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'माझ्या वडिलांनी शिकवलेलं आजही लक्षात आहे', जंतर-मंतर आंदोलनावर सचिन तेंडुलकरची भावनिक पोस्ट

मागील काही दिवसांपासून विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. भारताच्या काही क्रिकेट खेळाडूंनी देखील या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनाला सपोर्ट करुन सोशल मिडिया पोस्ट केल्या होत्या. आता भारताचा दिग्गज खेळाडू सचिन तेंडुलकरने सोशल मिडिया पोस्ट केली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 23, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:03 PM IST
'माझ्या वडिलांनी शिकवलेलं आजही लक्षात आहे', जंतर-मंतर आंदोलनावर सचिन तेंडुलकरची भावनिक पोस्ट
Image Credit: नीट आंदोलनावर सचिन तेंडुलकरची पोस्ट (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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'माझ्या वडिलांनी शिकवलेलं आजही लक्षात आहे', जंतर-मंतर आंदोलनावर सचिन तेंडुलकरची भावनिक पोस्ट
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