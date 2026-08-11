/अजिंक्य रहाणेच्या निवृत्तीनंतर त्याला पहिला फोन कोणाचा आला? मुलाखतीत माजी क्रिकेटरचा खुलासा

Ajinkya Rahane : भारताचा माजी टेस्ट कर्णधार आणि स्टार फलंदाज अजिंक्य रहाणे याने 30 जुलै रोजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली. खासकरून रेड बॉल क्रिकेटमध्ये अजिंक्य रहाणे हा भारताचा विश्वासू खेळाडू होता. अजिंक्य रहाणेने निवृत्ती जाहीर केल्यावर अनेक खेळाडूंनी त्याला पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. यादरम्यान अजिंक्यला सर्वात पहिला फोन कॉल सचिन तेंडुलकरचा आला होता. सचिन तेंडुलकरने रहाणेच्या निवृत्तीची बातमी ऐकली तेव्हा तो आश्चर्यचकित झाला होता. अजिंक्य रहाणेने सचिन सोबत त्याच यावेळी काय संभाषण झाला याचा किस्सा सांगितला आहे.
माजी क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे याने सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर करून आपल्या निवृत्तीची घोषणा केली. निवृत्तीवर बोलताना अजिंक्य काहीसा भावुक झाला होता. पण सचिन तेंडुलकरला वाटलं होतं की अजिंक्य रहाणे इतक्या लवकर निवृत्ती घेणार नाही.
सचिन तेंडुलकर हा टेस्ट क्रिकेटमध्ये आजही सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. तो घरगुती क्रिकेटमध्ये मुंबईसाठी अजिंक्य रहाणे सोबत खेळला आहे. सचिनला अपेक्षा होती की अजिंक्य अजून काही वर्ष खेळेल आणि एवढ्यात निवृत्ती घेणार नाही.
द इंडियन एक्सप्रेसनुसार अजिंक्य रहाणेने म्हटले की, 'मला पहिला कॉल सचिन तेंडुलकरचा आला, त्यांना वाटलं होतं की मी अजून काही वर्ष खेळेन पण मी त्यांना म्हटले की मी आता याला लांब खेचू इच्छित नाही, कारण मी कोणत्याही पश्चात्तापाशिवाय निवृत्त होत आहे'.
माजी क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे म्हणाला की, त्याला सचिन तेंडुलकर व्यतिरिक्त इरफान पठानने सुद्धा कॉल केला होता. तर विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा आणि जसप्रीत बुमराह यांनी सुद्धा मेसेज केला होता. अजिंक्य रहाणेने सर्वांना एकच गोष्ट सांगितली की त्याने करिअरमध्ये जे काही मिळवलंय त्याने तो संतुष्ट आहे.
अजिंक्य रहाणेने आपल्या करिअरमध्ये ओपनिंग आणि मिडल ऑर्डरमध्ये फलंदाजी केली. 85 टेस्ट सामन्यात त्याने 5077 धावा केल्या ज्यात 12 शतकांचा समावेश होता, याशिवाय 90 वनडे सामन्यात 2962 धावा केल्या आणि त्याने 20 टी20 सामन्यात सुद्धा टीम इंडियाचे प्रतिनिधित्व केले. भारतासाठी खेळताना अजिंक्यने एकूण 15 शतकं आणि 51 अर्धशतकं लगावली.