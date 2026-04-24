सचिनने भारतापूर्वी पाकिस्तानसाठी खेळला होता क्रिकेट सामना, 90 टक्के फॅन्सना माहिती नसेल ही मॅच

Sachin Tendulkar IND VS PAK : क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकरचा (Sachin Tendulkar) आज 53 वा वाढदिवस आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 100 हुन अधिक रेकॉर्ड करणारा सचिन तेंडुलकर हा जगातील एकमेव फलंदाज आहे. सचिन तेंडुलकरने यासह अनेक रेकॉर्डस् आपल्या नावे केले. सचिन तेंडुलकरने 15 नोव्हेंबर 1989 रोजी टेस्ट क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. सचिन तेंडुलकरने त्याच्या करिअरमधील पहिला सामना हा कराचीमध्ये पाकिस्तान विरुद्ध खेळला होता. तर सचिन तेंडुलकरने त्याचा शेवटचा सामना हा 14 नोव्हेंबर 2013 रोजी वेस्ट इंडिज विरुद्ध मुंबईत खेळला.
अनेक लोकांना माहित नाही की भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय सामन्यात पदार्पण करण्यापूर्वी सचिन तेंडुलकर हा पाकिस्तानकडून खेळण्यासाठी मैदानात उतरला होता. 20 जानेवारी 1987 रोजी मुंबईच्या ब्रेबोर्न स्टेडियमवर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात एक सामना झाला होता. हा सामना क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियाच्या स्थापनेला 50 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आला होता. हा कोणतीही अधिकृत आंतरराष्ट्रीय सामना नव्हता पण भारत आणि पाकिस्तानचे मोठे क्रिकेटर्स या सामन्यात खेळत होते.
15 नोव्हेंबर 1989 रोजी भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय सामन्यात पदार्पण करण्यापूर्वी सचिन तेंडुलकरने 20 जानेवारी 1987 रोजी मुंबईच्या ब्रेबोर्न स्टेडियममध्ये पाकिस्तान संघाकडून सामना खेळाला आहे. या सामन्यात सचिन तेंडुलकर सब्सटीट्यूट फील्डर म्हणून पाकिस्तानसाठी खेळला होता. सचिन तेंडुलकरने काही वेळासाठी पाकिस्तान संघाकडून फिल्डिंग केली होती. सचिन तेंडुलकर त्यावेळी फक्त 15 वर्षांचा होता. सामन्यादरम्यान जेव्हा लंच ब्रेकवेळी जावेद मियांदाद आणि अब्दुल कादिर मैदानाच्या बाहेर गेले होते. तेव्हा सचिन तेंडुलकरला इमरान खानच्या संघात सब्स्टीट्यूट फील्डर म्हणून बोलावण्यात आलं होतं.
15 वर्षांचा सचिन तेंडुलकर तेव्हा खूप उत्साहित झाला जेव्हा त्याला या विशेष सामन्यात पाकिस्तान संघाकडून फिल्डिंग करण्यासाठी मैदानात जायला सांगण्यात आले. तेव्हा सचिन तेंडुलकरने पाकिस्तानची जर्सी घालून काही वेळ मैदानात फिल्डिंग केली. हा एक आगळावेगळा क्षण होता. इमरान खानने सचिन तेंडुलकरला लॉन्ग ऑनवर तैनात केलं आणि काही वेळाने कपिल देवने त्याच्या दिशेने एक उंच बॉल मारला मात्र शर्थीचे प्रयत्न करून आणि १५ मीटर पुढे धावूनही, सचिन तेंडुलकर हा बॉलपर्यंत पोहोचू शकला नाही.