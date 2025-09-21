English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IND VS PAK : टीम इंडिया समोर पाकिस्तानी खेळाडूचं फायरिंग स्टाईल सेलिब्रेशन; बॅटला बनवलं बंदूक, पुढे जे झालं ते...

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सुपर 4  चा सामना खेळवला जात असून या सामन्यात पाकिस्तानचा फलंदाज साहिबजादा फरहानने अर्धशतक ठोकलं. यावेळी त्याने फायरिंग स्टाईल सेलिब्रेशन केलं.   

पूजा पवार | Updated: Sep 21, 2025, 10:06 PM IST
IND VS PAK : टीम इंडिया समोर पाकिस्तानी खेळाडूचं फायरिंग स्टाईल सेलिब्रेशन; बॅटला बनवलं बंदूक, पुढे जे झालं ते...
(Photo Credit : Social Media)

IND VS PAK : आशिया कप 2025 चा (Asia Cup 2025) दुसरा सुपर 4 सामना रविवार 21 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात खेळवला जात आहे. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात असून या सामन्यापूर्वी झालेला टॉस टीम इंडियाने (Team India) जिंकला. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी टीम इंडियाच्या गोलंदाजी समोर पाकिस्तानचा सलामी फलंदाज साहिबजादा फरहानने (Sahibzada Farhan) अर्धशतक ठोकलं. मात्र हे अर्धशतक त्याने अगदी शतकाप्रमाणे सेलिब्रिटी केलं. सध्या त्याच्या सेलिब्रेशनचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तानी खेळाडूचं फायरिंग स्टाईल सेलिब्रेशन : 

टीम इंडियाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडल्यामुळे पाकिस्तान संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. पाकिस्तानचा सलामी फलंदाज साहिबजादा फरहान टीम इंडियाच्या गोलंदाजीवर दोन वेळा बाद होता होता वाचला. मात्र अखेर त्याने 34 बॉलमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं. या अर्धशतकाचं सेलिब्रेशन करताना त्याने बॅट हातात बंदुकीप्रमाणे धरली आणि आकाशात गोळी झाडण्याप्रमाणे ऍक्शन केली. साहिबजादा फरहान हे फायरिंग स्टाईल सेलिब्रेशन सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरतोय. अनेकजण साहिबजादा फरहानच्या या सेलिब्रेशनची खिल्ली उडवतायत. 

पाहा व्हिडीओ : 

 न नजर मिळवली न हात : 

सामन्याचा टॉस भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने जिंकल्यावर त्याने प्रथम गोलंदाजी निवडली. त्यानंतर रवि शास्त्रीच्या प्रश्नांची उत्तर दिल्यावर सूर्यकुमार थेट ड्रेसिंग रूमच्या दिशेने वळला. त्याने बाजूला उभ्या असलेल्या पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आगाला पूर्णपणे इग्नोर केले. ना त्याच्याशी हात मिळवला ना त्याच्याकडे पाहिलं. या घटनेचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. यावेळी मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट हे तिथेच उभे होते. 

पाकिस्तान संघ:

सैम अय्युब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आघा (कर्णधार), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, हारिस रौफ, अबरार अहमद

भारतीय संघ :

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह.

About the Author
Tags:
Asia Cup 2025IND vs Pakindia vs pakistanCricket Newsteam india

इतर बातम्या

IND VS PAK : न नजर मिळवली न हात; टॉसवेळी सूर्यकुमार यादवने...

स्पोर्ट्स