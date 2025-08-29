'तुझ्या पोटी जन्माला आलो', सचिन तेंडुलकरची आईच्या वाढदिवसानिमित्त खास पोस्ट

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Sachin Tendulkar : सचिन तेंडुलकरने त्याची आई रजनी तेंडुलकर यांचा वाढदिवस साजरा केला. यावेळी त्याचे संपूर्ण कुटुंब उपस्थित होते.   

पूजा पवार | Updated: Aug 29, 2025, 08:39 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Sachin Tendulkar : मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने (Sachin Tendulkar) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व करताना जबरदस्त कामगिरी करून देशाचं नाव उंचावलं. अतिशय सर्वसामान्य कुटुंबातून येत क्रिकेट विश्वात मोठं नाव कमावणाऱ्या सचिनने क्रिकेटमध्ये असे अनेक रेकॉर्ड केले जे तोडणं आताच्या स्टार क्रिकेटर्सला सुद्धा शक्य नाही.  सचिनने शुक्रावर 29 ऑगस्ट रोजी त्याची आई रजनी तेंडुलकर (Rajni Tendulkar) यांच्या वाढदिवसानिमित्त खास पोस्ट शेअर केली. सोबतच वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनचा फोटो सुद्धा शेअर केला. 

आई विषयी काय म्हणाला सचिन?

सचिन तेंडुलकरने आई विषयी भावुक कविता लिहिली. यात त्याने म्हटले, ' तुझ्या पोटी जन्माला आलो, म्हणून मी घडलो; तुझा आशीर्वाद होता, म्हणून मी प्रगती करत राहिलो; तू खंबीर आहेस, म्हणूनच आम्ही सगळे खंबीर राहिलो; वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आई!' सचिन तेंडुलकरच्या क्रिकेट करिअरमध्ये आईने त्याला नेहमीच पाठिंबा दिला होता. सचिन तेंडुलकरने 16 नोव्हेंबर 2013 रोजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. 

होणारी सुनबाई सानिया दिसली कुटुंबासोबत : 

सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकरने 13 ऑगस्ट रोजी एका खाजगी कौटुंबिक सोहळ्यात त्याची बालमैत्रीण सानिया चंडोकसोबत साखरपुडा केला. ही बातमी मीडियामधूनच समोर आली. परंतु अद्याप दोन्ही कुटुंबाकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. सचिनची होणारी सुनबाई ही आजी सासू असलेल्या रजनी तेंडुलकर यांच्या वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनमध्ये फोटोंमध्ये दिसली. साखरपुड्यानंतर पहिल्यांदाच अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक एकत्र दिसले. 

सचिन तेंडुलकरची कारकीर्द : 

सचिन तेंडुलकरने 16 व्या वर्षी भारतीय संघाकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. सचिनने टेस्ट क्रिकेटमध्ये 200 सामने खेळले असून यात त्याने 15921 धावा आणि 46 विकेट सुद्धा घेतले. सचिनने टेस्ट क्रिकेटमध्ये 51 शतकं, 68 अर्धशतकं, आणि 6 द्विशतकं केली. वनडे क्रिकेटमध्ये त्याने 463 सामन्यात 18426 धावा केल्या, यात त्याने 49 शतक ठोकली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक 34 हजार 357 धावा करण्याचा महारेकॉर्ड सचिन तेंडुलकरच्या नावावर आहे.

