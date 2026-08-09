/साई सुदर्शनच्या बदली खेळाडूची BCCIने केली घोषणा! CSKच्या स्टार खेळाडू कसोटी संघात

Sai Sudharsan replacement : 15 ऑगस्टपासून भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेला सुरुवात होणार आहे. भारताच्या संघासाठी ही मालिका महत्त्वाची असणार आहे, टीम इंडियाला हे दोन्ही सामने जागतिक कसोटी चॅम्पियनशीप फायनलमध्ये टिकून राहण्यासाठी भारताच्या संघाला जिंकणे अनिवार्य आहे. ही मालिका सुरु होणाआधीच भारताच्या संघाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. जसप्रीत बुमराह, नितीश कुमार रेड्डी, साई सुदर्शन, हर्षित राणा यासांरखे खेळाडू संघाबाहेर दुखापतीमुळे झाले आहेत. आता बीसीसीआयने साई सुदर्शनच्या बदली खेळाडूची घोषणा केली आहे. यामध्ये सीएसकेच्या स्टार खेळाडूला कसोटी संघामध्ये स्थान मिळाले आहे.
बीसीसीआयने सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये बीसीसीआयने लिहीले आहे की, साई सुदर्शन #SLvIND कसोटी मालिकेतून बाहेर पडला; त्याच्या जागी सरफराज खानची निवड करण्यात आली आहे. मागील काही मालिकांमध्ये सरफराज खानला स्थान मिळवण्यासाठी सातत्याने कष्ट करावे लागत होते. साई सुदर्शनच्या जागेवर आता त्याला खेळण्याची संधी मिळाली आहे आता त्याला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. आयपीएल 2026 मध्ये त्याने सीएसकेच्या संघासाठी चांगली कामगिरी केली होती पण तो फॅारमॅट वेगळा होता.
NEWS— BCCI (@BCCI) August 9, 2026
Sai Sudharsan ruled out of the #SLvIND Test series; Sarfaraz Khan named replacement.
Details #TeamIndia https://t.co/lF6h8jabZd pic.twitter.com/Dk0C4HI37p
साई सुदर्शनच्या जागेवर सरफराज खानला संघामध्ये स्थान मिळाल्यानंतर सरफराज खान लवकरच भारतीय संघामध्ये स्थान मिळणार आहे. त्यानंतर भारतीय संघ पहिल्या कसोटीसाठी गॉलकडे रवाना होईल. भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील कसोटी मालिकेतील पहिला सामना 15 ऑगस्ट 2026 पासून गॉलमध्ये खेळला जाईल. सरफराज खानसाठी भारतीय कसोटी संघात परतण्याची ही एक महत्त्वपूर्ण संधी असेल.
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मागील काही दिवसांपासून अनेक संघामध्ये बदल करण्यात आले आहेक, यामध्ये जसप्रीत बुमराह हा दुखापतीमुळे बाहेर झाला आहे त्याचबरोबर नितीश कुमार यासारख्या खेळाडूंना दुखापतीमुळे मालिकेतून बाहेर व्हावे लागले आहे त्यांच्या जागेवर टीम इंडियाचे युवा खेळाडूंना भारतीय संघात स्थान देण्यात आले आहे.
शुभमन गिल (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), यशस्वी जयस्वाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी, सरफराज खान.