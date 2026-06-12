/Sachin Tendulkar : जगातील सर्वात उंचावरील मॅच... बॅटिंगला सचिन, बॉलिंग करतेय सचिनचीच सून अन् फिल्डींगला...

Sachin Tendulkar : भारताचा मास्टरब्लास्टर क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर (Sachin Tendulkar) याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व करताना जबरदस्त खेळी करून अनेक रेकॉर्डस् नावावर केले. सचिन तेंडुलकर हा फॅमिली मॅन म्हणून सुद्धा प्रसिद्ध आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यावर तो अनेकदा आपल्या कुटुंबासोबत वेळ घालवताना दिसतो. बऱ्याचदा कार्यक्रमाला सुद्धा तो त्याच्या कुटुंबासोबत दिसतो. काही दिवसांपूर्वीच सचिनचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर याचं सानिया चंडोकशी लग्न झालं. सानिया त्यानंतर अनेकदा तेंडुलकर कुटुंबासोबतच दिसते. अशातच सचिन तेंडुलकरने एक व्हिडीओ त्याच्या सोशल मीडियावर पोस्ट केलाय. ज्यात सचिन हा कुटुंबासोबत प्रवास करत असून विमानात तो क्रिकेट खेळतोय.
सचिन तेंडुलकरने त्याच्या सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ पोस्ट केला. या व्हिडिओत सचिन तेंडुलकर त्याच्या कुटुंबासोबत विमान प्रवास करताना दिसतोय. या विमान प्रवासादरम्यान त्याच्यासोबत पत्नी अंजली, मुलगी सारा आणि नवीन सून सानिया चंडोक सुद्धा दिसतेय. यावेळी सचिन क्रिकेट खेळताना बॅटिंग करत असून सून सानिया चंडोक ही गोलंदाजी करताना दिसतेय. तर अंजली आणि सारा या दोघी फिल्डिंग करत बॉल पकडताना दिसतायत. सचिनच्या या व्हिडीओमधून तेंडुलकर कुटुंबातील बॉण्डिंग पाहायला मिळतेय.
Altitude jo bhi ho, attitude change nahi hona chahiye. pic.twitter.com/TPbsNUe2OpSachin Tendulkar (sachinrt) June 12, 2026
अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक या दोघांचं लग्न 5 मार्च रोजी मुंबईत पार पडलं. अर्जुन आणि सानिया हे दोघे बालपणीपासूनचे मित्र मैत्रीण होते आणि सानियाच्या कुटुंबाचं सुद्धा तेंडुलकर कुटुंबाशी पूर्वीपासून खूप चांगले संबंध आहेत. सानिया चंडोक ही मुंबईतील नामांकित उद्योगपती आणि Graviss Group चे चेअरमन रवि घई यांची नात आहे. घई कुटुंबाचे नाव हॉस्पिटॅलिटी आणि फूड व्यवसायात सुविख्यात आहे. इंटरकॉन्टिनेंटल हॉटेल्स आणि ब्रूकलिन क्रीमरी आइसक्रीम ब्रँड त्यांच्याच मालकीचे आहेत. सानिया ही Mr. Paws Pet Spa & Store LLP या कंपनीची फाउंडर, डिझिग्नेटेड पार्टनर आणि डायरेक्टर आहे.
सचिन तेंडुलकरने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये असे काही रेकॉर्ड केलेत जे मोडणं जवळपास अशक्य आहे. सचिन तेंडुलकरने 200 टेस्ट, 463 वनडे आणि 1 टी २० सामना खेळला आहे. सचिन तेंडुलकरने टेस्ट क्रिकेटमध्ये 15921 धावा केल्या असून वनडेत 18426 धावा केल्या आहेत. तर सचिनने गोलंदाजीत सुद्धा त्याची प्रतिभा दाखवली असून त्याने टेस्टमध्ये 46 आणि वनडेत 154 धावा केल्या आहेत.