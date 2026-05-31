IPL 2026 फायनलआधी बीसीसीआयला दिला सचिन तेंडूलकरने खास सल्ला! बदलावे लागतील 'हे' तीन नियम

29 मे रोजी मुंबईमध्ये क्रिकइन्फो पुरस्कार सोहळा पार पडला, या कार्यक्रमाला सचिन तेंडुलकर उपस्थित होता. यामध्ये त्याने टी20 क्रिकेटचा इम्पॅक्ट नियमांसंदर्भात बीसीसीआयला काही सल्ले दिले आहेत
Sachin Tendulkar BCCI : आयपीएल 2026 चा फायनलचा सामना आज खेळवला जाणार आहे, हा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर खेळवला जाणार आहे. मागील सिझनपासून फलंदाजांचे वर्चस्व पाहायला मिळाले आहे, त्यामुळे गोलंदाजांचे टी20 मध्ये महत्त्व कमी होत चालले आहे. मागील सिझनमध्ये देखील फलंदाजांच्या फटकेबाजीमुळे गोलंदाजांवरील असंख्य निर्बंध हे घटक कारणीभूत आहेत. यामध्ये मग लहान मैदाने, सपाट खेळपट्ट्या यांचा समावेश आहे, त्यामुळे आता क्रिकेटचा देव सचिन तेंडूलकरने बीसीसीआयला एक महत्वपूर्ण सल्ला दिला आहे. त्याचबरोबर काही आयपीएलमध्ये तीन नियम बदलांची सूचना देखील केली आहे.
29 मे रोजी मुंबईमध्ये क्रिकइन्फो पुरस्कार सोहळा पार पडला, यामध्ये सचिन तेंडुलकरला सांगितले की, इम्पॅक्ट प्लेअरचा नियम रद्द करणे गरजेचे आहे. त्याने सांगितले की हे माझे वैयक्तिक मत आहे, टी20 क्रिकेटमध्ये आधीच गोलंदाजांसमोर आव्हान असते त्यामुळे जेव्हा तुम्ही फलंदाजांची भर घालता तेव्हा ते आव्हान आणखी कठिण होते. 'इम्पॅक्ट प्लेयर रूल' मागील काही वर्षामध्ये बीसीसीआयने आणला आहे, आता सचिन तो रुल बदलण्याची मागणी करत आहे. यासंदर्भात बोलताना त्यांनी आणखी दोन नियमांबद्दल बीसीसीआयचे लक्ष घातले आहे.
Cricket continues to evolve, and few understand the game better than #SachinTendulkar— Star Sports (@StarSportsIndia) May 31, 2026
In this fascinating conversation, Sachin shares his personal suggestions for T20 cricket and the rule changes he'd love to see in the format.
या संभाषणामध्ये पुढे सचिनने दुसऱ्या नियमासंदर्भात सांगितले की, फिल्डिंगच्या निर्बंधांसह सहा ओव्हरचा पॉवरप्ले घेण्याचा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो, ज्यामध्ये रिंगच्या बाहेर फक्त दोन क्षेत्ररक्षकांना परवानगी असेल. पहिल्या चार ओव्हरमध्ये फिल्डिंगच्या निर्बंधांसह पॉवरप्ले व्हायला पाहिजे, त्यानंतर राहिलेल्या दोन ओव्हरमध्ये कर्णधारांने इच्छेनुसार फिल्डिंग सेट करावी. यामुळे खेळावर चांगले नियंत्रण ठेवता येईल असे सचिनने सांगितले.
आयपीएलमध्ये 20 ओव्हरचा प्रत्येक संघाला षटके टाकण्याची संधी असते, त्यामुळे प्रत्येक गोलंदाज हा जास्तीत जास्त चार ओव्हर टाकू शकतो यावर सचिनने बीसीसीआयला सांगितले की, एका गोलंदाजाला पाच षटके टाकण्याची परवानगी दिली पाहिजे. कारण जर संघाचा सर्वात्तम गोलंदाजाने पाच षटके टाकली तर त्याच्या संघाला फायद होऊ शकतो. यावेळी त्याने असाही प्रश्न केला की अव्वल फलंदाज कधीकधी २० षटके फलंदाजी करतात. मग सर्वोत्तम गोलंदाजाने पाच षटके का टाकू नयेत?"