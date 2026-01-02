वर्षाच्या सुरुवातीलाच टीम इंडियाला मोठा धक्का, 'या' स्टार क्रिकेटरला दुखापत, वेदनेनं कळवळत नेलं मैदान बाहेर

Sai Sudarshan : मागील काही महियांपासून टीम इंडियाला (Team India) दुखापतीचं ग्रहण लागलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टेस्ट आणि वनडे सीरिजमध्ये टीम इंडियाचे स्टार फलंदाज श्रेयस अय्यर आणि शुभमन गिलला दुखापत झाली होती. त्यातून हे दोघे सावरतायत तेवढ्यात अजून एका स्टार क्रिकेटरला दुखापत झाल्याची घटना समोर आली आहे. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये अनेक टीम इंडियातील क्रिकेटर खेळत असून यात साई सुदर्शनला दुखापत झाली. साई सुदर्शनच्या (Sai Sudarshan) उजव्या बाजूला बरगड्यांना दुखापत झाली आहे, ज्यामुळे तो विजय हजारे स्पर्धेतील उर्वरित सामन्यांमधून बाहेर पडला आहे. या दुखापतीमुळे साई सुदर्शन हा विजय हजारे ट्रॉफीच्या उर्वरित सामन्यातून बाहेर झाला आहे.
26 डिसेंबर साई सुदर्शन मध्य प्रदेशच्या संघाविरुद्ध 51 धावांची खेळी करत होता, त्याचवेळी त्याला ही दुखापत झाली. विकेट्समध्ये पळत असताना त्याने डाइव्ह मारली आहे, त्याचवेळी त्याच्या उजव्या बाजूच्या बरगड्यांना दुखापत झाली. या दुखापतीनंतर साई सुदर्शन तामिळनाडूकडून पुढील दोन सामने खेळू शकणार नाही. 29 डिसेंबर रोजी कर्नाटक आणि 31 डिसेंबर रोजी झारखंड विरुद्ध होणारे सामने साई मिस करू शकतो. कर्नाटक विरुद्ध सामन्यापूर्वीच तो बंगळुरू येथील सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमध्ये उपचार घेण्यासाठी पोहोचला.
जवळपास एक आठवड्यापूर्वी नेट्समध्ये अभ्यास करताना साई सुदर्शनला बॉल लागला होता. ज्यामुळे त्याला बरगड्यांमध्ये थोडी दुखापत होती. पण त्याने याला गंभीर मानलं नाही. पण सामन्यादरम्यान लागवलेली डाइव्ह त्याच्यासाठी नुकसानदायक ठरली. सिटीस्कॅनमध्ये हे स्पष्ट झालं की त्याच्या उजव्या बाजूला असणाऱ्या सातव्या बरगडीमध्ये फ्रॅक्चर आहे. परंतु हाडं त्याच्या जागेवरून हललेलं नाही. साई सुदर्शनचं रिहॅब सुरु झालेलं आहे. तो सध्या CoE मधील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली खालच्या शरीराच्या तंदुरुस्ती आणि कंडिशनिंगवर काम करत आहे. त्याची बरगडी पूर्णपणे बरी होईपर्यंत तो अपर बॉडी ट्रेनिंग करणार नाही. 7 ते 10 दिवसांत वेदना कमी झाल्यानंतर, तो हळूहळू शरीराच्या वरच्या भागाची ताकद आणि कंडिशनिंग सुरू करेल अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा : 'मला अपमानित केलं गेलं....', राजीनामा दिल्यावर पाकिस्तानच्या कोचने मोहसिन नक्वीबाबत केला मोठा खुलासा
आयपीएलमध्ये साई सुदर्शन गुजरात टायटन्सकडून खेळतो, त्याला दुखापत झाली असली तरी दिलासादायक गोष्टी अशी की तो खूप वेळ मैदानापासून बाहेर राहण्याची शक्यता नाही. साईच्या बरगड्यांना ज्या प्रकारचं फ्रॅक्चर झालंय त्याला सहसा शस्त्रक्रियेची आवश्यकता नसते, कारण अशा परिस्थितीत हाड तुटलेलं असतं पण ते त्याच्या जागेवरून हललेलं नसतं. तो विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) च्या पहिल्या काही सामन्यांना आणि 2025-26 रणजी ट्रॉफीच्या दुसऱ्या टप्प्याला मुकण्याची शक्यता आहे, परंतु तो पूर्णपणे तंदुरुस्त असेल आणि आयपीएल 2026 साठी उपलब्ध असेल.