English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • परिणीती चोप्रा अन् सायना नेहवालचा Follow- Unfollow गेम; मी कधीच तिला... बेडमिंटनपटूचं वक्तव्य चर्चेत

परिणीती चोप्रा अन् सायना नेहवालचा Follow- Unfollow गेम; 'मी कधीच तिला...' बेडमिंटनपटूचं वक्तव्य चर्चेत

Bollywood News: बॉलिवूड सेलिब्रिटी नेहमी कोणत्याना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत येत असतात. दरम्यान सोशल मीडियावर परिणीतीने सायनाला अनफॉलो केल्याची बातमी तुफान व्हायरल होत असताना या विषयावर बेडमिंटनपटूने दिलेल्या उत्तराने सगळ्यांच्या नजरा वळवल्या आहेत. सविस्तर जाणून घ्या. 

प्रिती वेद | Updated: Jan 31, 2026, 01:15 PM IST
परिणीती चोप्रा अन् सायना नेहवालचा Follow- Unfollow गेम; 'मी कधीच तिला...' बेडमिंटनपटूचं वक्तव्य चर्चेत

Parineeti Chopra: बॉलिवूड अभिनेत्री परिणीती चोप्रा आणि भारताची आघाडीची बॅडमिंटनपटू सायना नेहवाल सध्या सोशल मीडियामुळे चर्चेत आल्या आहेत. दोघींनी एकत्र काम केले असले तरी आता त्यांच्यात काहीतरी बिनसल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. कारण सोशल मीडियावर परिणीतीने सायनाला अनफॉलो केल्याचे समोर आले आहे. चित्रपटांमुळे नाही तर अशा एका छोट्या पण लक्षवेधी कारणामुळे हे नावं चर्चेत आली आहेत. चाहत्यांमध्ये यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत असून, नेमकं प्रकरण काय आहे हे जाणून घेण्याची उत्सुकता वाढली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

परिणीती चोप्रा काही काळापासून चित्रपटांपासून दूर आहे. 2024 मध्ये आलेल्या अमर सिंह चमकिला या चित्रपटात ती शेवटची झळकली होती. तिच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा चित्रपट म्हणजे सायना नेहवालची बायोपिक. 2021 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटात परिणीतीने सायनाची भूमिका साकारली होती आणि तिच्या अभिनयाचं सर्वत्र कौतुक झालं होतं.

सायना-परिणीती अनफॉलो प्रकरण

अलीकडे चाहत्यांनी सोशल मीडिया अकाउंट्स तपासल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात आली. सायना नेहवाल अजूनही परिणीती चोप्राला फॉलो करते, मात्र परिणीती सायनाला फॉलो करत नाही. यामुळे दोघींमध्ये वैयक्तिक मतभेद असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. काहींनी याला गैरसमज म्हटलं, तर काहींनी नात्यात दुरावा असल्याचा अंदाज लावला.

या चर्चांवर स्वतः सायना नेहवालने प्रतिक्रिया दिली आहे. एका पॉडकास्टमध्ये तिला थेट याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. यावर सायनाने अगदी साध्या शब्दांत उत्तर दिलं. तिने सांगितलं की, परिणीतीने तिला अनफॉलो केलं आहे हे तिला मुळीच माहिती नव्हतं. तिचं आयुष्य सराव, स्पर्धा आणि कार्यक्रमांमध्ये इतकं व्यस्त असतं की अशा गोष्टींकडे लक्ष देण्यास वेळच मिळत नाही, असं तिने स्पष्ट केलं.

मैत्रीपेक्षा कामापुरताच संबंध

सायनाने पुढे आणखी एक महत्त्वाची बाब सांगितली. तिच्या आणि परिणीतीमध्ये कधीही खास मैत्री नव्हती, असं ती म्हणाली. बायोपिकसाठी जेव्हा परिणीतीने तिची भेट घेतली, तेव्हा झालेलं बोलणं पूर्णपणे कामापुरतंच होतं. सायनाचं आयुष्य, संघर्ष आणि प्रवास समजून घेण्यासाठी त्या भेटी झाल्या, पण त्यातून वैयक्तिक नातं तयार झालं नाही.

हे ही वाचा: मोठे स्टार्स गप्प होते पण ती... अंडरवर्ल्डविरुद्ध आवाज उठवणारी 'ही' टॉपची अभिनेत्री आहे तरी कोण?

सायनाच्या मते, दोघींना एकत्र वेळ घालवण्याच्या संधी फारच कमी मिळाल्या. त्या कधीही लंच किंवा डिनरसाठी एकत्र गेल्या नाहीत. त्यामुळे सोशल मीडियावर फॉलो किंवा अनफॉलो याला फारसं महत्त्व देऊ नये, असा अप्रत्यक्ष संदेशही सायनाने दिला. सध्या तरी या प्रकरणामुळे कोणताही वाद नसून, हा विषय केवळ चर्चेपुरताच मर्यादित असल्याचं स्पष्ट होत आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
PARINEETI CHOPRASaina NehwalSocial Media UnfollowBollywood NewsCelebrity Buzz

इतर बातम्या

धावती लोकल पकडताना महिलेचा मृत्यू, बदलापूर रेल्वे स्थानकाती...

मुंबई बातम्या