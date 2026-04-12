English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
"आमच्यासाठी आशाताई म्हणजे कुटुंबच..." आशा भोसलेंच्या निधनानंतर सचिन झाला भावुक! क्रिकेट खेळाडूंनी व्यक्त केला शोक

Cricketers Reaction Asha Bhosle Death: बॉलिवूड गायिका आशा भोसले यांचे 12 एप्रिल रोजी निधन झाले. आता सचिनने सोशल मिडियावर भावुक पोस्ट शेअर केली आहे. युवराज सिंगपासून ते हरभजन सिंगपर्यंत अनेक खेळाडूंनी या दु:खद बातमीवर शोक व्यक्त केला.

Updated: Apr 12, 2026, 05:20 PM IST
Cricketers express condolences after Asha Bhosle's death: आशा भोसले यांना ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. शनिवारी त्यांची प्रकृती अचानक खालावल्यानंतर त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. चाहते त्यांच्या प्रकृती सुधारण्यासाठी प्रार्थना करत होते आणि आता त्यांच्या निधनाच्या बातमीने चित्रपटसृष्टी आणि चाहत्यांना धक्का बसला आहे. ब्रीच कँडी रुग्णालयाचे डॉ. प्रतित समदानी यांनी आशा भोसले यांच्या निधनाची माहिती देताना सांगितले, "आशा भोसले यांनी आज ब्रीच कँडी रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. अनेक अवयव निकामी झाल्यामुळे त्यांचे निधन झाले." त्याच्या निधनानंतर आता अनेक दिग्गजांनी सोशल मिडियावर शोक व्यक्त केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सचिन तेंडुलकरची पोस्ट

भारतीय क्रिकेट देव म्हणून ओळखला जाणार सचिन तेंडुलकर याने सोशल मिडियावर आशा ताईच्या निधनानंतर सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे, यामध्ये तो भावूक होताना दिसला आहे. सचिन तेंडुलकर याने सोशल मिडियावर लिहीले आहे की, "भारतासाठी आणि जगभरातील संगीतप्रेमींसाठी हा एक अत्यंत दुःखद दिवस आहे. आमच्यासाठी आशाताई म्हणजे कुटुंबच होत्या. आज आम्हाला जाणवलेल्या दुःखाचे वर्णन करण्यासाठी शब्द अपुरे पडत आहेत. एका क्षणी मन शांत होते, तर दुसऱ्याच क्षणी, त्यांनी आम्हा सर्वांना दिलेल्या अगणित सुरावटींमधून ते पुन्हा तरंगू लागते. जणू काही काळच थांबला आहे असे वाटते. तरीही, त्यांच्या चिरंतन गाण्यांमधून त्या कायमच कालातीत राहतील. ताई, आमचे आयुष्य प्रेम, कृपा आणि अविस्मरणीय संगीताने भरून टाकल्याबद्दल धन्यवाद. आशाताई, तुमची उणीव आम्हाला शब्दातीत जाणवेल.

युवराज सिंहची सोशल मिडिया पोस्ट

२००७ च्या टी-२० विश्वचषक आणि २०११ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाचा नायक युवराज सिंगने सोशल मीडियावर लिहिले की, तो आशा भोसले यांची गाणी ऐकत मोठा झाला, पण आज असे वाटते की जणू त्याच्या बालपणीचा एक भाग शांत झाला आहे. युवराजने त्या महान गायिकेच्या आत्म्यास शांती लाभो अशी प्रार्थना केली.

हरभजन सिंगने व्यक्त केले दुःख

महान फिरकी गोलंदाज हरभजन सिंग म्हणाला की, आशा भोसले यांच्या मधुर आवाजाने पिढ्यानपिढ्यांची मने जिंकली आहेत. हरभजनने लिहिले की, आशा भोसले आता आपल्यात नसल्या तरी, त्यांचा वारसा लोकांच्या हृदयात कायम अमर राहील.

युसूफ पठाण यानेही व्यक्त शोक  

युसूफ पठाण यांनेही तीव्र शोक व्यक्त केला, आणि ज्येष्ठ समालोचक हर्षा भोगले म्हणाले, "आज आपण मन्ना डे, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी आणि किशोर कुमार यांचा समावेश असलेल्या पिढीतील शेवटच्या व्यक्तीला गमावले आहे." दरम्यान, अनिल कुंबळे म्हणाले, "आशाजींचा सुमधुर आवाज कायम जिवंत राहील."

राजीव शुक्ला यांची सोशल मिडिया पोस्ट

बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला म्हणाले की, भारतीय संगीताचा खजिना असलेल्या आशा भोसले यांच्या निधनाचे वृत्त ऐकून त्यांना तीव्र दुःख झाले आहे. शुक्ला म्हणाले की, आशा भोसले यांचा सुमधुर आवाज कायम जिवंत राहील आणि या कठीण काळात महान गायिकेच्या कुटुंबियांना बळ मिळो, अशी त्यांनी प्रार्थना केली. भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनीही शोक व्यक्त केला.

About the Author
Tags:
asha bhoslesachin tendulkarharbhajan singhYuvraj Singhsports

