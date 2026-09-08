सचिनची रिअल इस्टेटमध्येही सेकंड इनिंग, पुण्यातील 'या' ठिकाणी केली मोठी गुंतवणूक, एक दोन नाही तर तब्बल 70 कोटींची डील

Sachin Tendulkar Land Deal: क्रिकेटचा महान खेळाडू सचिन तेंडुलकरने रिअल इस्टेटमध्ये मोठी गुंतवणूक करून सर्वांनाच आश्चर्यचकित करून सोडलं आहे. सचिन तेंडुलकरने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून 2013 साली निवृत्ती घेतली. मात्र सचिनची नेटवर्थ काही कमी झाली नाही, आजही सचिन भारतातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेटर्सच्या यादीत सर्वोच्च स्थानी आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार सचिन तेंडुलकरने पुण्यातील लोणावळा येथे जवळपास 3.86 एकरची जमीन खरेदी केली असून ही संपूर्ण डील एकूण 70 कोटी रुपयांची आहे. तीन वेगवेगळ्या कन्वेयंस डीडनुसार हा व्यवहार 4 सप्टेंबरला झाली असून यात अनेक जमिनीच्या तुकड्यांसह जवळपास 2,100 वर्ग फुटाची बांधकाम झालेली प्रॉपर्टी सुद्धा आहे. लोणावळ्याच्या मावळ तालुक्यात असलेल्या या संपत्तीचं एकूण क्षेत्रफळ हे 15,601.78 स्क्वेअर मीटर आहे.
रजिस्ट्रेशन कागदपत्रांच्या माहितीनुसार सर्वात मोठी 3.09 एकरच्या जमिनीसाठी सचिन तेंडुलकरने एकूण 63.69 कोटी रुपये खर्च केले. दुसऱ्या संपत्तीसाठी जवळपास 4.56 कोटी रुपये, तिसऱ्या संपत्तीसाठी 1.75 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार 3.09 एकराच्या जमिनीसाठी सचिन तेंडुलकरकडे 100 टक्के मालकीहक्क हा सचिन तेंडुलकरकडे आहे. तर इतर दोन संपत्त्यांमध्ये 50 टक्के भागीदारी सचिनकडे आहे.
या तिन्ही मालमत्ता या नंदन धनंजय मेहता आणि विवस्वत धनंजय मेहता यांच्याकडून सचिनने खरेदी केल्या आहेत. मात्र अद्याप या डीलबाबत सचिन तेंडुलकरकडून किंवा विक्री करणाऱ्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. मुंबईमध्ये जन्मलेला सचिन तेंडुलकर हा सध्या बांद्रामध्ये राहत असून सचिनने वर्ष 2007 मध्ये 39 कोटींना जमिनीची खरेदी केली आहे. त्यानंतर ते पुन्हा बांधण्यात आले आणि 2011 मध्ये त्याचे कुटुंब तिथे राहायला गेले.
मुंबईपासून जवळपास 100 किलोमीटर आणि पुण्यापासून जवळपास 60 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या महाराष्ट्रातील लोणावळा सर्वात लोकप्रिय विकेंड डेस्टिनेशनपैकी एक आहे. खासकरून मान्सून आणि हिवाळ्यात येथे सेकंड होम म्हणून गुंतवणूक करणाऱ्यांच्या मागणीत मोठी वाढ होत असते. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते उच्च निव्वळ संपत्ती असलेले व्यक्ती, सेलिब्रिटी आणि गुंतवणूकदार लोणावळ्यामध्ये विशेष रस दाखवतात. लोक येथे व्हिला, फार्महाऊस, बंगले आणि जमिनी खरेदी करतात.
सचिन तेंडुलकर हा जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेटरपैकी एक आहे. निवृत्तीला 10 वर्षांहून अधिकच काळ लोटला असला तरी सचिन तेंडुलकरच्या ब्रँड व्हॅल्यूमध्ये कोणतीही घट झालेली नाही. एका रिपोर्टनुसार सचिन तेंडुलकरची एकूण संपत्ती ही जवळपास 1350 कोटी ते 1500 कोटी रुपयांची आहे. निवृत्तीनंतर त्याच्या कमाईचा मुख्य स्रोत हा ब्रँड एंडोर्समेंट, व्यवसाय आणि गुंतवणूक आहेत.
मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचं मुंबईत बांद्रा वेस्ट भागात आलिशान घर असून येथे तो पत्नी अंजली, आई, मुलगा अर्जुन आणि सून सानिया तसेच मुलगी सारा सोबत राहतो. पेरी क्रॉस रोड येथे असलेलं हे घर जवळपास 6000 स्केअर फुटांचं आहे. सचिन तेंडुलकरचा हा बांगला तीन मजल्यांचा असून यात दोन अंडरग्राउंड बेसमेंट आहेत. सचिनच्या या घराची किंमत ही जवळपास 80 ते 100 कोटी रुपयांपर्यंत आहे. याशिवाय केरळमध्ये सचिनचा वॉटरफ्रंट बंगला असून लंडनमध्ये त्याची एक आलिशान प्रॉपर्टी आहे.
सचिन तेंडुलकर हा लग्झरी गाड्यांचा शौक असून तो BMW चा ब्रँड अँबॅसिडर सुद्धा आहे. सचिनच्या पार्किंगमध्ये BMW i8 आणि BMW 7-Series सारख्या गाड्या असून याशिवाय सचिनकडे Ferrari 360 Moden सुद्धा आहे. ही कार त्याला दिग्गज रेसर मायकल शूमाकर याने भेट दिली होती. सचिनने अलीकडेच Porsche 911 Turbo S ही कार खरेदी केली आहे. सचिन तेंडुलकरकडे असणारं कार कलेक्शन 35 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.