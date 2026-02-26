'जेव्हा मुलगा एखाद्या मुलीला घरी आणतो...', अर्जुनच्या प्री-वेडिंगमध्ये सचिन तेंडुलकरने व्यक्त केल्या भावना, 'प्रेमात वेडे...'

Arjun Tendulkar-Sania Pre Wedding Ceremony: भारताचा महान फलंदाज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरच्या घरी सध्या सनई चौघडे वाजत आहेत. सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकरचं 5 मार्चला लग्न होणार आहे. सोनिया चंडोकसोबत तो विवाहबंधनात अडकणार आहे. 5 मार्चला हा विवाहसोहळा पार पडणार आहे. गतवर्षी अर्जुन आणि सोनिया चंडोक यांचा साखरपुडा झाला होता. दरम्यान आता दोघांच्या विवाहसोहळ्याआधीच्या कार्यक्रमांना सुरुवात झाली आहे. सचिन तेंडुलकर आपली पत्नी अंजली आणि अर्जुन-सानियासह प्री-वेडिंग सोहळ्यासाठी जामनगरला पोहोचले होते. मुंबई इंडियन्सने आपल्या अकाऊंटला प्री-वेडिंग सोहळ्याचा एक व्हिडीओ शेअर केला आहे.
तेंडुलकर कुटुंबाने पूजेसह प्री-वेडिंग सेलिब्रेशनला सुरुवात केली आहे. अनंत अंबानी आणि राधिका मर्चंट यांचा विवाहसोहळा जिथे झाला, त्याच ठिकाणी अर्जुन-सानिया आपल्या नव्या आयुष्याची सुरुवात करत आहेत. यादरम्यान सचिनसह संपूर्ण तेंडुलकर कुटुंब हजर होतं. सानिया चंडोकचं कुटुंबही यावेळी पोहोचलं होतं.
नीता अंबानी यांनी यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधताना, आपण लहान असल्यापासून अर्जुन तेंडुलकरला पाहत असल्याचं म्हटलं. "आपण इथे त्याच ठिकाणी जमलो आहोत जिथे दोन वर्षांपूर्वी अनंत आणि राधिकाचे लग्न झाले होते. सचिन आणि अंजली, तुम्ही नेहमीच आमच्यासाठी कुटुंबासारखे आहात आणि आज तुमच्या आनंदात सहभागी होताना आमचे मन भरून येत आहे. माझ्या प्रिय अर्जुन, मी तुला आमच्या शाळेत लहान असल्यापासून ते आता इथे उभे राहून, तुझ्या आयुष्यातील सर्वात सुंदर भागीदारी सुरू करण्यासाठी तयार होताना पाहत आहे".
सचिन तेंडुलकरने याक्षणी अंबानी कुटुंबाचे आभार मानले. "अर्जुन आणि सानियाला पुढील प्रवासासाठी आशीर्वाद देण्याकरिता यापेक्षा उत्तम जागा आणि उत्तम लोक मी निवडू शकत नव्हतो. इथे आम्हाला बोलवल्याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे," असं सचिन म्हणाला.
यावेळी सचिन तेंडुलकरने बाप म्हणूनही आपल्या भावना व्यक्त केल्या. तसंच अर्जुनला मला तुझा अभिमान वाटत असल्याचं सांगितलं. तो म्हणाला की, "जेव्हा मुलगा एखाद्या मुलीला तुमची ओळख करुन देण्यासाठी घरी आणतो तेव्हा समजतं की, मुलगा मोठा झाला आहे. ते एकमेकांच्या प्रेमात वेडे झाल्याचं दिसत आहे. अर्जुनला मला सांगायचं आहे की, मला तुझा अभिमान वाटतो. तुला कोणीतरी इतकं खास मिळालं आहे, जो तुझ्यावर तितकंच प्रेम करतो जितकं तू तिच्यावर करतोस".