"आमच्यासाठी आशाताई म्हणजे कुटुंबच..." आशा भोसलेंच्या निधनानंतर सचिन झाला भावुक! क्रिकेट खेळाडूंनी व्यक्त केला शोक

Cricketers express condolences after Asha Bhosle's death: आशा भोसले यांना ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. शनिवारी त्यांची प्रकृती अचानक खालावल्यानंतर त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. चाहते त्यांच्या प्रकृती सुधारण्यासाठी प्रार्थना करत होते आणि आता त्यांच्या निधनाच्या बातमीने चित्रपटसृष्टी आणि चाहत्यांना धक्का बसला आहे. ब्रीच कँडी रुग्णालयाचे डॉ. प्रतित समदानी यांनी आशा भोसले यांच्या निधनाची माहिती देताना सांगितले, "आशा भोसले यांनी आज ब्रीच कँडी रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. अनेक अवयव निकामी झाल्यामुळे त्यांचे निधन झाले." त्याच्या निधनानंतर आता अनेक दिग्गजांनी सोशल मिडियावर शोक व्यक्त केला आहे.
भारतीय क्रिकेट देव म्हणून ओळखला जाणार सचिन तेंडुलकर याने सोशल मिडियावर आशा ताईच्या निधनानंतर सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे, यामध्ये तो भावूक होताना दिसला आहे. सचिन तेंडुलकर याने सोशल मिडियावर लिहीले आहे की, "भारतासाठी आणि जगभरातील संगीतप्रेमींसाठी हा एक अत्यंत दुःखद दिवस आहे. आमच्यासाठी आशाताई म्हणजे कुटुंबच होत्या. आज आम्हाला जाणवलेल्या दुःखाचे वर्णन करण्यासाठी शब्द अपुरे पडत आहेत. एका क्षणी मन शांत होते, तर दुसऱ्याच क्षणी, त्यांनी आम्हा सर्वांना दिलेल्या अगणित सुरावटींमधून ते पुन्हा तरंगू लागते. जणू काही काळच थांबला आहे असे वाटते. तरीही, त्यांच्या चिरंतन गाण्यांमधून त्या कायमच कालातीत राहतील. ताई, आमचे आयुष्य प्रेम, कृपा आणि अविस्मरणीय संगीताने भरून टाकल्याबद्दल धन्यवाद. आशाताई, तुमची उणीव आम्हाला शब्दातीत जाणवेल.
A deeply sad day for India, and for music lovers across the world.
For us, Asha Tai was family. Today, words feel too small for the loss we feel. One moment the heart falls silent, and the next, it drifts through the countless melodies she gifted all of us.
It feels as…
— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 12, 2026
२००७ च्या टी-२० विश्वचषक आणि २०११ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाचा नायक युवराज सिंगने सोशल मीडियावर लिहिले की, तो आशा भोसले यांची गाणी ऐकत मोठा झाला, पण आज असे वाटते की जणू त्याच्या बालपणीचा एक भाग शांत झाला आहे. युवराजने त्या महान गायिकेच्या आत्म्यास शांती लाभो अशी प्रार्थना केली.
Grew up listening to Asha ji… didn’t matter the mood, there was always a song of hers that fit it perfectly. So many memories, so many emotions tied to that voice. It feels like a part of our growing up has gone silent today.
Rest in peace Asha ji My deepest condolences.… pic.twitter.com/tHFJeHrotF
— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) April 12, 2026
महान फिरकी गोलंदाज हरभजन सिंग म्हणाला की, आशा भोसले यांच्या मधुर आवाजाने पिढ्यानपिढ्यांची मने जिंकली आहेत. हरभजनने लिहिले की, आशा भोसले आता आपल्यात नसल्या तरी, त्यांचा वारसा लोकांच्या हृदयात कायम अमर राहील.
Hearing such news about Asha Bhosle ji reminds us how deeply her voice has touched generations. A true legend whose music transcends time and emotion. Her legacy will forever live in our hearts. Thank you for the inspiration. #AshaBhosle #Legend #RIPASHATAYI pic.twitter.com/1r4OdrBCNx
— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 12, 2026
युसूफ पठाण यांनेही तीव्र शोक व्यक्त केला, आणि ज्येष्ठ समालोचक हर्षा भोगले म्हणाले, "आज आपण मन्ना डे, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी आणि किशोर कुमार यांचा समावेश असलेल्या पिढीतील शेवटच्या व्यक्तीला गमावले आहे." दरम्यान, अनिल कुंबळे म्हणाले, "आशाजींचा सुमधुर आवाज कायम जिवंत राहील."
A timeless voice, a legendary legacy. Saddened to hear about the passing of Asha Bhosle ji. Her voice will live on forever.
— Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) April 12, 2026
बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला म्हणाले की, भारतीय संगीताचा खजिना असलेल्या आशा भोसले यांच्या निधनाचे वृत्त ऐकून त्यांना तीव्र दुःख झाले आहे. शुक्ला म्हणाले की, आशा भोसले यांचा सुमधुर आवाज कायम जिवंत राहील आणि या कठीण काळात महान गायिकेच्या कुटुंबियांना बळ मिळो, अशी त्यांनी प्रार्थना केली. भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनीही शोक व्यक्त केला.
भारतीय संगीत जगत की अमूल्य धरोहर आशा भोंसले जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। उनकी मधुर आवाज़ और अमर गीत सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में संबल दें। विनम्र श्रद्धांजलि। pic.twitter.com/xWrPuE2KL4
— Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) April 12, 2026