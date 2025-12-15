English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'आपण सगळे मुंबईत आहोत...', वानखेडेवर झालं मेस्सीचं जोरदार स्वागत, सचिन तेंडुलकरनेही मराठीतून मानले आभार

Lionel Messi At Mumbai : रविवार 14 डिसेंबर रोजी लिओनेल मेस्सी हा देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत दाखल झाला. येथे वानखेडे स्टेडियम एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. 

पूजा पवार | Updated: Dec 15, 2025, 01:55 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Lionel Messi At Mumbai :  फुटबॉलचा (Football) बादशाह लिओनेल मेस्सी (Lionel Messi) हा तब्बल 14 वर्षांनी भारतात आलाय. मेस्सी तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर असून तो कोलकाता, हैद्राबाद, मुंबई आणि दिल्ली या शहरांमध्ये कार्यक्रम घेऊन त्याच्या फॅन्सना भेटणार आहे. मेस्सीचा हा भारत दौरा त्याच्या भारतीय फॅन्ससाठी खूपच खास आहे. त्यामुळे आपल्या आवडत्या फुटबॉलरची एक झलक पाहायला मिळावी यासाठी फॅन्स भारतातील विविध शहरांमधून मेस्सी भेट देणाऱ्या शहरांमध्ये पोहोचत आहेत. रविवार 14 डिसेंबर रोजी लिओनेल मेस्सी हा देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत दाखल झाला. येथे वानखेडे स्टेडियम (Wankhede Stadium) एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यात फॅन्स सह सेलिब्रिटी आणि राजकीय व्यक्ती देखील मेस्सीला भेटण्यासाठी उपस्थित होते. 

वानखेडेवर घुमला 'सचिन' 'सचिन' चा आवाज : 

वानखेडे स्टेडियमवर लिओनेल मेस्सीचं दणक्यात स्वागत करण्यात आलं. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकर, अभिनेता अजय देवगण, फुटबॉलर सुनील छेत्री इत्यादी उपस्थित होते. मेस्सी वानखेडेवर उपस्थित त्याच्या फॅन्सना भेटला तसेच युवा खेळाडूंसह फुटबॉल सुद्धा खेळला. त्यानंतर ‘प्रोजेक्ट महादेवा‘चं उद्घाटन करण्यासाठी सचिन तेंडुलकरला मैदानात बोलावण्यात आले, तेव्हा मेस्सी समोर असताना संपूर्ण वानखेडे स्टेडियम सचिन, सचिनच्या आवाजाने दुमदुमलं. एवढंच नाही तर सचिनने बोलताना मराठीतून बोलण्यास सुरुवात केली.  

काय म्हणाला सचिन? 

सचिन तेंडुलकरने लिओनेल मेस्सी समोर चाहत्यांना मराठीतून संबोधित केले. सचिन सुरुवातीला म्हणाला, 'नमस्कार मुंबई, काय कसं काय? सर्वप्रथम माझ्या वतीने सर्वांना धन्यवाद.आपण मुंबईत आहोत. तुम्ही ज्यापद्धतीने लिओ, लुईस आणि रॉड्रिग्संचं स्वागत केलं त्यासाठी धन्यवाद'. यानंतर सचिनने पुढे इंग्रजीतून बोलण्यास सुरुवात केली. सचिनच्या या मराठमोळ्या अंदाजाने सर्वांची मनं जिंकली. सचिन तेंडुलकरने मेस्सीला आपली 10 नंबरची भारताची जर्सी भेट केली. ज्यावर सचिनचा ऑटोग्राफ होता. सचिन आणि मेस्सीने सोबत फोटो काढला. हा भारताच्या क्रीडा विश्वातील एक ऐतिहासिक क्षण होता.  

वानखेडे स्टेडियमबाबत सांगितली खास आठवण : 

‘प्रोजेक्ट महादेवा‘चं उद्घाटन करण्यासाठी  आलेल्या सचिनने यावेळी वानखेडे विषयी आपल्या काही आठवणी शेअर केल्या. तो म्हणाला, 'मी इथे वानखेडे स्टेडियममध्ये अनेक क्षण अनुभवलेत. आपण मुंबईला स्वप्न नगरी म्हणतो. याच मैदानात अनेक स्वप्न पूर्ण झाली आहेत. या मैदानावर 2011 साली तुमच्या पाठिंब्याशिवाय सुवर्णक्षण अनुभवता आला नसता'. 

FAQ : 

 लिओनेल मेस्सी भारतात किती वर्षांनंतर आला आहे?
लिओनेल मेस्सी तब्बल १४ वर्षांनंतर भारतात आला आहे.

सचिन तेंडुलकरने मेस्सीला काय भेट दिली?
 सचिनने मेस्सीला आपली १० नंबरची भारताची जर्सी भेट केली, ज्यावर त्याचा ऑटोग्राफ होता.

सचिनने चाहत्यांना कशाप्रकारे संबोधित केले?
सचिनने सुरुवातीला मराठीत बोलून 'नमस्कार मुंबई, काय कसं काय?' असे म्हटले आणि नंतर इंग्रजीत बोलले.

