/Arjun Tendulkar : शाब्बास अर्जुन! मुलासाठी सचिन तेंडुलकरने लिहिली भावुक पोस्ट, दमदार प्रदर्शन पाहून मास्टरब्लास्टर खुश

Sachin Tendulkar Praised Son Arjun : भारताचा माजी दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंडुलकरचा (Sachin Tendulkar) मुलगा अर्जुन तेंडुलकर (Arjun Tendulkar) हा आयपीएल 2026 मध्ये लखनऊ सुपर जाएंट्सचा भाग होता. मात्र यंदाच्या सीजनमधील 13 सामन्यात त्याला प्लेईंग 11 मध्ये खेळण्याची संधीच मिळाली नाही. लखनऊ सुपर जाएंट्स प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्यात अपयशी ठरली, तेव्हा लखनऊ संघाच्या सीजनमधील शेवटच्या सामन्यात अर्जुन तेंडुलकरला प्लेईंग 11 मध्ये संधी मिळाली. या सामन्यात अर्जुनला 1 विकेट मिळाली. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर अर्जुनला खेळण्याची संधी मिळाली होती आणि त्याने या संधीचं सोनं केलं. त्यानंतर सचिन तेंडुलकरने भावुक पोस्ट लिहिली.
शनिवारी पंजाब किंग्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात लखनऊचा गोलंदाज अर्जुन तेंडुलकरला प्लेईंग 11 मध्ये संधी देण्यात आली. अर्जुनने यात 4 ओव्हर टाकून 36 धावा देऊन आणि 1 विकेट घेतली. अर्जुन तेंडुलकर त्यांच्या संघातील सर्वात किफायतशीर गोलंदाज ठरला. मुलाचं आयपीएलमधील दमदार प्रदर्शन पाहून सचिन तेंडुलकर स्वतःला रोखू शकला नाही आणि त्याने रात्री सोशल मीडियावर अर्जुनसाठी एक खास पोस्ट केली. यात तो काहीसा भावुक झालेला दिसला.
सचिन तेंडुलकरने लिहिले की, 'शाब्बास अर्जुन, या सीजनमध्ये तू ज्या प्रकारे स्वतःला सांभाळले, त्याचा मला अभिमान आहे. तू नेहमी तुझ्या क्षमतेवर विश्वास ठेवला, संयम राखला, शांतपणे कठोर परिश्रम केले आणि संधीसाठी शेवटच्या सामन्यापर्यंत वाट पाहूनही सकारात्मक राहिलात. क्रिकेटमध्ये कौशल्य आणि संयम या दोन्हींचा कस लागतो. आज तूया दोन्ही गोष्टी उत्तमरीत्या दाखवून दिल्या. नेहमीप्रमाणेच पाय जमिनीवर असू देत आणि खेळावरील तुझे प्रेम कायम ठेव'.
अर्जुनची मोठी बहीण सारा तेंडुलकर हिने सुद्धा भाऊ अर्जुन तेंडुलकरसाठी खास पोस्ट लिहिली. सारा तेंडुलकर म्हणाली की, 'माझ्या लहान भावा, तू जगातील सर्व सुखास पात्र आहेस. तुझ्या मेहनतीचा, दबाव हाताळण्याच्या क्षमतेचा आणि या सगळ्यात दाखवलेल्या संयमाचा मला खूप खूप अभिमान वाटतो. मी तुझ्यावर खूप प्रेम करते आणि करत राहीन'.
आयपीएल 2026 मध्ये 68 वा सामना हा पंजाब किंग्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स यांच्यात झाला. या सामन्यात पंजाब किंग्सने टॉस जिंकून गोलंदाजी निवडली तर लखनऊला आधी फलंदाजीसाठी आव्हान दिले. लखनऊ सुपर जाएंट्सने प्रथम फलंदाजी करून 6 विकेट गमावत 196 धावा केल्या. विजयासाठी पंजाबला 197 धावांचे आव्हान मिळाले होते आणि हे आव्हान पूर्ण करण्यात पंजाब यशस्वी ठरली आणि त्यांचा विजय झाला.