English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • जेव्हा मुलगा एखाद्या मुलीला घरी आणतो..., अर्जुनच्या प्री-वेडिंगमध्ये सचिन तेंडुलकरने व्यक्त केल्या भावना, प्रेमात वेडे...

'जेव्हा मुलगा एखाद्या मुलीला घरी आणतो...', अर्जुनच्या प्री-वेडिंगमध्ये सचिन तेंडुलकरने व्यक्त केल्या भावना, 'प्रेमात वेडे...'

Arjun Tendulkar-Sania Pre Wedding Ceremony: अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक यांचा पुढील महिन्यात विवाहसोहळा पार पडणार आहे. दरम्यान मुकेश अंबानी यांच्या जामनगरमधील घरी अर्जुन आणि सानिया यांच्या प्री-वेडिंग सोहळ्याला सुरुवात झाली आहे. यावेळी सचिन तेंडुलकरने आपल्या भावना व्यक्त केल्या.  

शिवराज यादव | Updated: Feb 26, 2026, 07:54 PM IST
'जेव्हा मुलगा एखाद्या मुलीला घरी आणतो...', अर्जुनच्या प्री-वेडिंगमध्ये सचिन तेंडुलकरने व्यक्त केल्या भावना, 'प्रेमात वेडे...'

Arjun Tendulkar-Sania Pre Wedding Ceremony: भारताचा महान फलंदाज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरच्या घरी सध्या सनई चौघडे वाजत आहेत. सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकरचं 5 मार्चला लग्न होणार आहे. सोनिया चंडोकसोबत तो विवाहबंधनात अडकणार आहे. 5 मार्चला हा विवाहसोहळा पार पडणार आहे. गतवर्षी अर्जुन आणि सोनिया चंडोक यांचा साखरपुडा झाला होता. दरम्यान आता दोघांच्या विवाहसोहळ्याआधीच्या कार्यक्रमांना सुरुवात झाली आहे. सचिन तेंडुलकर आपली पत्नी अंजली आणि अर्जुन-सानियासह प्री-वेडिंग सोहळ्यासाठी जामनगरला पोहोचले होते. मुंबई इंडियन्सने आपल्या अकाऊंटला प्री-वेडिंग सोहळ्याचा एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुकेश अंबानींच्या घरी पार पडली पूजा

तेंडुलकर कुटुंबाने पूजेसह प्री-वेडिंग सेलिब्रेशनला सुरुवात केली आहे. अनंत अंबानी आणि राधिका मर्चंट यांचा विवाहसोहळा जिथे झाला, त्याच ठिकाणी अर्जुन-सानिया आपल्या नव्या आयुष्याची सुरुवात करत आहेत. यादरम्यान सचिनसह संपूर्ण तेंडुलकर कुटुंब हजर होतं. सानिया चंडोकचं कुटुंबही यावेळी पोहोचलं होतं. 

हेदेखील वाचा - 'आम्ही किमान भारताला हरवलंय, तुम्ही तर...', शाहिद आफ्रिदी आणि मोहम्मद युसूफला पाकिस्तानच्या स्टारने सुनावलं

 

नीता अंबानी यांनी यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधताना, आपण लहान असल्यापासून अर्जुन तेंडुलकरला पाहत असल्याचं म्हटलं. "आपण इथे त्याच ठिकाणी जमलो आहोत जिथे दोन वर्षांपूर्वी अनंत आणि राधिकाचे लग्न झाले होते. सचिन आणि अंजली, तुम्ही नेहमीच आमच्यासाठी कुटुंबासारखे आहात आणि आज तुमच्या आनंदात सहभागी होताना आमचे मन भरून येत आहे. माझ्या प्रिय अर्जुन, मी तुला आमच्या शाळेत लहान असल्यापासून ते आता इथे उभे राहून, तुझ्या आयुष्यातील सर्वात सुंदर भागीदारी सुरू करण्यासाठी तयार होताना पाहत आहे".

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

'अर्जुन मला तुमचा अभिमान आहे'

सचिन तेंडुलकरने याक्षणी अंबानी कुटुंबाचे आभार मानले. "अर्जुन आणि सानियाला पुढील प्रवासासाठी आशीर्वाद देण्याकरिता यापेक्षा उत्तम जागा आणि उत्तम लोक मी निवडू शकत नव्हतो. इथे आम्हाला बोलवल्याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे," असं सचिन म्हणाला. 

हेदेखील वाचा - दक्षिण आफ्रिका सेमी-फायलनमध्ये दाखल! वेस्ट इंडिजचा 9 विकेट्सनी धुव्वा, भारतासाठी आता असं असेल गणित

 

यावेळी सचिन तेंडुलकरने बाप म्हणूनही आपल्या भावना व्यक्त केल्या. तसंच अर्जुनला मला तुझा अभिमान वाटत असल्याचं सांगितलं. तो म्हणाला की, "जेव्हा मुलगा एखाद्या मुलीला तुमची ओळख करुन देण्यासाठी घरी आणतो तेव्हा समजतं की, मुलगा मोठा झाला आहे. ते एकमेकांच्या प्रेमात वेडे झाल्याचं दिसत आहे. अर्जुनला मला सांगायचं आहे की, मला तुझा अभिमान वाटतो. तुला कोणीतरी इतकं खास मिळालं आहे, जो तुझ्यावर तितकंच प्रेम करतो जितकं तू तिच्यावर करतोस".

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
sachin tendulkararjun tendulkarSara Tendulkar

इतर बातम्या

"मदरसे दहशतवादी घडवतात" म्हणत साधला निशाणा, मालेग...

महाराष्ट्र बातम्या