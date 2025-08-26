English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अर्जुन-सानियाच्या नात्याला मिळाली अधिकृत पुष्टी! साखरपुड्यावर सचिन तेंडुलकरची आली पहिली प्रतिक्रिया

Sachin Tendulkar: 14 ऑगस्ट रोजी सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकरच्या साखरपुड्याच्या बातमीने खळबळ उडाली. सर्वत्र अर्जुन आणि सानियाची चर्चा होती. पण सचिन तेंडुलकर किंवा त्याच्या कुटुंबीयांनी याची पुष्टी केली नव्हती, परंतु आता मास्टर ब्लास्टरची पहिली प्रतिक्रिया दिसून आली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 26, 2025, 07:53 AM IST
अर्जुन-सानियाच्या नात्याला मिळाली अधिकृत पुष्टी! साखरपुड्यावर सचिन तेंडुलकरची आली पहिली प्रतिक्रिया

Sachin Tendulkar: 14 ऑगस्टला मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर याच्या साखरपुड्याच्या चर्चांनी सोशल मीडियावर जोर धरला होता. मात्र, तेंडुलकर कुटुंबाकडून यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आली नव्हती. आता दहा दिवसांनी स्वतः सचिन तेंडुलकर यांनी हा साखरपुडा खरंच झाला असल्याचे सांगत पहिल्यांदाच त्या बातमीवर मौन तोडले आहे.

सोशल मीडियावर दिली प्रतिक्रिया 

सोमवारी सचिन तेंडुलकर यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर ‘Ask Me Anything’ असा सेशन सुरू केला. त्यावेळी एका चाहत्याने थेट प्रश्न विचारला – “अर्जुनने खरंच साखरपुडा केला का?” यावर सचिन म्हणाले, “हो, केला आहे आणि आम्ही सर्वजण त्यांच्या आयुष्याच्या या नव्या टप्प्यासाठी खूप आनंदी आणि उत्सुक आहोत.”

हे ही वाचा: अर्जुन तेंडुलकर भावी पत्नी सानिया चंडोकपेक्षा वयाने लहान की मोठा? जाणून घ्या वयातील अंतर

sachin on arjun engagement

 

खासगी समारंभात साखरपुडा

अर्जुन तेंडुलकरचा साखरपुडा मुंबईतील प्रसिद्ध उद्योगपती घराण्यातील सानिया चंडोकसोबत झाला आहे. हा समारंभ पूर्णपणे खासगी ठेवण्यात आला होता. यात दोन्ही कुटुंबातील काही जवळचे नातेवाईक व मित्र सहभागी झाले होते. अधिकृत पुष्टी मिळाल्यानंतरही साखरपुड्याचे फोटो मात्र अद्याप समोर आलेले नाहीत.

हे ही वाचा: सचिन तेंडुलकरची सून किती कमावते? जाणून घ्या सानिया चांडोकची Net Worth

सानिया चंडोक कोण आहे?

सानिया या सुप्रसिद्ध बिझनेसमन रवि घई यांची नात आहे. घई कुटुंब इंटरकॉन्टिनेंटल हॉटेल्स आणि ‘ब्रुकलिन क्रीमरी’सह हॉटेल व फूड इंडस्ट्रीमध्ये आपले स्थान टिकवून आहे. अर्जुन तेंडुलकर सध्या क्रिकेटमध्ये स्वतःचे करिअर घडवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, तर साखरपुड्यामुळे त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील नवीन पर्वालाही सुरुवात झाली आहे.

हे ही वाचा: Arjun Tendulkar: सारा चर्चेत पण गुपचूप अर्जुन तेंडुलकरनेच उरकला साखरपुडा! जाणून घ्या सासरे काय करतात

FAQ

प्रश्न 1: सानिया चंदोक कोण आहेत?

उत्तर: सानिया चंदोक या दिल्लीतील सुप्रसिद्ध उद्योजिका आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आहेत. त्या फिटनेस, फॅशन आणि लाइफस्टाइलविषयी कंटेंट तयार करतात.

प्रश्न 2: अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंदोक यांचा साखरपुडा केव्हा झाला?

उत्तर: 14 ऑगस्ट 2025 रोजी मुंबईत कुटुंबीय व खास मित्रांच्या उपस्थितीत त्यांचा साखरपुडा झाला.

प्रश्न 3: या साखरपुड्याला कोण-कोण उपस्थित होते?

उत्तर: तेंडुलकर व चंदोक कुटुंबातील सदस्य, काही क्रिकेटपटू व निवडक सेलिब्रिटी उपस्थित होते.

प्रश्न 4: सचिन तेंडुलकर यांनी या साखरपुड्यावर काय प्रतिक्रिया दिली?

उत्तर: सचिन तेंडुलकर यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून अर्जुन व सानियाला आशीर्वाद दिले आणि त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
aaniya Chandhokarjun tendulkarsachin tendulkaranjali tendulkar

इतर बातम्या

पाकिस्तानचे एक दोन नाही तर तब्बल 12 तुकडे होणार? जगातील सर्...

विश्व