तेंडुलकर कुटुंबासोबत पहिल्यांदाच दिसली सून सानिया चंडोक, सचिनने शेअर केला Photo

अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक या दोघांचा साखरपुडा काही दिवसांपूर्वी पार पडला. यानंतर सानिया चंडोक पहिल्यांदा तेंडुलकर कुटुंबासोबत दिसली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Aug 22, 2025, 08:17 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Sachin Tendulkar : मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकरने (Arjun Tendulkar) त्याची बालपणीची मैत्रीण सानिया चंडोक (Sanniya Chandok) सोबत 13 ऑगस्ट रोजी साखरपुडा केला. अत्यंत मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत कुटुंबियांच्या आशीर्वादाने हा समारंभ पार पडला. मात्र अद्याप दोन्ही कुटुंबाकडून याबाबत कोणतंही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही तसेच या सोहळ्याचा एकही फोटो सुद्धा शेअर करण्यात आलेला नाही. अशातच सचिन तेंडुलकरने शुक्रवारी सारा तेंडुलकरच्या अकॅडमीच्या ओपनिंगचे काही फोटो शेअर केले. यात तेंडुलकर कुटुंबाची होणारी सून सानिया चंडोक दिसली. 

तेंडुलकर कुटुंबासोबत दिसली सानिया : 

सचिन तेंडुलकरची मुलगी साराने मुंबईमध्ये पिलेट्स अकॅडमी उघडली असून शरीर आणि मनाची ताकद वाढवता येईल अशा प्रकारे ही अकॅडमी तयार करण्यात आली आहे. मुंबईत उघडण्यात आलेल्या या दुबई फ्रँचायझीची ही चौथी शाखा आहे. या अकॅडमीची ओपनिंग करत असताना सारा तेंडुलकर सोबत आई वडील सचिन आणि अंजली तसेच होणारी वाहिनी सानिया चंडोक सुद्धा पाहायला मिळाली. सारा आणि सानिया या बालपणीपासूनच्या मैत्रिणी आहेत त्यामुळे या दोघींचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर आहेत. पण सचिन तेंडुलकरने पहिल्यांदा कुटुंबासोबत सून सानिया सोबतचे फोटो सुद्धा शेअर केले. 

सचिनने मुलगी सारासाठी खेळी खास पोस्ट : 

सचिन तेंडुलकरने पोस्ट करत लिहिले की, 'पालक म्हणून, तुम्हाला नेहमीच अशी आशा असते की तुमच्या मुलांना असे काहीतरी करायला मिळेल जे त्यांना खरोखर आवडते. साराला पिलेट्स स्टुडिओ उघडताना पाहणे हा अशा क्षणांपैकी एक आहे.तिने हा प्रवास स्वतःच्या मेहनतीने आणि विश्वासाने, एकएक काडी जमवून केला आहे'.  पोषण आणि हालचाल नेहमीच आपल्या आयुष्यात महत्त्वाची राहिली आहेत आणि ती तिच्या स्वतःच्या आवाजात हा विचार पुढे नेताना पाहणे खरोखरच विशेष आहे. सारा, आम्हाला यापेक्षा अजून कसला अभिमान वाटू शकतो. तू सुरू करत असलेल्या या प्रवासाबद्दल अभिनंदन'.

FAQ : 

अर्जुन तेंडुलकरचा साखरपुडा कोणासोबत आणि कधी झाला?

अर्जुन तेंडुलकरचा साखरपुडा त्याची बालपणीची मैत्रीण सानिया चंडोक यांच्यासोबत 13 ऑगस्ट 2025 रोजी झा

सचिन तेंडुलकरने सारा तेंडुलकरच्या अकॅडमीबद्दल काय सांगितले?

सचिनने पोस्टमध्ये लिहिले की, पालक म्हणून त्यांना साराला तिच्या आवडीचे काम करताना पाहून अभिमान वाटतो. त्यांनी साराच्या मेहनतीने आणि विश्वासाने अकॅडमी उघडण्याच्या प्रवासाचे कौतुक केले आणि तिच्या नव्या सुरुवातीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

सानिया चंडोक कधी आणि कोठे दिसली?

सानिया चंडोक सारा तेंडुलकरच्या पिलेट्स अकॅडमीच्या उद्घाटन समारंभात सचिन तेंडुलकर, अंजली तेंडुलकर आणि सारा यांच्यासोबत दिसली. सचिनने या इव्हेंटचे फोटो शेअर केले, ज्यात सानिया पहिल्यांदा तेंडुलकर कुटुंबासोबत दिसली.

sachin tendulkarmarathi newsCricket NewsSanniya ChandokSara Tendulkar

