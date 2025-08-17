अर्जुन तेंडुलकर सोबत साखरपुड्याआधी सारा होणाऱ्या वाहिनी सोबत गेली गर्ल्स ट्रिपवर, Video Viral

Arjun and Sanniya Chandok : भारतीय संघाचे महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरचा (Sachin Tendulkar) मुलगा अर्जुन तेंडुलकरने (Arjun Tendulkar) काही दिवसांपूर्वीच सानिया चंडोक (Saniya Chandok) हिच्याशी साखरपुडा केला. एका छोट्या समारंभात कुटुंबाच्या उपस्थितीमध्ये दोघांचा साखरपुडा झाल्याच्या बातम्यांनी सोशल मीडियावर एकच खळबळ उडवून दिली. मात्र सानिया आणि अर्जुनच्या साखरपुड्याबद्दल दोन्ही कुटुंबाकडून अद्याप अधिकृतपणे कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. अशातच सारा तेंडुलकरचा (Sara Tendulkar) एक जुना व्हिडीओ व्हायरल होत असून यात ती सानिया चंडोक सोबत गर्ल्स ट्रिपवर जाताना दिसतेय.
सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन हा सोशल मीडियावर खूप ऍक्टिव्ह नाही, पण सारा तेंडुलकर ही सोशल मीडियावर खूप लोकप्रिय आहे. साराचे सोशल मीडियावर 8.5 मिलियन फॉलोअर्स आहेत. काही दिवसांपूर्वी साराने वाहिनी सानिया आणि तिच्या काही मैत्रिणींसोबतचे व्हिडीओ शेअर केले होते. सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय ज्यात सारा आणि सानिया मैत्रिणींसोबत गर्ल्स ट्रिपची मजा घेत आहेत. ऑक्टोबर 2024 मध्ये हा व्हिडीओ पोस्ट करण्यात आलेला असून इंस्टाग्रामवर या व्हिडीओला 60 मिलियनपेक्षा जास्त व्यूज आणि 5 मिलियनपेक्षा जास्त लाईक्स आहेत. या व्हिडीओला 'टेबल फॉर थ्री' असं कॅप्शन लिहिण्यात आलं आहे.
या व्हिडीओमध्ये तुम्ही सारा आणि सानियातील बॉण्डिंग पाहू शकता. अर्जुन तेंडुलकर सोबत साखरपुडा झाल्यावर सानिया चंडोक नक्की कोण आहे याबाबत जाणून घेण्यासाठी अर्जुनच्या फॅन्सचा इनट्रेस्ट वाढला. सानिया ही सारा आणि अर्जुनची लहानपणीची मैत्रीण आहे. दोन्ही कुटुंब एकमेकांना खूप जवळून ओळखतात.
हेही वाचा : आशिया कप 2025 साठी पाकिस्तान संघाची घोषणा, 'या' स्टार खेळाडूंचा पत्ता कट, नेतृत्व कोणाकडे?
खानपान व्यवसायात घई परिवाराची मजबूत पकड असून, लोकप्रिय ‘ब्रुकलिन क्रीमरी’सह अनेक मोठे ब्रँड त्यांच्या मालकीचे आहेत. सानियाने लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून पदवी घेतली आहे. ती ‘मिस्टर पॉज’ नावाच्या प्रीमियम पेट सैलून, स्पा आणि स्टोअरची संस्थापक आहे. इंस्टाग्रामवरील @paws.in अकाउंटवर सानियाचा एक व्हिडीओ सध्या चर्चेत आहे, ज्यात ती एका पाळीव प्राण्याला उपचार करताना दिसते. पोस्टमध्ये नमूद करण्यात आलंय की, सानियाने WVSचा ABC प्रोग्राम पूर्ण करून ‘व्हेटेरिनरी टेक्निशियन’ म्हणून प्रमाणपत्र मिळवलं आहे.
सानिया चंडोक कोण आहे?
सानिया चंडोक ही ‘मिस्टर पॉज’ नावाच्या प्रीमियम पेट सैलून, स्पा आणि स्टोअरची संस्थापक आहे. तिने लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून पदवी घेतली आहे आणि WVSचा ABC प्रोग्राम पूर्ण करून ‘व्हेटेरिनरी टेक्निशियन’ म्हणून प्रमाणपत्र मिळवले आहे.
सानिया चंडोकच्या कुटुंबाचा व्यवसाय कोणता आहे?
सानियाच्या कुटुंबाचा, म्हणजेच घई परिवाराचा, खानपान व्यवसायात दबदबा आहे. त्यांच्या मालकीचे ‘ब्रुकलिन क्रीमरी’सह अनेक मोठे ब्रँड आहेत.
सारा आणि सानिया यांच्यातील बॉण्डिंग कशी आहे?
सारा आणि सानिया यांच्यातील मैत्री खूप घट्ट आहे, जे त्यांच्या व्हायरल गर्ल्स ट्रिप व्हिडीओमधून दिसून येते.