टीम इंडियात कोण घेणार साई सुदर्शनची जागा? 'या' मुंबईकर खेळाडूला मिळू शकते संधी

Sai Sudarshan Injured : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात 15 ऑगस्ट पासून दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जाणार आहे. यासाठी जुलै महिन्यात टीम इंडियाची घोषणा करण्यात आलेली. ज्यात जसप्रीत बुमराह सह साई सुदर्शनचा सुद्धा समावेश होता. मात्र या दोघांचं संघात खेळणं हे त्यांना मिळणाऱ्या मेडिकल क्लिअरन्सवर अवलंबून होतं. दुर्दैवाने दोघेही त्यांच्या दुखापतीतून अद्याप पूर्णपणे बरे झालेले नाहीत, ज्यामुळे जसप्रीत बुमराहनंतर आता साई सुदर्शनला सुद्धा भारत विरुद्ध श्रीलंका टेस्ट सीरिजमधून बाहेर पडावं लागलं आहे. बीसीसीआयने स्वतः शनिवारी याबाबत पोस्ट करून माहिती दिली. त्यानंतर आता संघात साई सुदर्शनची जागा कोण घेणार यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
श्रीलंका दौऱ्यावर साई सुदर्शनची जागा घेण्यासाठी दोन दावेदार समोर येत आहेत. एका प्रसिद्ध वृत्तपत्राच्या रिपोर्टनुसार सरफराज खान किंवा शेख रशीद यांना भारतीय संघात स्थान मिळू शकते. मुंबईचा फलंदाज सरफराज खान त्याच्या फिटनेस टेस्टसाठी आधीपासूनच सीओईमध्ये आहे. त्याला तिथे गेलेल्याला जवळपास एक आठवडा झालाय. तर तिकडेच डाव्या हाताचे फलंदाज राशिद खानला सुद्धा रविवारी बंगळुरूमध्ये रिपोर्ट्स काढण्यासाठी सांगण्यात आलं.
21 वर्षांचा शेख रशीद हा मागच्या महिन्यात इंडिया ए सह अधिकृतपणे श्रीलंकेत गेला होता. यावेळी त्याने फलंदाजीने 45, 63 आणि 20 धावा केल्या. 2022 च्या 19 वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेत भारतीय संघाचा भाग असलेला रशीद आंध्रसाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो. त्याने 29 प्रथम श्रेणी सामन्यांत 47 च्या सरासरीने 1959 धावा केल्या आहेत. यामध्ये पाच शतके आणि दहा अर्धशतकांचा समावेश आहे.
सरफान खानने भारतासाठी 6 टेस्ट सामने खेळले असून त्याने तीन अर्धशतक आणि एक शतक सुद्धा ठोकलं आहे. इंग्लंड विरुद्ध 2024 रोजी झालेल्या टेस्ट सामन्यात त्याचं पदार्पण झालं होतं. त्यानंतर न्यूझीलंड विरुद्ध वानखेडे स्टेडियमवरील तिसरा टेस्ट सामना हा त्याने टीम इंडियाकडून खेळलेला शेवटचा सामना आहे. त्यानंतर त्याला टीम इंडियात संधी मिळालेली नाही. मात्र आता मीडिया रिपोर्ट्सनुसार निवडकर्त्यांच्या नजरेत असल्याने, काही प्रमुख व्यक्तींनी सरफराजला देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये फलंदाजीच्या क्रमवारीत वरच्या स्थानावर फलंदाजी करण्याचा सल्ला दिला आहे. सरफराज हा फिरकी गोलंदाजीचा उत्कृष्ट सामना करणारा खेळाडू मानला जातो आणि त्याने आपल्या फिटनेसवर खूप मेहनत घेतली आहे. सरफराज खान हा मुंबईकर असून तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मुंबई संघाकडून खेळतो.