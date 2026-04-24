सचिनने भारतापूर्वी पाकिस्तानसाठी खेळला होता क्रिकेट सामना, 90 टक्के फॅन्सना माहिती नसेल ही मॅच

Sachin Tendulkar IND VS PAK : सचिन तेंडुलकरने 15 नोव्हेंबर 1989 रोजी टेस्ट क्रिकेटमध्ये भारताकडून पदार्पण केलं होतं. मात्र खूप कमी जणांना माहित आहे की सचिन तेंडुलकर भारताविरुद्ध सामन्यापूर्वी त्याचा पाकिस्तानकडून एक आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला होता. तेव्हा यामागचा नेमका किस्सा काय आहे याबद्दल जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Apr 24, 2026, 08:02 PM IST
Photo Credit - Social Media

Sachin Tendulkar IND VS PAK : क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकरचा (Sachin Tendulkar) आज 53 वा वाढदिवस आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 100 हुन अधिक रेकॉर्ड करणारा सचिन तेंडुलकर हा जगातील एकमेव फलंदाज आहे. सचिन तेंडुलकरने यासह अनेक रेकॉर्डस् आपल्या नावे केले. सचिन तेंडुलकरने 15 नोव्हेंबर 1989 रोजी टेस्ट क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. सचिन तेंडुलकरने त्याच्या करिअरमधील पहिला सामना हा कराचीमध्ये पाकिस्तान विरुद्ध खेळला होता. तर सचिन तेंडुलकरने त्याचा शेवटचा सामना हा 14 नोव्हेंबर 2013 रोजी वेस्ट इंडिज विरुद्ध मुंबईत खेळला. 

पाकिस्तान संघाकडून खेळला पहिला सामना : 

अनेक लोकांना माहित नाही की भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय सामन्यात पदार्पण करण्यापूर्वी सचिन तेंडुलकर हा पाकिस्तानकडून खेळण्यासाठी मैदानात उतरला होता. 20 जानेवारी 1987 रोजी मुंबईच्या ब्रेबोर्न स्टेडियमवर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात एक सामना झाला होता. हा सामना क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियाच्या स्थापनेला 50 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आला होता. हा कोणतीही अधिकृत आंतरराष्ट्रीय सामना नव्हता पण भारत आणि पाकिस्तानचे मोठे क्रिकेटर्स या सामन्यात खेळत होते. 

खूप कमी जणांना माहित असेल : 

15 नोव्हेंबर 1989 रोजी भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय सामन्यात पदार्पण करण्यापूर्वी सचिन तेंडुलकरने 20 जानेवारी 1987 रोजी मुंबईच्या ब्रेबोर्न स्टेडियममध्ये पाकिस्तान संघाकडून सामना खेळाला आहे. या सामन्यात सचिन तेंडुलकर सब्सटीट्यूट फील्डर म्हणून पाकिस्तानसाठी खेळला होता. सचिन तेंडुलकरने काही वेळासाठी पाकिस्तान संघाकडून फिल्डिंग केली होती. सचिन तेंडुलकर त्यावेळी फक्त 15 वर्षांचा होता. सामन्यादरम्यान जेव्हा लंच ब्रेकवेळी जावेद मियांदाद आणि अब्दुल कादिर मैदानाच्या बाहेर गेले होते. तेव्हा सचिन तेंडुलकरला इमरान खानच्या संघात सब्स्टीट्यूट फील्डर म्हणून बोलावण्यात आलं होतं. 

पाकिस्तानची जर्सी घालून खेळला होता सचिन : 

15 वर्षांचा सचिन तेंडुलकर तेव्हा खूप उत्साहित झाला जेव्हा त्याला या विशेष सामन्यात पाकिस्तान संघाकडून फिल्डिंग करण्यासाठी मैदानात जायला सांगण्यात आले. तेव्हा सचिन तेंडुलकरने पाकिस्तानची जर्सी घालून काही वेळ मैदानात फिल्डिंग केली. हा एक आगळावेगळा क्षण होता. इमरान खानने सचिन तेंडुलकरला लॉन्ग ऑनवर तैनात केलं आणि काही वेळाने कपिल देवने त्याच्या दिशेने एक उंच बॉल मारला मात्र शर्थीचे प्रयत्न करून आणि १५ मीटर पुढे धावूनही, सचिन तेंडुलकर हा बॉलपर्यंत पोहोचू शकला नाही.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

