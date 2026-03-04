न्यूझीलंडने टॉस जिंकला! सेमी फायनलसाठी दक्षिण आफ्रिकेत तीन तर न्यूझीलंडच्या प्लेईंग 11 मध्ये एक बदल

SA VS NZ T20 World Cup 2026 : कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर 4 मार्च रोजी दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात सेमी फायनलचा सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात विजयी होणारा संघ अहमदाबादमध्ये फायनल सामना खेळेल तर दुसरा संघ हा मायदेशात परतेल आणि स्पर्धेतून बाहेर होईल. तेव्हा या करो वा मरोच्या सामन्यासाठी दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांनी आपल्या प्लेईंग 11 मध्ये बदल केले आहेत. पहिल्या सेमी फायनल सामन्याचा टॉस न्यूझीलंडने जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजी निवडली.
न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनरने सेमी फायनलचा टॉस जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला आधी फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात यावं लागेल. दक्षिण आफ्रिकेने सेमी फायनलसाठी त्यांच्या प्लेईंग ११ मध्ये ३ बदल केलेत. यात कगिसो रबाडा, मार्को जानसेन, केशव महाराज यांचं पुनरागमन झालं आहे. या तिघांना झिम्बाब्वे विरुद्ध सुपर 8 सामन्यात आराम देण्यात आला होता. न्यूझीलंड संघाच्या प्लेईंग 11 मध्ये एक बदल केलाय. यात ईश सोढीला बाहेर काढून जेम्स नीशमला प्लेईंग 11 मध्ये स्थान देण्यात आलं आहे.
कर्णधार एडन मार्करमच्या नेतृत्वातील दक्षिण आफ्रिकेचा संघ हा टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या स्पर्धेत आतापर्यंत अजेय राहिलाय. आतापर्यंत सातपैकी सात सामने दक्षिण आफ्रिकेने जिंकलेत. तर न्यूझीलंड संघाचा सुपर 8 मधील प्रवास हा फारसा चांगला ठरला नाही. त्यांना सेमी फायनलमध्ये क्वालिफाय होण्यासाठी इतर संघांवर अवलंबून रहावं लागलं होतं. ग्रुप स्टेजमधील तीन सामने न्यूझीलंडने जिंकले होते मात्र दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ग्रुप स्टेजमध्ये त्यांचा पराभव झाला होता.
दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांच्यातील हेड टू हेड रेकॉर्ड पाहायचा झाला तर दोन्ही संघांमध्ये एकूण 19 सामने खेळवले गेले असून यातील 12 सामने हे दक्षिण आफ्रिकेने तर 7 सामने हे न्यूझीलंडने जिंकलेत. दक्षिण आफ्रिकेने टी 20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात एकूण 5 सामने खेळवले गेले असून यातील सर्व सामने हे दक्षिण आफ्रिकेला जिंकण्यात यश आलं आहे.
टिम सेफर्ट (विकेटकिपर), फिन ऍलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सँटनर (कर्णधार), कोल मॅककोन्ची, मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन
