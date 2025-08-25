English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
2011 वर्ल्डकपमध्ये युवराजच्या आधी धोनीला बॅटिंगला पाठवण्याचा निर्णय कोणी घेतला? सचिनने 14 वर्षांनी सत्य केलं उघड

Sachin Tendulkar on 2011 World Cup Final: सचिन तेंडुलकरने 2011 वर्ल्डकपमध्ये महेंद्रसिंग धोनी युवराजच्या आधी खेळण्यासाठी का आला होता याचा खुलासा केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 25, 2025, 10:50 PM IST
2011 वर्ल्डकपमध्ये युवराजच्या आधी धोनीला बॅटिंगला पाठवण्याचा निर्णय कोणी घेतला? सचिनने 14 वर्षांनी सत्य केलं उघड

Sachin Tendulkar on 2011 World Cup Final: 2011 च्या आयसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप फायनलमध्ये महेंद्रसिंग धोनी युवराज सिंगच्या आधी मैदानात उतरला होता. नेमकं यामागे काय कारण होतं याचा खुलासा भारताचा दिग्गज खेळाडू आणि त्यावेळी संघाचा भाग असणारा सचिन तेंडुलकरने केला आहे. भारताने यानिमित्ताने तब्बल 28 वर्षांनी वर्ल्डकप मायदेशी आणला होता. Reddit वरील 'Ask Me Anything' (एएमए) सत्रादरम्यान सचिनने याबद्दल खुलासा केला. वानखेडे स्टेडियमवर 275 धावांचा पाठलाग करताना, विराट कोहली 35 धावांवर बाद झाल्यानंतर भारताची धावसंख्या 114/3 होती. धोनी पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला आणि फॉर्मात असलेल्या युवराज सिंगपेक्षा आधी उतरला होता. धोनीने गंभीरसोबत 109 धावांची भागीदारी केली आणि 79 चेंडूत 8 चौकार आणि दोन षटकारांसह 91  धावा करत नाबाद राहिला. भारताने हा सामना 6 गडी राखून जिंकला. 

सत्रादरम्यान, एका युजरने सचिनला विचारलं की, "हाय सचिन, वर्ल्डकपमध्ये युवराजच्या आधी धोनीला पाठवण्याची कल्पना तुझी होती असा खुलासा विरेंद्र सेहवागने केला होता. ते खरे आहे का आणि अशा धोरणात्मक बदलामागील कारण काय होते?"

सचिनने या प्रश्नावर थेट उत्तर दिलं नाही. त्याने खुलासा केला की डाव्या-उजव्या हाताचे कॉम्बिनेशन असल्याने मुथय्या मुरलीधरन आणि सूरज रणदीव या दोन प्रमुख ऑफ-स्पिनर्सना संघर्ष करावा लागला असता. 2008-10 पासून इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) मध्ये चेन्नई सुपर किंग्ज (सीएसके) कडून खेळताना धोनीने नेटमध्ये मुरलीचा सामना केल्याचा अनुभवही त्याने सांगितला. 

"यामागे दोन कारणे होती (धोनीला वरच्या क्रमांकावर बढती देण्याच्या त्याच्या कल्पनेमागे). डाव्या-उजव्या फलंदाजीच्या जोडीने दोन्ही ऑफ-स्पिनरना निराश केले असते, तसेच मुरलीधरन सीएसकेसाठी खेळला होता (2008-2010पर्यंत) आणि एमएसने त्याला नेटमध्ये 3 हंगाम खेळवले होते," असे सचिनने सांगितले.

सचिनची रणनीतिक प्रतिभा आणि कित्येक वर्षांचा अनुभव याला भारताच्या विजयाने फळ मिळालं. भारताने तब्बल 28 वर्षांनी वर्ल्डकप जिंकला. सचिनला वर्ल्डकप जिंकण्यासाठी सहा वर्ल्डकप वाट पाहावा लागली. सचिनने नऊ सामन्यांमध्ये 53.55 च्या सरासरीने 482 धावा करून भारताचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला, ज्यामध्ये दोन शतके आणि दोन अर्धशतके होती. तो दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता.

1) 2011 क्रिकेट विश्वचषक कधी आणि कुठे झाला?
2011 क्रिकेट विश्वचषक (ICC Cricket World Cup 2011) 19 फेब्रुवारी ते 2 एप्रिल 2011 या कालावधीत भारत, श्रीलंका आणि बांगलादेश येथे आयोजित करण्यात आला. यात एकूण 49 सामने खेळले गेले, ज्यात भारतातील 29, श्रीलंकेतील 12 आणि बांगलादेशातील 8 सामन्यांचा समावेश होता.

2) 2011 विश्वचषक कोणी जिंकला?
भारताने 2011 चा विश्वचषक जिंकला. अंतिम सामन्यात भारताने श्रीलंकेचा 6 गडी राखून पराभव केला. हा सामना 2 एप्रिल 2011 रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर झाला. भारताने 28 वर्षांनंतर (1983 नंतर) विश्वचषक जिंकला.

3) 2011 विश्वचषकाचे स्वरूप काय होते?
हा विश्वचषक एकदिवसीय (50 षटकांचा) स्वरूपात खेळला गेला. यात 14 संघांनी भाग घेतला, जे दोन गटांमध्ये विभागले गेले:  गट A: ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूझीलंड, श्रीलंका, झिम्बाब्वे, कॅनडा, केनिया  
गट B: भारत, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, वेस्ट इंडीज, बांगलादेश, आयर्लंड, नेदरलँड्स
प्रत्येक गटातील अव्वल 4 संघ उपउपांत्यपूर्व फेरीत (Quarter-Finals) पोहोचले, त्यानंतर उपांत्य फेरी आणि अंतिम सामना खेळला गेला.

