
मालिका आता 1-1 च्या बरोबरीत

South Africa Beat India Captain KL Rahul Reacts: भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेदरम्यानचा दुसरा एकदिवसीय सामना गमावल्यानंतर कर्णधार केएल राहुलने संताप व्यक्त केला आहे. भारतीय गोलंदाजांना दुसऱ्या डावात गोलंदाजी करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले असल्याचं म्हटलं आहे. राहुलने रायपूरमध्ये संघाच्या चुकांमुळे पराभव झाल्याचं म्हटलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेने 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 359 धावांचे लक्ष्य गाठले. तीन सामन्यांची मालिका 1-1 अशी बरोबरीत आली आहे. शेवटचा एकदिवसीय सामना जिंकणारा संघ मालिका जिंकेल, अशी स्थिती आता आहे. दुसरा सामना जिंकून मालिका खिशात घालण्याचा भारताचा मानस होता. मात्र धावांचा डोंगर उभारुनही भारताला पराभवाचं तोंड पहावं लागलं. या पराभवानंतर टीम इंडियाचा कर्णधार राहुल म्हणाला की, दुसऱ्या डावात दव जास्त पडत होतं. त्यामुळे आमच्या गोलंदाजांना चेंडू पकडणे (चेंडूवरील ग्रीप कायम ठेवणे) कठीण झाले. राहुलने टॉस हरल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त केली. तो म्हणाला की तो टॉस जिंकू शकला नाही याबद्दल निराश झालो होतो. 

Add Zee News as a Preferred Source

...मी स्वतःला शाप देत होतो

सामन्यानंतर केएल राहुलने पराभवाच्या कारणांबद्दल भाष्य केलं. "हा पराभव पचवणे कठीण आहे. जोरदार दव पाहता दुसऱ्या डावात गोलंदाजी करणे कठीण होते. पंच चेंडू बदलण्याबद्दल खूप सकारात्मक होते. टॉस खूप मोठी भूमिका बजावतो आणि टॉस गमावल्याबद्दल मी स्वतःला शाप देत होतो," असं राहुल म्हणाला.

क्षेत्ररक्षणसंदर्भात नाराजी

काही प्रसंगी भारताचे क्षेत्ररक्षण चांगले असू शकले असते. यशस्वी जयस्वालने एडेन मार्करामचा ड्रॉप केलेला झेल महागडा ठरला. क्षेत्ररक्षणाबद्दल सूचकपणे राहुलने, "काही गोष्टी अशा आहेत ज्या आपण अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकलो असतो. 350 धावा दिसायला चांगल्या वाटल्या. ड्रेसिंग रूममध्ये चर्चा झाली की आपण गोलंदाजांसाठी 20-25 अतिरिक्त धावा कशा तयार करू शकतो. पण आम्ही विरोधी संघाला काही अतिरिक्त धावाही दिल्या," अशी प्रतिक्रिया नोंदवली. म्हणजेच के. एल. राहुलने गोलंदाजांना चेंडूवर ग्रीप पकडता न येणं आणि ढिसाळ क्षेत्ररक्षणामुळे पराभव झाल्याचं सांगत या दोन गोष्टींवरच खापर फोडलं आहे.

सामन्यात घडलं काय?

भारताच्या 358 धावांच्या उत्तरात, दक्षिण आफ्रिकेने 4 विकेट्स अन् 4 चेंडू शिल्लक असताना 6 बाद 362 धावा केल्या. भारताकडून विराट कोहली आणि ऋतुराज गायकवाडने शानदार शतके झळकावली, तर केएल राहुलने अर्धशतक झळकावले. दक्षिण आफ्रिकेकडून सलामीवीर एडेन मार्करामने शतक झळकावले. केएलने कोहली आणि गायकवाडच्या फलंदाजीचे कौतुक केले.

विराट, ऋतुराजचं कौतुक

केएल राहुलने "ऋतू आणि विराटला फलंदाजी करताना पाहणे खूप छान होते. विराट त्याचे काम करत राहतो. ऋतू फिरकीपटूंना कसे तोंड देतो हे पाहण्यासारखे असते. त्याने ज्या वेगाने फलंदाजी केली त्यामुळे आम्हाला 20 अतिरिक्त धावा मिळाल्या. खालच्या फळीने अधिक योगदान द्यायला हवं होतं," असं मत व्यक्त केलं.

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील शेवटचा एकदिवसीय सामना 6 डिसेंबर रोजी विशाखापट्टणम येथे खेळला जाईल.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Ind vs SAindia vs south africaind vs sa liveind vs sa scoreInd vs SA match

इतर बातम्या

चाललंय काय? महाराष्ट्रात गर्भलिंगनिदानाचं मोठं रॅकेट उघड; म...

महाराष्ट्र बातम्या