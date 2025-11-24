English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

माझं 10 किलो रक्त कमी झालंय...सचिन तेंडुलकरने केली पोस्ट, अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनाने झाला भावूक

Sachin Tendulkar About Dharmendra : दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र देओल यांचं वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन झालं. त्यांना क्रिकेट क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांनी आदरांजली वाहिली.   

पूजा पवार | Updated: Nov 24, 2025, 10:54 PM IST
माझं 10 किलो रक्त कमी झालंय...सचिन तेंडुलकरने केली पोस्ट, अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनाने झाला भावूक
(Photo Credit : Social Media)

Sachin Tendulkar About Dharmendra : बॉलिवूडमधील दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र देओल (Dharmendra Deol) यांचं सोमवार 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी निधन झालं. धर्मेंद्र यांनी वयाच्या ८९ व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनानंतर जवळपास प्रत्येक क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींनी शोक व्यक्त केला. क्रिकेट क्षेत्रातून सचिन तेंडुलकर, वीरेंद्र सेहवाग, हरभजन सिंह, युवराज सिंग, विराट कोहली इत्यादी सर्वांनी अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या जाण्यावर शोक व्यक्त केला. प्रत्येकाने धर्मेंद्र यांच्या सोबतच्या आठवणी शेअर केल्या. 

Add Zee News as a Preferred Source

दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र देओल यांच्या निधनानंतर सचिन तेंडुलकरने एक भावूक पोस्ट केली. यात त्याने लिहिले की, 'धर्मेंद्रजींच्या प्रेमात पडलेल्या अनेक लोकांपैकी मी एक आहे. त्यांनी त्यांच्या बहुमुखी अभिनयाने आमचे मनोरंजन केले. जेव्हा मी त्यांना पडद्यामागे भेटलो तेव्हा माझे पडद्यावरचे नाते अधिक घट्ट झाले. त्याची ऊर्जा अफाट होती आणि ते मला नेहमी म्हणायचे की तुला पाहून माझे रक्त एक किलोने वाढते. ते इतके स्वागतशील होते की सर्वांनाच खास वाटले. त्यांच्यासारख्या व्यक्तीचे कौतुक न करणे अशक्य आहे. त्यांच्या जाण्याने माझे मन जड झाले आहे. मला दहा किलो रक्त कमी झाल्यासारखे वाटतेय. मला तुझी आठवण येईल'.

धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या निधनानंतर विराट कोहली सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाला, 'आज आपण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक दिग्गज कलाकार गमावला ज्यांनी आपल्या प्रतिभेने आणि आकर्षणाने मनावर राज्य केले. एक अशी आख्यायिका ज्याने त्याला पाहणाऱ्या सर्वांना प्रेरणा दिली. या कठीण काळात देव त्याच्या कुटुंबाला शक्ती देवो.संपूर्ण कुटुंबाला माझ्या संवेदना'.

माजी क्रिकेटर युवराज सिंगने लिहिले की, 'प्रत्येक घरात धर्मेंद्र यांचा एक आवडता चित्रपट होता. तो हिंदी चित्रपटसृष्टीच्या सुवर्णकाळाचा आणि आमच्या बालपणाचा एक भाग होता. त्यांनी प्रत्येक पात्रात ताकद, आकर्षण आणि प्रामाणिकपणा ओतला आणि पंजाबची उबदारता सर्वत्र वाहून नेली'.

हेही वाचा : अभिनेते धर्मेंद्र यांचा एकमेव मराठी चित्रपट, 'ही' भूमिका साकारली होती, तुम्ही पाहिलात का?

धर्मेंद्र यांचे गाजलेले चित्रपट : 

धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक हिट चित्रपट दिले. यात शोले (1975), चुपके चुपके (1975), सीता और गीता (1972), धरमवीर (1977), आंखे (1968), राजा (1975), फूल और पत्थर (1966), सत्यकाम (1969), यादों की बारात (1973), यमला पगला दीवाना (2011) - कॉमेडी-एक्शन फिल्म, आया सावन झूमके (1969), जीवन मृत्यु (1970) इत्यादी चित्रपटांचा समावेश आहे.  धर्मेंद्र यांचा पहिला चित्रपट 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' (1960) होता. तर शेवटचा चित्रपट 'इक्कीस' (2025) हा ठरला. जो येत्या 25 डिसेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. 'इक्कीस' हा चित्रपट भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान अरुण खेत्रपाल या तरुण सैनिकाच्या कहाणीवर आधारित आहे. 

About the Author
Tags:
sachin tendulkarmarathi newsdharmendraCricket NewsEntertainment

इतर बातम्या

मोहम्मद सिराजने लाईव्ह सामन्यात कॅमेऱ्याशी केली छेडछाड, नेम...

स्पोर्ट्स