IND VS PAK : टीम इंडिया समोर पाकिस्तानी खेळाडूचं फायरिंग स्टाईल सेलिब्रेशन; बॅटला बनवलं बंदूक, पुढे जे झालं ते...

IND VS PAK : आशिया कप 2025 चा (Asia Cup 2025) दुसरा सुपर 4 सामना रविवार 21 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात खेळवला जात आहे. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात असून या सामन्यापूर्वी झालेला टॉस टीम इंडियाने (Team India) जिंकला. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी टीम इंडियाच्या गोलंदाजी समोर पाकिस्तानचा सलामी फलंदाज साहिबजादा फरहानने (Sahibzada Farhan) अर्धशतक ठोकलं. मात्र हे अर्धशतक त्याने अगदी शतकाप्रमाणे सेलिब्रिटी केलं. सध्या त्याच्या सेलिब्रेशनचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
टीम इंडियाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडल्यामुळे पाकिस्तान संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. पाकिस्तानचा सलामी फलंदाज साहिबजादा फरहान टीम इंडियाच्या गोलंदाजीवर दोन वेळा बाद होता होता वाचला. मात्र अखेर त्याने 34 बॉलमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं. या अर्धशतकाचं सेलिब्रेशन करताना त्याने बॅट हातात बंदुकीप्रमाणे धरली आणि आकाशात गोळी झाडण्याप्रमाणे ऍक्शन केली. साहिबजादा फरहान हे फायरिंग स्टाईल सेलिब्रेशन सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरतोय. अनेकजण साहिबजादा फरहानच्या या सेलिब्रेशनची खिल्ली उडवतायत.
Sahibzada Farhan celebrating his fifty pic.twitter.com/dmj0APwFyM
— Taimoor Zaman (taimoor_ze) September 21, 2025
सामन्याचा टॉस भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने जिंकल्यावर त्याने प्रथम गोलंदाजी निवडली. त्यानंतर रवि शास्त्रीच्या प्रश्नांची उत्तर दिल्यावर सूर्यकुमार थेट ड्रेसिंग रूमच्या दिशेने वळला. त्याने बाजूला उभ्या असलेल्या पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आगाला पूर्णपणे इग्नोर केले. ना त्याच्याशी हात मिळवला ना त्याच्याकडे पाहिलं. या घटनेचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. यावेळी मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट हे तिथेच उभे होते.
सैम अय्युब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आघा (कर्णधार), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, हारिस रौफ, अबरार अहमद
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह.