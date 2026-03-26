फिल्डरने हवेत मारली उडी... एका हाताने घेतला सुपरमॅन स्टाईल कॅच, सर्व पाहातच राहिले

NZ VS SA : न्यूझीलंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (NZ VS SA) यांच्यात बीच क्राइस्टचर्च येथे टी20 सीरिजचा शेवटचा सामना बीच क्राइस्टचर्च येथे खेळवला गेला. ही सीरिज 2-2 अशा बरोबरीत होती, दोन्ही संघानी शेवटच्या सामन्यात विजय मिळवण्यासाठी जोर लावला. प्रथम फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेने मिडल ओव्हर्समध्ये चांगली लै पकडली, पण 16 व्या ओव्हरमध्ये निक केली एक अविश्वसनीय कॅच पकडला ज्याने सामन्याचं चित्र पालटलं.
न्यूझीलंडचा क्रिकेटर निक केलीने त्याच्या पदार्पणात टी20 सिरीजमधील शेवटच्या सामन्यात जबरदस्त कॅच पकडला. त्याने फलंदाजीत तर खास कमाल दाखवली नाही, पण जबरदस्त फिल्डिंग करून चर्चेचा विषय ठरला. 32 वर्षांच्या निक केलीने न्यूझीलंडमध्ये सुरु असलेल्या या सीरिजमध्ये पदार्पण केलं होतं. केलीने पाचव्या आणि शेवटच्या टी20 सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा फलंदाज रुबीन हर्मनचा कॅच धावत डाव्या बाजूला डाइव्ह मारत एका हाताने पकडला होता. केलीने पकडलेला हा कॅच ज्यांनीही पाहिला ते सर्वच आश्चर्यचकित झाले होते. काहीवेळासाठी कोणालाच आपल्या डोळ्यांवर विश्वास बसला नाही. तर स्वतः फलंदाज सुद्धा हैराण झाला होता.
NZ ने 4 कैच छोड़ा लेकिन तभी nick kelly ने ले लिया pic.twitter.com/AJnEW70e8v
LUCKNOW WALE (13ajeetyadav) March 25, 2026
दक्षिण आफ्रिकेचा फलंदाज रुबिन हरमनने एक लेंथ डिलिव्हरीवर शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. तो बॉल हवेत खूप उंच उडाला. असं वाटतं होतं की बॉल सुरक्षित क्षेत्रात पडेल. पण तेवढ्यात मिड ऑफ वरून धावत निक केली आला आणि त्याने सुपरमॅन प्रमाणे एका हाताने जबरदस्त कॅच पकडला. कॉनर एस्टरहेगनच्या 33 चेंडूंतील कारकिर्दीतील सर्वोत्तम 75 धावांच्या स्फोटक खेळीच्या जोरावर दक्षिण आफ्रिकेने न्यूझीलंडला 33 धावांनी पराभूत करून पाच सामन्यांची सीरिज 3-2 ने अशी जिंकली. न्यूझीलंडने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली होती. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं आणि त्यांनी 4 विकेट गमावून 187 धावा केल्या. तर न्यूझीलंडचा संघ त्याच्या बदल्यात 8 विकेट गमावून 154 धावाच करू शकला.