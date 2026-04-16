SA W vs IND W : हरमनप्रीतची सेना भिडणार दक्षिण आफ्रिकेशी! वाचा T20 मालिकेची सविस्तर माहिती

India vs South Africa T20 series details : 2025 मध्ये झालेल्या एकदिवसीय विषचषकामध्ये रेकॉर्डब्रेक कामगिरी केल्यानंतर आता भारतीय महिला संघाचे लक्ष हे आगामी टी20 विश्वचषकावर असणार आहे. महिला टी20 विश्वचषक 2026 सुरू व्हायला काही महिने शिल्लक आहेत. भारताच्या संघाने ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध झालेल्या टी20 मालिकेमध्ये कमालीची कामगिरी केली होती. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिकेमध्ये भारताच्या संघाने 2-1 अशा मालिका नावावर केली होती. आता भारताचा संघ हा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिका खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. भारताचा संघ सध्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर आहे. या मालिकेमध्ये भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या दोन संघामध्ये पाच सामन्यांची टी20 मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेची सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देण्यात आली आहे.
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये पहिल्या सामन्याचे आयोजन हे 17 एप्रिल रोजी करण्यात आले आहे. या मालिकेचा हा पहिला सामना असणार आहे, हा सामना किंग्समीड डर्बन, दक्षिण आफ्रिकेतील क्रिकेट मैदानावर खेळवला जाणार आहे.
Hello from Durban TeamIndia get into the groove for the 5⃣-match T20I series against South Africa SAvIND pic.twitter.com/TB8QMQfv5O
— BCCI Women (@BCCIWomen) April 14, 2026
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका या मालिकेचे सर्व सामने हे भारतीय वेळेनुसार रात्री 9.30 मिनिटनी सुरू होणार आहेत. तर हा सामना सुरू होण्याच्या अर्ध्या तासाआधी 9 वाजता सामन्याचे नाणेफेक होईल. या मालिकेचे सामने पाहण्यासाठी टेलिविजनवर पाहणारे प्रेक्षक हे हा सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवरपाहू शकतात तर या सामन्यांची लाइव स्ट्रीमिंग ही जिओहॉटस्टर क्रिकेट चाहत्यांना पाहता येणार आहे.
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये होणाऱ्या मालिकामध्ये दक्षिण आफ्रिकेची वेगवान गोलंदाज मारिजान कॅप या मालिकेमध्ये खेळताना दिसणार नाही. याआधी पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडविरुद्ध झालेल्या मालिकेमध्ये देखील ती सहभागी झाली नाही.
हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, दीप्ती शर्मा, अरुंधती रेड्डी, रिचा घोष (विकेटकिपर), उमा चेत्री (विकेटकिपर), श्रेयंका पाटील, भारती फुलमाली, अनुष्का शर्मा, रेणुका ठाकूर, क्रांती गौड, श्रीचरणी, कशवी गौतम
लॉरा वोल्वार्ड (कर्णधार), ॲनेके बॉश, तझमिन ब्रिट्स, नादिन डी क्लर्क, आयंडा ह्लुबी, सिनालो जाफ्ता, अयाबोंगा खाका, सुने लुस, ॲनेरी डेर्कसेन, तेबोगो माचेके (अनकॅप्ड), एलिझ-मारी मार्क्स, नॉनकुलुलेको म्लाबा, कायला रेनेके, तुमी सेखुखुने आणि क्लो ट्रायॉन.