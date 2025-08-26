अर्जुन-सानियाच्या नात्याला मिळाली अधिकृत पुष्टी! साखरपुड्यावर सचिन तेंडुलकरची आली पहिली प्रतिक्रिया

Sachin Tendulkar: 14 ऑगस्टला मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर याच्या साखरपुड्याच्या चर्चांनी सोशल मीडियावर जोर धरला होता. मात्र, तेंडुलकर कुटुंबाकडून यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आली नव्हती. आता दहा दिवसांनी स्वतः सचिन तेंडुलकर यांनी हा साखरपुडा खरंच झाला असल्याचे सांगत पहिल्यांदाच त्या बातमीवर मौन तोडले आहे.
सोमवारी सचिन तेंडुलकर यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर ‘Ask Me Anything’ असा सेशन सुरू केला. त्यावेळी एका चाहत्याने थेट प्रश्न विचारला – “अर्जुनने खरंच साखरपुडा केला का?” यावर सचिन म्हणाले, “हो, केला आहे आणि आम्ही सर्वजण त्यांच्या आयुष्याच्या या नव्या टप्प्यासाठी खूप आनंदी आणि उत्सुक आहोत.”
अर्जुन तेंडुलकरचा साखरपुडा मुंबईतील प्रसिद्ध उद्योगपती घराण्यातील सानिया चंडोकसोबत झाला आहे. हा समारंभ पूर्णपणे खासगी ठेवण्यात आला होता. यात दोन्ही कुटुंबातील काही जवळचे नातेवाईक व मित्र सहभागी झाले होते. अधिकृत पुष्टी मिळाल्यानंतरही साखरपुड्याचे फोटो मात्र अद्याप समोर आलेले नाहीत.
सानिया या सुप्रसिद्ध बिझनेसमन रवि घई यांची नात आहे. घई कुटुंब इंटरकॉन्टिनेंटल हॉटेल्स आणि ‘ब्रुकलिन क्रीमरी’सह हॉटेल व फूड इंडस्ट्रीमध्ये आपले स्थान टिकवून आहे. अर्जुन तेंडुलकर सध्या क्रिकेटमध्ये स्वतःचे करिअर घडवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, तर साखरपुड्यामुळे त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील नवीन पर्वालाही सुरुवात झाली आहे.
उत्तर: सानिया चंदोक या दिल्लीतील सुप्रसिद्ध उद्योजिका आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आहेत. त्या फिटनेस, फॅशन आणि लाइफस्टाइलविषयी कंटेंट तयार करतात.
उत्तर: 14 ऑगस्ट 2025 रोजी मुंबईत कुटुंबीय व खास मित्रांच्या उपस्थितीत त्यांचा साखरपुडा झाला.
उत्तर: तेंडुलकर व चंदोक कुटुंबातील सदस्य, काही क्रिकेटपटू व निवडक सेलिब्रिटी उपस्थित होते.
उत्तर: सचिन तेंडुलकर यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून अर्जुन व सानियाला आशीर्वाद दिले आणि त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.