Sachin Tendulkar Stranded In Jungle After Storm Stops Plane: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी खेळाडू सचिन तेंडुलकरने वादळामुळे जंगलात अडकल्याचा त्याचा भयानक अनुभव शेअर केला.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 13, 2025, 11:17 AM IST
सचिन तेंडुलकरचं विमान वादळात अडकलं, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग; शेअर केला थरारक अनुभव, Video Viral

Sachin Tendulkar Stranded In Jungle After Storm Stops Plane: भारतीय क्रिकेटचा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे, मात्र यावेळी मैदानावरील खेळीमुळे नव्हे तर आफ्रिकेतील त्याच्या अविस्मरणीय प्रवासामुळे. सचिनने सोशल मीडियावर एक जुना व्हिडीओ शेअर करत जंगलात वादळाच्या वेळी घडलेला थरारक अनुभव चाहत्यांसोबत शेअर केला.

अचानक वादळ आलं

सचिन आपल्या मसाई माराच्या दौऱ्यावर होता. त्यावेळी विमानातून प्रवास करत असताना अचानक वादळ आलं. व्हिडीओमध्ये सचिन सांगताना दिसतो की, “आम्ही विमानात होतो आणि समोरून वादळ येताना पाहत होतो. नेमकं जिथे लँड करायचं होतं, तिथेच वादळ आलं होतं. आम्ही धावपट्टीपासून साधारण दोन मैलांवर होतो, पण खराब हवामानामुळे तिथे उतरणं शक्य नव्हतं.”

त्यानंतर पायलटसमोर दुसरा पर्याय नव्हता. त्याला दुसऱ्या एअरस्ट्रीपवर उतरण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. पण इथेही अडचणी होत्या. नवीन धावपट्टीवर वाइल्डबीस्टचे कळप फिरत होते. सचिन सांगतो, “प्रथम आम्ही दोनदा खाली उतरलो, त्यांना घाबरवण्यासाठी. शेवटी धावपट्टी मोकळी झाली आणि आम्ही सुरक्षितपणे उतरलो.”

वादळाचा अनुभव यावरच थांबला नाही... 

वादळाचा अनुभव यावरच थांबला नाही. सचिन पुढे सांगतो, “पावसाचा जोर वाढला होता. मी मजेत म्हणालो की आता काही वेळ इथेच थांबावं लागेल. आम्ही जंगलातच आहोत. स्थानिक चीफ आम्हाला घेण्यासाठी येत आहेत. आणि जर ते आले नाहीत, तर मग आम्हालाच इथे रात्र काढावी लागेल.”

 

नेटिझन्सच्या प्रतिक्रिया 

त्याचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, चाहत्यांनी सचिनच्या या अनुभवाला “खऱ्या आयुष्यातला थ्रिलर” असं म्हणत प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. क्रिकेटच्या बाहेरही तेंडुलकर आपल्या किस्स्यांनी चाहत्यांना रोमांचित करत असतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं.

FAQ 

प्रश्न 1 : सचिन तेंडुलकर कुठे गेला होता ?
उत्तर : सचिन तेंडुलकर आफ्रिकेतील मसाई मारा दौऱ्यावर गेला होता. 

प्रश्न 2 : विमान का अडलं होतं?
उत्तर : विमान ज्या ठिकाणी उतरायचं होतं, तिथेच वादळ आलं होतं. खराब हवामानामुळे विमानाला तिथे लँड करता आलं नाही.

प्रश्न 3 : पायलटने मग काय निर्णय घेतला?
उत्तर : पायलटने दुसऱ्या धावपट्टीवर उतरवण्याचा प्रयत्न केला. पण तिथे वाइल्डबीस्ट फिरत होते. त्यामुळे दोनदा विमान खाली उतरवून त्यांना घाबरवलं आणि शेवटी सुरक्षित लँडिंग झालं.

प्रश्न 4 : सचिन तेंडुलकरने आपल्या चाहत्यांना काय सांगितलं?
उत्तर : सचिनने सांगितलं की पाऊस वाढल्याने त्यांना काही वेळ जंगलातच थांबावं लागलं. स्थानिक चीफ त्यांना घेण्यासाठी येणार होते. आणि जर ते आले नाहीत, तर त्यांना जंगलातच रात्र काढावी लागेल, असं तो हसत म्हणाला.

प्रश्न 5 : हा अनुभव चाहत्यांपर्यंत कसा पोहोचला?
उत्तर : सचिनने इंस्टाग्रामवर एक व्हिडीओ शेअर केला, ज्यात त्याने संपूर्ण अनुभव सांगितला. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

