'माझ्या वडिलांनी शिकवलेलं आजही लक्षात आहे', जंतर-मंतर आंदोलनावर सचिन तेंडुलकरची भावनिक पोस्ट

Sachin Tendulkar on Jantar Mantar protest : मागील काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या वातावरणामुळे देशात तणावपूर्ण वातावरण आहे. नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीवरून सध्या देशभरात गदारोळ माजला आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी राजधानी नवी दिल्लीत गेल्या अनेक दिवसांपासून कॉकरोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू आहे. मागील काही दिवसांपासून विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. यासाठी अनेक कलाकार अभिनेते, अभिनेत्री या विद्यार्थ्यांच्या समर्थनासाठी दिल्ली त्याचबरोबर मुंबईमध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनामध्ये सामील झाल्या होत्या. भारताच्या काही क्रिकेट खेळाडूंनी देखील या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनाला सपोर्ट करुन सोशल मिडिया पोस्ट केल्या होत्या. आता भारताचा दिग्गज खेळाडू सचिन तेंडुलकरने सोशल मिडिया पोस्ट केली आहे.
महान भारतीय क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरने आता आपल्या वडिलांकडून मिळालेल्या शिकवणीचा हवाला देत आणि विद्यार्थ्यांप्रति समाजाच्या जबाबदारीची आठवण करून देत या विषयावर मौन सोडले आहे. त्याने सोशल मिडियावर लिहीले आहे की, माझे वडील प्राध्यापक होते, ते अनेक तरुण विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शक आणि हितचिंतक होते. त्यांनी सुरुवातीच्या काळातच माझ्या मनावर एक महत्त्वाची गोष्ट बिंबवली होती: "अपयश आले तरी चालते, पण फसवणूक किंवा गैरमार्ग स्वीकारणे योग्य नाही. कधीही शॉर्टकट (सोपा पण चुकीचा मार्ग) घेऊ नका असे मला बाबांनी सांगितले होते"
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समाजामधील एक समजूतदार व्यक्ती म्हणून संस्कृतीला आकार देण्याची जबाबदारी आपली असते. प्रयत्नांपेक्षा निष्पत्तीला अधिक महत्त्व दिले जाते समाज गुणवत्तेऐवजी शॉर्टकट्सचा मार्ग निवडेल. जेव्हा विद्यार्थ्यांना कष्टाचे योग्य फळ मिळाले नाही त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जी निराशा वाटत आहे ती समजण्यासारखी आहे असे सचिनने त्याच्या पोस्टमध्ये लिहीले आहे. त्यांना पुन्हा अशी भावना होऊ नये, यासाठी आपण सर्वांनी मिळून प्रयत्न केले पाहिजेत. भारतामध्ये तरुण पिढी ही स्वप्ने आणि ऊर्जेने ओतप्रोत भरलेला आहे, त्यांची ऊर्जा आपल्या यशाचे इंधन आहे. खात्री करण्यासाठी, पालक, शिक्षक, मित्र, नातेवाईक, शाळा आणि प्रशासक यांसारख्या समाजातील सर्व घटकांची मोठी जबाबदारी आहे आणि प्रत्येकाची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. त्यांच्या या पोस्टवर आता अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत.
नीट परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याप्रकरणी गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला नुकतेच हिंसक वळण लागले, जेव्हा दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला, तर आंदोलकांनीही दगडफेक आणि शारीरिक हिंसाचाराचा अवलंब केला. या प्रकरणामुळे संपूर्ण देश हादरला असून, आता प्रमुख सेलिब्रिटी आपली मते व्यक्त करत आहेत. अशा मुद्द्यांवर मौन बाळगल्याबद्दल अनेकदा टीकेचे लक्ष्य ठरलेल्या मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरनेही पहिल्यांदाच आपले मत व्यक्त केले आहे.