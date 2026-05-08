/भारतीय संघाला मिळणार नवा कोच, फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये घेतलेत 600 हून अधिक विकेट, स्वतः गंभीरने केली शिफारस

Sairaj Bahutule Likely To Be Team India Bowling Coach : भारतीय संघाच्या कोचिंग स्टाफमध्ये नव्या स्पिनर बॉलिंग कोचची एंट्री होऊ शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार आयपीएल २०२६ मध्ये पंजाब किंग्सचा स्पिनर बॉलिंग कोचची टीम इंडियाच्या कोचिंग स्टाफमध्ये वर्णी लागू शकते. गौतम गंभीरने स्वतः त्याची शिफारस केली असल्याची माहिती आहे.
Sairaj Bahutule Likely To Be Team India Bowling Coach : आयपीएल 2026 चा सीजन संपायला आता अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत, त्यानंतर टीम इंडिया पुन्हा त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या वेळापत्रकात ऍक्टिव्ह होईल. मात्र यावेळी जेव्हा टीम इंडिया मैदानावर उतरेल तेव्हा त्यात काही नवीन चेहरे सुद्धा दिसतील. एका रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, टीम इंडियाचं नेतृत्व बदलू शकतं, म्हणजेच सूर्यकुमार ऐवजी श्रेयस अय्यर याच्याकडे संघाचं कर्णधारपद सोपवण्यात येऊ शकतं. मात्र मीडिया रिपोर्ट्सनुसार माहिती समोर येतेय की फक्त नेतृत्वातच नाही तर कोचिंग स्टाफमध्ये सुद्धा बदल पाहायला मिळू शकतो. रिपोर्ट्सनुसार टीम इंडियाला आता एक नवा कोच मिळणार आहे ज्याचं नाव साईराज बहुतुले असं आहे.
क्रिकेबझच्या रिपोर्टनुसार खुलासा करण्यात आला आहे की बीसीसीआय लवकरच माजी स्पिनर साईराज बहुतुले याला भारतीय पुरुष संघाच्या कोचिंग स्टाफमध्ये समाविष्ट करण्याची शक्यता आहे. भारतीय संघ आणि मुंबई क्रिकेट संघाचा माजी स्पिनर साईराज बहुतुले याला भारतीय कोचिंग स्टाफमध्ये स्पिनर बॉलिंग कोच म्हणून समाविष्ट करण्यात आलं आहे. हेड कोच गौतम गंभीर सोबत त्याचं डिस्कशन झालं असून यानंतर त्याला स्पिनर बॉलिंग कोच म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत सहमती दिली आहे. माहिती अशी आहे की गौतम गंभीर याने स्वतः साईराज बहुतुले यांच्या नावाची शिफारस केली होती.
साईराज बहुतुले हे आयपीएल 2026 मध्ये पंजाब किंग्सचे स्पिनर बॉलिंग कोच आहेत. गौतम गंभीर हा स्पिनर कोच साईराज बहुतुलेच्या कामाने खूप प्रभावित आहे. साईराज बहुतुले हे यापूर्वी राजस्थान रॉयल्सचा सुद्धा भाग राहिलेत. नॅशनल क्रिकेट अकॅडमीमध्ये स्पिनर बॉलिंग कोच असणाऱ्या साईराज हे अनेकदा वेगवेगळ्या सीरिजमध्ये टीम इंडियाच्या कोचिंग स्टाफमध्ये दिसले आहेत. साईराज बहुतुले यांचा कोचिंग रिज्युमे सुद्धा खूप मजबूत असून ते टीम इंडियाच्या सेटअप सुद्धा जाणून आहेत. अशातच जर त्यांना टीम इंडियात यायचं असेल तर पंजाब किंग्स पासून वेगळं व्हावं लागेल.
साईराज बहुतुले हे सध्या 53 वर्षांचे असून भारतीय संघाकडून टेस्ट सामने खेळले आहेत. माजी लेग स्पिनर असलेल्या साईराज बहुतुलेचं करिअर हे खूप मोठं नव्हतं. त्याने कारकिर्दीत फक्त २ सामने खेळले आणि त्यात ३ विकेट घेतले. साईराज बहुतुलेने ८ वनडे सामन्यात २ विकेट घेतल्या आहेत. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये साईराज बहुतुल हे एक मोठं नाव आहे. मुंबई, विदर्भ, आंध्र प्रदेश सर्कहून संघांसाठी खेळलेला साईराज बहुतुले याने फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये 188 सामन्यात 630 विकेट घेतल्या. सोबतच ३१ च्या सरासरीने त्याने 6000 हून अधिक धावा केल्या.