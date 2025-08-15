English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
साराच्या 'खास दिवशी' पोहोचली वहिनी सानिया! सचिन तेंडुलकरच्या मुलीने पोस्ट करून दिली आनंदाची बातमी

Saaniya Chandhok In Sara Tendulkar Academy: महान भारतीय क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरची मुलगी सारा तेंडुलकरने एक मोठी बातमी दिली आहे. तिने तिच्या इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर करून तिच्या चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी दिली आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 15, 2025, 12:02 PM IST
साराच्या 'खास दिवशी' पोहोचली वहिनी सानिया! सचिन तेंडुलकरच्या मुलीने पोस्ट करून दिली आनंदाची बातमी

Sara Tendulkar open academy: महान क्रिकेटपटू आणि ‘क्रिकेट देव’ म्हणून ओळखला जाणारा सचिन तेंडुलकरची मुलगी सारा तेंडुलकरने आपल्या आयुष्यातील एक मोठा टप्पा गाठला आहे. तिने मुंबईमधल्या अंधेरीमध्ये तिच्या स्वतःच्या पिलेट्स अकॅडमीचे भव्य उद्घाटन केले.  फिटनेस आणि आरोग्याविषयी जागरूक असणाऱ्या साऱ्याने या उपक्रमातून अनेकांना निरोगी जीवनशैलीकडे प्रेरित करण्याचा संकल्प केला आहे. उद्घाटनाची ही आनंदाची बातमी तिने आपल्या इंस्टाग्रामवर खास पोस्ट आणि फोटोद्वारे चाहत्यांशी शेअर केली.

तेंडुलकर कुटुंब प्रचंड चर्चेत

गेल्या काही दिवसांत तेंडुलकर कुटुंब प्रचंड चर्चेत आहे. याचे कारण म्हणजे सचिनचा मुलगा आणि उभरता क्रिकेटपटू अर्जुन तेंडुलकर. 13ऑगस्ट रोजी अर्जुनच्या साखरपुड्याच्या बातम्या विविध माध्यमांतून समोर आल्या. मुंबईतील नामांकित उद्योगपती रवि घई यांची नात सानिया चंडोकसोबत अर्जुनचा साखरपुडा एका खासगी समारंभात झाल्याचे समजते. दोन्ही कुटुंबांकडून अद्याप अधिकृत घोषणा न झालेली असली तरी, या बातमीने सोशल मीडियावर जोरदार चर्चेला उधाण आले. याच पार्श्वभूमीवर सारा तेंडुलकरच्या पिलेट्स अकॅडमीच्या उद्घाटनाने कुटुंबाच्या आनंदात आणखी भर टाकली.

वहिनीची खास उपस्थिती 

अकॅडमीच्या उद्घाटन सोहळ्यात सचिन तेंडुलकर आणि त्यांची पत्नी डॉ. अंजली तेंडुलकर हे दोघेही उपस्थित होते. सचिनने नारळ फोडून पारंपरिक पद्धतीने पूजा केली, तर अंजलीने रंगोलीत दिवा प्रज्वलित करून शुभारंभाचा क्षण अधिक मंगलमय केला. या सोहळ्यात सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले ते अर्जुनची मंगेतर आणि भविष्यातील वहिनी सानिया चंडोकच्या उपस्थितीने. तिचा साधा पण देखणा लूक उपस्थित पाहुण्यांना आणि चाहत्यांना भावला.

 

सारा तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक एकत्र दिसले 

‘pilates.academy.andheri’ या नावाने अकॅडमीचे अधिकृत इंस्टाग्राम पेज तयार करण्यात आले असून, त्यावर उद्घाटनाचे अनेक फोटो आणि व्हिडीओ पोस्ट करण्यात आले आहेत. यात सारा तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक एकत्र दिसत आहेत. त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आणि मैत्रीची झलक स्पष्टपणे जाणवते. सारा आणि सानिया या आधीपासून चांगल्या मैत्रिणी आहेत आणि त्यांना अनेक वेळा मुंबईतील वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमध्ये आणि पार्ट्यांमध्ये एकत्र पाहिले गेले आहे.

कोण आहे सानिया चंडोक? 

सानिया चंडोकबद्दल बोलायचे झाले, तर ती मुंबईतील नामांकित उद्योगपती आणि Graviss Group चे चेअरमन रवि घई यांची नात आहे. घई कुटुंबाचे नाव हॉस्पिटॅलिटी आणि फूड व्यवसायात सुविख्यात आहे. इंटरकॉन्टिनेंटल हॉटेल्स आणि ब्रूकलिन क्रीमरी आइसक्रीम ब्रँड त्यांच्याच मालकीचे आहेत. व्यवसायिक पार्श्वभूमी असलेल्या सानियाने स्वतःचा वेगळा मार्ग निवडला आहे. ती Mr. Paws Pet Spa & Store LLP या कंपनीची फाउंडर, डिझिग्नेटेड पार्टनर आणि डायरेक्टर आहे. प्राण्याप्रती असलेल्या प्रेमामुळे तिने पाळीव प्राण्यांच्या देखभाल आणि सेवेसाठी हा उपक्रम सुरू केला आहे.

सारा तेंडुलकरच्या पिलेट्स अकॅडमीच्या उद्घाटनामुळे तिच्या करिअरला एक नवीन दिशा मिळाली आहे. क्रिकेटच्या जगातील दिग्गज कुटुंबातून आलेली असली, तरी साराने स्वतःची ओळख आरोग्य, फिटनेस आणि वेलनेस क्षेत्रात निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. तिचा हा उपक्रम तरुणांना आणि फिटनेसप्रेमींना प्रेरणा देणारा ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.

