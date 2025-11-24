माझं 10 किलो रक्त कमी झालंय...सचिन तेंडुलकरने केली पोस्ट, अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनाने झाला भावूक

Sachin Tendulkar About Dharmendra : बॉलिवूडमधील दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र देओल (Dharmendra Deol) यांचं सोमवार 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी निधन झालं. धर्मेंद्र यांनी वयाच्या ८९ व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनानंतर जवळपास प्रत्येक क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींनी शोक व्यक्त केला. क्रिकेट क्षेत्रातून सचिन तेंडुलकर, वीरेंद्र सेहवाग, हरभजन सिंह, युवराज सिंग, विराट कोहली इत्यादी सर्वांनी अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या जाण्यावर शोक व्यक्त केला. प्रत्येकाने धर्मेंद्र यांच्या सोबतच्या आठवणी शेअर केल्या.
दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र देओल यांच्या निधनानंतर सचिन तेंडुलकरने एक भावूक पोस्ट केली. यात त्याने लिहिले की, 'धर्मेंद्रजींच्या प्रेमात पडलेल्या अनेक लोकांपैकी मी एक आहे. त्यांनी त्यांच्या बहुमुखी अभिनयाने आमचे मनोरंजन केले. जेव्हा मी त्यांना पडद्यामागे भेटलो तेव्हा माझे पडद्यावरचे नाते अधिक घट्ट झाले. त्याची ऊर्जा अफाट होती आणि ते मला नेहमी म्हणायचे की तुला पाहून माझे रक्त एक किलोने वाढते. ते इतके स्वागतशील होते की सर्वांनाच खास वाटले. त्यांच्यासारख्या व्यक्तीचे कौतुक न करणे अशक्य आहे. त्यांच्या जाण्याने माझे मन जड झाले आहे. मला दहा किलो रक्त कमी झाल्यासारखे वाटतेय. मला तुझी आठवण येईल'.
I, like many others, took an instant liking to Dharmendra ji, the actor, who entertained us with his versatility. That on-screen bond became stronger off-screen when I met him.
His energy was incredibly infectious, and he would always tell me, “Tumko dekhkar ek kilo khoon badh… pic.twitter.com/A8CmgR9WkW
धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या निधनानंतर विराट कोहली सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाला, 'आज आपण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक दिग्गज कलाकार गमावला ज्यांनी आपल्या प्रतिभेने आणि आकर्षणाने मनावर राज्य केले. एक अशी आख्यायिका ज्याने त्याला पाहणाऱ्या सर्वांना प्रेरणा दिली. या कठीण काळात देव त्याच्या कुटुंबाला शक्ती देवो.संपूर्ण कुटुंबाला माझ्या संवेदना'.
Today, we have lost a legend of Indian cinema who captivated hearts with his charm and his talent. A true icon who inspired everyone who watched him. May the family find strength in this tough time. My sincere condolences to the whole family.
माजी क्रिकेटर युवराज सिंगने लिहिले की, 'प्रत्येक घरात धर्मेंद्र यांचा एक आवडता चित्रपट होता. तो हिंदी चित्रपटसृष्टीच्या सुवर्णकाळाचा आणि आमच्या बालपणाचा एक भाग होता. त्यांनी प्रत्येक पात्रात ताकद, आकर्षण आणि प्रामाणिकपणा ओतला आणि पंजाबची उबदारता सर्वत्र वाहून नेली'.
धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक हिट चित्रपट दिले. यात शोले (1975), चुपके चुपके (1975), सीता और गीता (1972), धरमवीर (1977), आंखे (1968), राजा (1975), फूल और पत्थर (1966), सत्यकाम (1969), यादों की बारात (1973), यमला पगला दीवाना (2011) - कॉमेडी-एक्शन फिल्म, आया सावन झूमके (1969), जीवन मृत्यु (1970) इत्यादी चित्रपटांचा समावेश आहे. धर्मेंद्र यांचा पहिला चित्रपट 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' (1960) होता. तर शेवटचा चित्रपट 'इक्कीस' (2025) हा ठरला. जो येत्या 25 डिसेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. 'इक्कीस' हा चित्रपट भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान अरुण खेत्रपाल या तरुण सैनिकाच्या कहाणीवर आधारित आहे.