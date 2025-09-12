English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सचिन तेंडुलकर BCCI चा नवा अध्यक्ष होणार? दिग्गज फलंदाजानेच स्वतः दिलं स्पष्टीकरण

Sachin Tendulkar: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (BCCI) नियमांनुसार, 70 वर्षांनंतर कोणतीही व्यक्ती बीसीसीआय अध्यक्षपद भूषवू शकत नाही. दरम्यान, भारताचा महान खेळाडू, क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखला जाणारा सचिन तेंडुलकर याचे नाव समोर येत होते.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 12, 2025, 08:11 AM IST
सचिन तेंडुलकर BCCI चा नवा अध्यक्ष होणार? दिग्गज फलंदाजानेच स्वतः दिलं स्पष्टीकरण

Sachin Tendulkar breaks silence about president position of BCCI: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) नियमानुसार 70 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा कोणीही व्यक्ती अध्यक्षपदावर राहू शकत नाही. याच पार्श्वभूमीवर माजी अध्यक्ष रॉजर बिन्नी यांना पद सोडावं लागलं. आता पुढचा अध्यक्ष कोण? हा प्रश्न सर्वत्र उपस्थित होत असताना ‘क्रिकेटचा देव’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकर यांचं नाव चर्चेत आलं. मात्र या चर्चांवर खुद्द सचिनच्या कंपनीनेच पडदा टाकला आहे.

एसआरटी स्पोर्ट्सने दिलं स्पष्टीकरण 

सचिन तेंडुलकर यांची व्यवस्थापन कंपनी एसआरटी स्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडने निवेदन जारी करत म्हटलं,
“अलीकडे काही माध्यमांमध्ये सचिन बीसीसीआयचे पुढचे अध्यक्ष होणार असल्याची बातमी फिरत आहे. मात्र यामध्ये अजिबात तथ्य नाही. ही केवळ अफवा आहे. कुणीही अशा गोष्टींवर विश्वास ठेवू नये. भविष्यात अशा प्रकारचं काही ठरल्यास आम्ही स्वतः अधिकृतरीत्या कळवू.”

28 सप्टेंबरला होणार निवडणूक

या निवेदनाची वेळदेखील महत्वाची मानली जात आहे, कारण बीसीसीआयची निवडणूक अगदी काही दिवसांवर आली आहे. 28 सप्टेंबरला अध्यक्षांसह अनेक महत्वाच्या पदांसाठी मतदान होणार आहे. यात आयपीएल चेअरमनसह काही मोठ्या पदांचा निर्णय होईल. विशेष म्हणजे, याच दिवशी आशिया कप 2025चा अंतिम सामना देखील रंगणार आहे.

रेकॉर्ड्समध्ये अजूनही बरोबरी नाही

सचिन तेंडुलकर हे जगातील सर्वात महान फलंदाज मानला जातो. टेस्ट आणि वनडेमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम त्याच्याच नावावर आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 100 शतकं झळकावणारे तो एकमेव खेळाडू आहे. त्याच्या नावावर टेस्टमध्ये 15,921 धावा तर वनडेमध्ये तब्बल 18,426 धावांचा विक्रम आहे.

FAQ 

Q1: बीसीसीआय अध्यक्षपदाबाबत नवा नियम काय आहे?

 70 वर्षांनंतर कोणीही अध्यक्षपदी राहू शकत नाही.

Q2: रॉजर बिन्नी अध्यक्षपद का सोडत आहेत?

 ते वयोमर्यादेमुळे पदावर राहू शकत नाहीत.

Q3: नवा अध्यक्ष म्हणून सचिन तेंडुलकरचं नाव का चर्चेत आलं?

 क्रिकेटमधील त्यांच्या लोकप्रियतेमुळे काही माध्यमांमध्ये त्यांचं नाव पुढे आलं.

