फिल्डरने हवेत मारली उडी... एका हाताने घेतला सुपरमॅन स्टाईल कॅच, सर्व पाहातच राहिले

दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात टी 20 सिरीजचा शेवटचा सामना खेळवला गेला. यात प्रथम फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेने मिडल ओव्हर्समध्ये चांगली लै पकडली होती, पण 16 व्या ओव्हरमध्ये  निक केली एक अविश्वसनीय कॅच पकडला ज्याने सामन्याचं चित्र पालटलं.   

पूजा पवार | Updated: Mar 26, 2026, 02:14 AM IST
(Photo Credit - Social Media)

NZ VS SA : न्यूझीलंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (NZ VS SA) यांच्यात बीच क्राइस्टचर्च येथे टी20 सीरिजचा शेवटचा सामना बीच क्राइस्टचर्च येथे खेळवला गेला. ही सीरिज 2-2 अशा बरोबरीत होती, दोन्ही संघानी शेवटच्या सामन्यात विजय मिळवण्यासाठी जोर लावला. प्रथम फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेने मिडल ओव्हर्समध्ये चांगली लै पकडली, पण 16 व्या ओव्हरमध्ये  निक केली एक अविश्वसनीय कॅच पकडला ज्याने सामन्याचं चित्र पालटलं. 

न्यूझीलंडचा क्रिकेटर निक केलीने त्याच्या पदार्पणात टी20 सिरीजमधील शेवटच्या सामन्यात जबरदस्त कॅच पकडला. त्याने फलंदाजीत तर खास कमाल दाखवली नाही, पण जबरदस्त फिल्डिंग करून चर्चेचा विषय ठरला. 32 वर्षांच्या निक केलीने न्यूझीलंडमध्ये सुरु असलेल्या या सीरिजमध्ये पदार्पण केलं होतं. केलीने पाचव्या आणि शेवटच्या टी20 सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा फलंदाज रुबीन हर्मनचा कॅच धावत डाव्या बाजूला डाइव्ह मारत एका हाताने पकडला होता. केलीने पकडलेला हा कॅच ज्यांनीही पाहिला ते सर्वच आश्चर्यचकित झाले होते. काहीवेळासाठी कोणालाच आपल्या डोळ्यांवर विश्वास बसला नाही. तर स्वतः फलंदाज सुद्धा हैराण झाला होता. 

दक्षिण आफ्रिकेचा फलंदाज रुबिन हरमनने एक लेंथ डिलिव्हरीवर शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. तो बॉल हवेत खूप उंच उडाला. असं वाटतं होतं की बॉल सुरक्षित क्षेत्रात पडेल. पण तेवढ्यात मिड ऑफ वरून धावत निक केली आला आणि त्याने सुपरमॅन प्रमाणे एका हाताने जबरदस्त कॅच पकडला. कॉनर एस्टरहेगनच्या 33 चेंडूंतील कारकिर्दीतील सर्वोत्तम 75 धावांच्या स्फोटक खेळीच्या जोरावर दक्षिण आफ्रिकेने न्यूझीलंडला 33 धावांनी पराभूत करून पाच सामन्यांची सीरिज 3-2 ने अशी जिंकली. न्यूझीलंडने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली होती. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं आणि त्यांनी 4 विकेट गमावून 187 धावा केल्या. तर न्यूझीलंडचा संघ त्याच्या बदल्यात 8 विकेट गमावून 154 धावाच करू शकला. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

