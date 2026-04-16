English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • SA W vs IND W : हरमनप्रीतची सेना भिडणार दक्षिण आफ्रिकेशी! वाचा T20 मालिकेची सविस्तर माहिती

SA W vs IND W : हरमनप्रीतची सेना भिडणार दक्षिण आफ्रिकेशी! वाचा T20 मालिकेची सविस्तर माहिती

India vs South Africa Women's : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये 17 एप्रिल रोजी टी20 मालिकेला सुरूवात होणार आहे. ही मालिका भारतीय संघासाठी चांगला सराव असणार आहे. या मालिकेची सविस्तर माहिती या लेखामध्ये वाचा. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 16, 2026, 03:24 PM IST
SA W vs IND W : हरमनप्रीतची सेना भिडणार दक्षिण आफ्रिकेशी! वाचा T20 मालिकेची सविस्तर माहिती

India vs South Africa T20 series details : 2025 मध्ये झालेल्या एकदिवसीय विषचषकामध्ये रेकॉर्डब्रेक कामगिरी केल्यानंतर आता भारतीय महिला संघाचे लक्ष हे आगामी टी20 विश्वचषकावर असणार आहे. महिला टी20 विश्वचषक 2026 सुरू व्हायला काही महिने शिल्लक आहेत. भारताच्या संघाने ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध झालेल्या टी20 मालिकेमध्ये कमालीची कामगिरी केली होती. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिकेमध्ये भारताच्या संघाने 2-1 अशा मालिका नावावर केली होती. आता भारताचा संघ हा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिका खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. भारताचा संघ सध्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर आहे. या मालिकेमध्ये भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या दोन संघामध्ये पाच सामन्यांची टी20 मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेची सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देण्यात आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका पहिला टी20 सामना 

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये पहिल्या सामन्याचे आयोजन हे 17 एप्रिल रोजी करण्यात आले आहे. या मालिकेचा हा पहिला सामना असणार आहे, हा सामना किंग्समीड डर्बन, दक्षिण आफ्रिकेतील क्रिकेट मैदानावर खेळवला जाणार आहे. 

कधी आणि कुठे पाहता येणार सामना 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका या मालिकेचे सर्व सामने हे भारतीय वेळेनुसार रात्री 9.30 मिनिटनी सुरू होणार आहेत. तर हा सामना सुरू होण्याच्या अर्ध्या तासाआधी 9 वाजता सामन्याचे नाणेफेक होईल. या मालिकेचे सामने पाहण्यासाठी टेलिविजनवर पाहणारे प्रेक्षक हे हा सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवरपाहू शकतात तर या सामन्यांची लाइव स्ट्रीमिंग ही जिओहॉटस्टर क्रिकेट चाहत्यांना पाहता येणार आहे. 

भारताविरुद्ध मालिकेमध्ये मारिजान कॅप खेळणार नाही...

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये होणाऱ्या मालिकामध्ये दक्षिण आफ्रिकेची वेगवान गोलंदाज मारिजान कॅप या मालिकेमध्ये खेळताना दिसणार नाही. याआधी पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडविरुद्ध झालेल्या मालिकेमध्ये देखील ती सहभागी झाली नाही. 

दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यासाठी भारताचा संपूर्ण संघ 

हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, दीप्ती शर्मा, अरुंधती रेड्डी, रिचा घोष (विकेटकिपर), उमा चेत्री (विकेटकिपर), श्रेयंका पाटील, भारती फुलमाली, अनुष्का शर्मा, रेणुका ठाकूर, क्रांती गौड, श्रीचरणी, कशवी गौतम

भारताविरुद्ध टी20 मालिकेत दक्षिण आफ्रिकेचा संघ 

लॉरा वोल्वार्ड (कर्णधार), ॲनेके बॉश, तझमिन ब्रिट्स, नादिन डी क्लर्क, आयंडा ह्लुबी, सिनालो जाफ्ता, अयाबोंगा खाका, सुने लुस, ॲनेरी डेर्कसेन, तेबोगो माचेके (अनकॅप्ड), एलिझ-मारी मार्क्स, नॉनकुलुलेको म्लाबा, कायला रेनेके, तुमी सेखुखुने आणि क्लो ट्रायॉन.

 

 

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

Tags:
SA W vs IND WHarmanpreet KaurcricketsportsInd vs SA

