Marathi News
'तो अजूनही...', इंग्लंडचा जो रुट आपल्या World Recordच्या जवळ पोहोचल्यानंतर सचिन तेंडुलकर स्पष्टच बोलला

Sachin Tendulkar on Joe Root World Record: जो रूट कसोटीत दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज झाला असून, सचिन तेंडुलकरचा रेकॉर्ड मोडण्याची शक्यता आहे. यावर आता स्वत: सचिनने प्रतिक्रिया दिली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 26, 2025, 11:35 AM IST
Sachin Tendulkar on Joe Root World Record: इंग्लंडचा फलंदाज जो रुट कसोटीमध्ये सर्वाधिक धावा कऱणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडण्यापासून फक्त काही पावलं तो दूर आहे. यादरम्यान आता स्वत: सचिनने त्याच्या या रेकॉर्डवर भाष्य केलं आहे. सचिन तेंडुलकरने 200 कसोटी सामन्यांमध्ये 15 हजार 921 धावा करत जागतिक विक्रम केला आहे. तथापि, 13 हजार 543 धावांसह रूट दुसऱ्या स्थानावर असून हा अविश्वसनीय टप्पा गाठण्यापासून फक्त 2378 धावा दूर आहे. रेडिटवरील आस्क मी एनीथिंग (एएमए) सत्रादरम्यान, सचिनला जो रुटबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. त्याला पहिल्यांदा पाहिलंस तेव्हा नेमकी काय प्रतिक्रिया होती? असं त्याला विचारलं. तसंच, त्याने आता 13 हजार कसोटी धावा ओलांडल्या आहेत आणि तो तुझ्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, त्याने तुझ्याविरुद्ध त्याचा पहिला सामना खेळला आहे असंही सांगण्यात आलं. यावेळी सचिनने इंग्लंड क्रिकेट संघाच्या अनुभवी स्टारचं कौतुक केलं. 

सचिनने प्रश्नाचं उत्तर देताना सांगितलं की, "13 हजार धावांचा टप्पा ओलांडणं ही एक उल्लेखनीय कामगिरी आहे आणि तो अजूनही धैर्याने ती करत आहे. 2012 मध्ये जेव्हा मी त्याला पहिल्यांदा नागपूरमध्ये त्याच्या पदार्पणाच्या कसोटी सामन्यात पाहिले तेव्हा मी माझ्या सहकाऱ्यांना ते इंग्लंडच्या भावी कर्णधाराला पाहत आहेत असं सांगितलं होतं. तो ज्या पद्धतीने विकेटचे मूल्यांकन करत होता आणि ज्याप्रमाणे स्ट्राइक रोटेट केला ते पाहून मी जास्त प्रभावित झालो. मला त्याच क्षणी तो एक मोठा खेळाडू होणार हे कळलं होतं," असं सचिन म्हणाला.

2011 वर्ल्डकपमध्ये युवराजच्या आधी धोनीला बॅटिंगला पाठवण्याचा निर्णय कोणी घेतला? सचिनने 14 वर्षांनी सत्य केलं उघड

 

सचिनने त्याआधी चेतेश्वर पुजाराच्या निवृत्तीबद्दल बोलताना  त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला. सचिनने त्याच्या 15 वर्षांच्या उल्लेखनीय कारकिर्दीत दिलेल्या योगदानाबद्दल बोलताना "संघाचा आधारस्तंभ" असा उल्लेख केला. तसंच अभिनंदन करण्यासाठी एक विशेष पत्र लिहिलं. 

पुजाराने ऑक्टोबर 2010 मध्ये पदार्पण केले. गेल्या दोन वर्षांत संघात स्थान मिळवण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या पुजाराने 103 कसोटी आणि पाच एकदिवसीय सामन्यांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केलं. "पुजारा, तुला तिसऱ्या क्रमांकावर खेळताना पाहणं नेहमीच आश्वासक होतं. तू जेव्हा जेव्हा खेळलास तेव्हा तू शांतता, धैर्य आणि कसोटी क्रिकेटसाठी खोल प्रेम दाखवलेस. दबावाखाली तुझे भक्कम तंत्र, संयमसंयम संघासाठी आधारस्तंभ राहिले आहेत," असं सचिनने एक्सवर लिहिलं. 

2011 वर्ल्डकपमध्ये युवराजच्या आधी धोनीला बॅटिंगला का पाठवलं?

एका युजरने सचिनला विचारलं की, "हाय सचिन, वर्ल्डकपमध्ये युवराजच्या आधी धोनीला पाठवण्याची कल्पना तुझी होती असा खुलासा विरेंद्र सेहवागने केला होता. ते खरे आहे का आणि अशा धोरणात्मक बदलामागील कारण काय होते?"

सचिनने या प्रश्नावर थेट उत्तर दिलं नाही. त्याने खुलासा केला की डाव्या-उजव्या हाताचे कॉम्बिनेशन असल्याने मुथय्या मुरलीधरन आणि सूरज रणदीव या दोन प्रमुख ऑफ-स्पिनर्सना संघर्ष करावा लागला असता. 2008-10 पासून इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) मध्ये चेन्नई सुपर किंग्ज (सीएसके) कडून खेळताना धोनीने नेटमध्ये मुरलीचा सामना केल्याचा अनुभवही त्याने सांगितला. 

"यामागे दोन कारणे होती (धोनीला वरच्या क्रमांकावर बढती देण्याच्या त्याच्या कल्पनेमागे). डाव्या-उजव्या फलंदाजीच्या जोडीने दोन्ही ऑफ-स्पिनरना निराश केले असते, तसेच मुरलीधरन सीएसकेसाठी खेळला होता (2008-2010पर्यंत) आणि एमएसने त्याला नेटमध्ये 3 हंगाम खेळवले होते," असे सचिनने सांगितले.

FAQ

1) जो रूट सचिन तेंडुलकरचा कसोटी धावांचा रेकॉर्ड मोडू शकतो का?
सचिन तेंडुलकरने 200 कसोटी सामन्यांत 15,921 धावा केल्या आहेत, जो कसोटी क्रिकेटमधील सर्वाधिक धावांचा रेकॉर्ड आहे. जो रूटने ऑगस्ट 2025 पर्यंत 157 कसोटी सामन्यांत 13,409 धावा केल्या आहेत, आणि तो सचिनच्या रेकॉर्डपासून 2,512 धावा मागे आहे. रूट सध्या वयाच्या 34 व्या वर्षी आहे आणि गेल्या चार वर्षांत त्याने सरासरी 60 पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. जर तो ही फॉर्म आणि फिटनेस कायम ठेवला, तर तो 2027 पर्यंत, विशेषत: 2027 च्या अॅशेस मालिकेदरम्यान, हा रेकॉर्ड मोडू शकतो, असा अंदाज मायकेल वॉन आणि रिकी पॉन्टिंग यांसारख्या तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे

2) जो रूटने सचिन तेंडुलकरचे कोणते रेकॉर्ड मोडले आहेत?
इंग्लंडमधील भारत-इंग्लंड कसोटी सामन्यांत सर्वाधिक धावा: रूटने 16 कसोटी सामन्यांत 1,579 धावा केल्या, तर सचिनने 17 सामन्यांत 1,575 धावा केल्या होत्या.  

कसोटीच्या चौथ्या डावात सर्वाधिक धावा: रूटने 49 डावांत 1,630 धावा केल्या, तर सचिनने 60 डावांत 1,625 धावा केल्या होत्या.  

3) जो रूट आणि सचिन तेंडुलकर यांच्या कसोटी धावांच्या आकडेवारीतील फरक काय आहे?
सचिन तेंडुलकर: 200 कसोटी, 329 डाव, 15,921 धावा, 53.78 सरासरी, 51 शतके, 68 अर्धशतके.  

जो रूट: 157 कसोटी, 289 डाव, 13,409 धावा, 50.93 सरासरी, 38 शतके, 66 अर्धशतके (ऑगस्ट 2025 पर्यंत).  

रूटने कमी सामन्यांत जास्त धावा केल्या आहेत, पण सचिनकडे जास्त शतके आणि चांगली सरासरी आहे. रूटने 2021 पासून त्याच्या फलंदाजीच्या रूपात सुधारणा केली आहे, विशेषत: शतकांचे रूपांतरण दर सुधारला आहे.  

4)  जो रूटला सचिनचा रेकॉर्ड मोडण्यासाठी किती सामने खेळावे लागतील?
रूट सध्या सचिनपेक्षा 2,512 धावा मागे आहे. त्याची सध्याची सरासरी 85.4 धावा प्रति कसोटी आहे, आणि गेल्या दोन वर्षांत ती 93 धावा प्रति कसोटी आहे. जर तो ही फॉर्म कायम ठेवला, तर त्याला अंदाजे 25-30 कसोटी सामने लागतील, जे 2027 च्या मध्यापर्यंत शक्य आहे. इंग्लंड दरवर्षी 12-14 कसोटी सामने खेळते, त्यामुळे रूटकडे पुरेशी संधी आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 



