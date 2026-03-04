दक्षिण आफ्रिकेच्या संघात 3 बदल, तर न्यूझीलंडमधून स्टार खेळाडू बाहेर, सेमीफायनलमध्ये अशी असेल प्लेईंग 11

SA VS NZ T20 World Cup Semi Final : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा पहिला सेमी फायनल सामना 4 मार्च रोजी दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध न्यूझीलंड (SA VS NZ) यांच्यात कोलकाताच्या एडन गार्डन स्टेडियमवर होणार आहे. या सामन्यात विजयी होणारा संघ हा थेट फायनल सामन्यासाठी क्वालिफाय करेल. त्यामुळे हा नॉकआउट सामना दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. तेव्हा या सामन्यात दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड संघाच्या प्लेईंग 11 मध्ये कोणाला संधी मिळू शकते याविषयी जाणून घेऊयात.
कर्णधार एडन मार्करमच्या नेतृत्वातील दक्षिण आफ्रिकेचा संघ हा टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या स्पर्धेत आतापर्यंत अजेय राहिलाय. स्वतः कर्णधार मार्करम हा चांगल्या फॉर्मात आहे. त्याला टी20 आंतरराष्ट्रीयमध्ये 2000 धावा पूर्ण करण्यासाठी एकूण 52 धावांची आवश्यकता आहे. तर ईश सोढी हा टी 20 आंतरराष्ट्रीयमध्ये न्यूझीलंडकडून सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज होण्यापासून फक्त तीन विकेट दूर आहे. ईडन गार्डनवर एक हायप्रेशर सामना खेळण्यासाठी दोन्ही संघांचे खेळाडू तयार आहेत.
दक्षिण आफ्रिकेने झिम्बाब्वे विरुद्धच्या सुपर 8 सामन्यात काही खेळाडूंना आराम दिला होता. मात्र न्यूझीलंड विरुद्ध सेमी फायनल सामन्यात त्या खेळाडूंचं पुनरागमन होऊ शकतं. संघात तीन मोठे बदल होण्याची दाट शक्यता असून यात कगिसो रबाडा, मार्को जानसेन, केशव महाराजचं पुनरागमन होणं जवळपास निश्चित आहे. तर एनरिक नोर्किया हा बाहेर बसू शकतो.
न्यूझीलंड संघाचा सुपर 8 मधील प्रवास हा फारसा चांगला ठरला नाही. त्यांना सेमी फायनलमध्ये क्वालिफाय होण्यासाठी इतर संघांवर अवलंबून रहावं लागलं. पहिल्या स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेने न्यूझीलंडला पराभूत केलं होतं अशातच आता न्यूझीलंड संघासमोर बदला घेण्यासाठी खूप चांगली संधी आहे. वेगवान गोलंदाज मॅट हेनरी हा दुखापतीच्या कारणामुळे बाहेर होऊ शकतो. ज्यामुळे न्यूझीलंडच्या गोलंदाजी आक्रमणाला धक्का बसू शकतो. मॅट हेनरी जर उपलब्ध नसेल तर जॅकब डफी खेळायला मैदानात उतरेल.
एडेन मार्करम (कर्णधार), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवॉल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी
फिन एलन, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कर्णधार), कोल मॅककॉन्ची, जॅकब डफी/मॅट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, ईश सोढ़ी.