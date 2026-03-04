English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • न्यूझीलंडने टॉस जिंकला! सेमी फायनलसाठी दक्षिण आफ्रिकेत तीन तर न्यूझीलंडच्या प्लेईंग 11 मध्ये एक बदल

न्यूझीलंडने टॉस जिंकला! सेमी फायनलसाठी दक्षिण आफ्रिकेत तीन तर न्यूझीलंडच्या प्लेईंग 11 मध्ये एक बदल

SA VS NZ T20 World Cup 2026 : 4 मार्च रोजी दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात सेमी फायनलचा सामना खेळवला जात आहे. या करो वा मरोच्या सामन्याचा टॉस न्यूझीलंडने जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजी निवडली.   

पूजा पवार | Updated: Mar 4, 2026, 07:11 PM IST
न्यूझीलंडने टॉस जिंकला! सेमी फायनलसाठी दक्षिण आफ्रिकेत तीन तर न्यूझीलंडच्या प्लेईंग 11 मध्ये एक बदल
Photo Credit - Social Media

SA VS NZ T20 World Cup 2026 : कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर 4 मार्च रोजी दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात सेमी फायनलचा सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात विजयी होणारा संघ अहमदाबादमध्ये फायनल सामना खेळेल तर दुसरा संघ हा मायदेशात परतेल आणि स्पर्धेतून बाहेर होईल. तेव्हा या करो वा मरोच्या सामन्यासाठी दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांनी आपल्या प्लेईंग 11 मध्ये बदल केले आहेत. पहिल्या सेमी फायनल सामन्याचा टॉस न्यूझीलंडने जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजी निवडली. 

Add Zee News as a Preferred Source

दोन्ही संघांच्या प्लेईंग 11 मध्ये बदल : 

न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनरने सेमी फायनलचा टॉस जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला आधी फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात यावं लागेल. दक्षिण आफ्रिकेने सेमी फायनलसाठी त्यांच्या प्लेईंग ११ मध्ये ३ बदल केलेत. यात कगिसो रबाडा, मार्को जानसेन, केशव महाराज यांचं पुनरागमन झालं आहे. या तिघांना झिम्बाब्वे विरुद्ध सुपर 8 सामन्यात आराम देण्यात आला होता. न्यूझीलंड संघाच्या प्लेईंग 11 मध्ये एक बदल केलाय. यात ईश सोढीला बाहेर काढून जेम्स नीशमला प्लेईंग 11 मध्ये स्थान देण्यात आलं आहे. 

हेही वाचा :  MS Dhoni ला अतिघाई पडली महागात, रांचीच्या रस्त्यावर ओवरस्पीडिंगमुळे बसला एवढा दंड

टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मधील रेकॉर्ड : 

कर्णधार एडन मार्करमच्या नेतृत्वातील दक्षिण आफ्रिकेचा संघ हा टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या स्पर्धेत आतापर्यंत अजेय राहिलाय. आतापर्यंत सातपैकी सात सामने दक्षिण आफ्रिकेने जिंकलेत. तर न्यूझीलंड संघाचा सुपर 8 मधील प्रवास हा फारसा चांगला ठरला नाही. त्यांना सेमी फायनलमध्ये क्वालिफाय होण्यासाठी इतर संघांवर अवलंबून रहावं लागलं होतं. ग्रुप स्टेजमधील तीन सामने न्यूझीलंडने जिंकले होते मात्र दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ग्रुप स्टेजमध्ये त्यांचा पराभव झाला होता. 

दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध न्यूझीलंड हेड टू हेड रेकॉर्ड : 

दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांच्यातील हेड टू हेड रेकॉर्ड पाहायचा झाला तर दोन्ही संघांमध्ये एकूण 19 सामने खेळवले गेले असून यातील 12 सामने हे दक्षिण आफ्रिकेने तर 7 सामने हे न्यूझीलंडने जिंकलेत. दक्षिण आफ्रिकेने टी 20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात एकूण 5 सामने खेळवले गेले असून यातील सर्व सामने हे दक्षिण आफ्रिकेला जिंकण्यात यश आलं आहे. 

भारताची प्लेईंग 11 :

टिम सेफर्ट (विकेटकिपर), फिन ऍलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सँटनर (कर्णधार), कोल मॅककोन्ची, मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन

न्यूझीलंडची प्लेईंग 11 :

टिम सेफर्ट (विकेटकिपर), फिन ऍलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सँटनर (कर्णधार), कोल मॅककोन्ची, मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
SA vs NZT20 World Cup 2026Cricket Newsmarathi newsMitchell Santner

इतर बातम्या

ठाण्यापासून काही अंतरावरच 'रात्रीस खेळ चाले'; कोण...

महाराष्ट्र बातम्या