'क्रिकेटच्या देवा'वर झाला होता बेईमानीचा आरोप!142 शतके झळकावणाऱ्या सचिन तेंडुलकरवर का घालण्यात आली होती बंदी?

Sachin Tendulkar Ball Tampering Controversy: क्रिकेटच्या इतिहासात क्रिकेटचा देव म्हणून ओळख असलेल्या सचिन तेंडुलकरवर एकेकाळी गंभीर आरोप लागला गेला होता. प्रामाणिकपणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकरवर हा आरोप लागणं हे अनेकांना आजही धक्कादायक वाटतं. 2001 साली घडलेली ही घटना त्या काळात मोठा वाद ठरली होती. आजकाल क्रिकेट वर्तुळात 'बॉल टॅम्परिंग' हा शब्द अधून मधून चर्चेत असतो. हा शब्द क्रिकेट जगतासाठी नवीन नाही. त्याला स्वतःचा एक इतिहास आहे. तर त्याच झालं असं की, दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात पोर्ट एलिझाबेथ येथे दुसरा कसोटी सामना सुरू होता. सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी सचिन गोलंदाजीसाठी आला. त्याच्या चेंडूंना अपेक्षेपेक्षा जास्त फिरकी मिळत होती, त्यामुळे सर्वांचे लक्ष त्याच्याकडे गेले. याच वेळी कॅमेऱ्यात एक दृश्य टिपले गेले, ज्यात सचिन चेंडूशी झेडछाड करताना दिसला.
हे प्रकरण २५ वर्षे जुने आहे. २००१ साली, दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यादरम्यान सामनाधिकाऱ्याच्या एका निर्णयाने संपूर्ण क्रिकेट विश्वात खळबळ उडवून दिली होती आणि 'क्रिकेटचा देव' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकरवर एका सामन्याची बंदी घालण्यात आली होती.
या व्हिडीओच्या आधारे त्या सामन्याचे मॅच रेफरी माईक डेनिस यांनी सचिन यांच्यावर बॉल टेम्परिंगचा अर्थात चेंडूशी झेडछाडचा आरोप ठेवला आणि त्यांना एका सामन्याची बंदी सुनावली. विशेष म्हणजे, मैदानावरील पंचांनी त्या वेळी कोणतीही तक्रार केली नव्हती.
सचिन तेंडुलकरवर बंदी घालण्यात आल्याचा निर्णय जाहीर होताच भारतात प्रचंड संताप उसळला. चाहत्यांनी रस्त्यावर उतरून निषेध व्यक्त केला. BCCI नेही सचिन यांच्या समर्थनार्थ ठाम भूमिका घेतली. पुरावे ठोस नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर अखेर त्यांच्यावरची बंदी मागे घेण्यात आली. या घटनेमुळे 'बॉल टेम्परिंग' हा शब्द पुन्हा चर्चेत आला. क्रिकेटमध्ये बॉल टेम्परिंग म्हणजे चेंडूच्या नैसर्गिक स्थितीत जाणीवपूर्वक बदल करणे. खेळाडू चेंडूचा एक भाग चमकदार ठेवू शकतात, पण दुसरा भाग मुद्दाम खडबडीत करण्यासाठी नखे, वस्तू किंवा इतर गैरमार्ग वापरणे हा नियमभंग मानला जातो.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदच्या नियमांनुसार हा गंभीर गुन्हा आहे. दोषी आढळल्यास दंड, सामन्याची फी कपात किंवा काही सामन्यांसाठी बंदी अशी शिक्षा होऊ शकते. या सर्व प्रकरणामुळे सचिन यांच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते, पण कालांतराने ते निराधार असल्याचे सिद्ध झाले आणि त्यांची प्रामाणिक खेळाडू म्हणून ओळख कायम राहिली.