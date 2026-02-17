लग्नापूर्वी सानिया चंडोकच्या केळवणाचा थाट, संपूर्ण तेंडुलकर कुटुंबाची उपस्थिती, पाहा Inside Photos

Saniya Chandok Bride To Be : भारताचा दिग्गज माजी क्रिकेटर सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर (Arjun Tendulkar) हा लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. क्रिकेटर अर्जुन तेंडुलकर त्याची बालपणीची मैत्रीण सानिया चंडोक (Saniya Chandok) हिच्याशी मार्च महिन्यात विवाह करणार असून काही दिवसांपूर्वीच त्यांच्या विवाहाचं आमंत्रण देण्यासाठी तेंडुलकर आणि चंडोक कुटुंब दिल्लीत पोहोचलं होतं. राष्ट्रपती, पंतप्रधानांसह अनेक दिग्गजांना अर्जुनच्या लग्नाचं निमंत्रण मिळालं आहे. सानिया आणि अर्जुनच्या लग्नाला आता काहीच दिवस शिल्लक असल्याने सानियाच्या केळवणाचा कार्यक्रम मोठ्या थाटात पार पडला. यावेळी संपूर्ण तेंडुलकर कुटुंब सुद्धा उपस्थित होतं.
सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होत असून यात सानियाच्या केळवण कार्यक्रमाचा उत्साह पाहायला मिळत आहे. सानिया चंडोक हिच्यासाठी खास कार्यक्रमाचं आयोजन कुटुंबाकडून करण्यात आलं होतं, ज्यात तिच्या आवडीचे पदार्थ होते. यात सर्व कुटुंब आणि मित्र मैत्रिणी सानियाला पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा देताना दिसले. यावेळी सानियाचे होणारे सासरे सचिन तेंडुलकर, अंजली तेंडुलकर आणि नणंद सारा सुद्धा उपस्थित होती. या कार्यक्रमाचं थीम पिंक आणि व्हाईट असं होतं.
अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक हे दोघे लहानपणीपासूनचे मित्र होते. दोघांचं कुटुंब सुद्धा एकमेकांना खूप चांगले ओळखतात. दोघांचा साखरपुडा १३ ऑगस्ट 2025 मध्ये एका खाजगी कार्यक्रमात झाला होता. मात्र याबाबत तेंडुलकर कुटुंबाकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नव्हती. मात्र पहिल्यांदाच सचिन तेंडुलकरने अधिकृतपणे अर्जुनच्या लग्नाबाबत माहिती दिली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार येत्या 5 मार्च 2026 रोजी मुंबईत या दोघांचा विवाह सोहळा पार पडेल. तर याच्याशी संबंधित कार्यक्रम हे 3 मार्च रोजी सुरु होतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह अनेक दिग्गजांना अर्जुन आणि सानियाच्या लग्नाचं आमंत्रण गेलं आहे.
सचिन तेंडुलकरची होणारी सून सानिया चंडोक ही मुंबईतील नामांकित उद्योगपती आणि Graviss Group चे चेअरमन रवि घई यांची नात आहेत. घई कुटुंब हे हॉस्पिटॅलिटी आणि फूड व्यवसायातील एक प्रसिद्ध नाव आहे. इंटरकॉन्टिनेंटल हॉटेल्स आणि ब्रूकलिन क्रीमरी आईस्क्रीम ब्रँड ही सानिया चंडोक हिच्या कुटुंबाच्याच मालकीचे आहेत. सानिया ही Mr. Paws Pet Spa & Store LLP या कंपनीची फाउंडर असून ती यात पार्टनर आणि डायरेक्टर म्हणून काम पाहते. प्राण्याप्रती असलेल्या प्रेमामुळे सानियाने पाळीव प्राण्यांच्या देखभालसाठी उपक्रम हाती घेतलाय.