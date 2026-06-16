'श्रीलंकेच्या खेळाडूंना कसे वागायचे हे शिकवले पाहिजे...' वादावर भारताचे कोच संतापले! बीसीसीआयने केली कारवाई

श्रीलंकेमध्ये सध्या भारत अ, श्रीलंका अ आणि अफगाणिस्तान अ यांच्यामध्ये ट्राय सिरीज सुरु आहे. यामध्ये भारताच्या संघाला दोन सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. टीम इंडियाने पहिल्या सामन्यात विजय मिळवला होता, त्यानंतर संघाला सलग दोन सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला. ट्राय सिरीजचा भारत अ संघाचा सामना श्रीलंकेविरुद्ध 15 जून रोजी खेळवण्यात आला, हा रोमांचक सामना सुपर ओव्हरपर्यत हा खेळ गेला. या सुपर ओव्हरमध्ये श्रीलंकेच्या संघाने बाजी मारली, या सामन्यात मोठा ड्रामा पाहायला मिळाला. एकिकडे तिलक वर्माचा पंचाशी वाद तर दुसरीकडे वैभव सुर्यवंशीचे श्रीलंकेच्या खेळाडूंशी भांडण.
श्रीलंका 'अ' संघाकडून सुपर ओव्हरमध्ये भारताचा पराभव झाल्यानंतर, हा 15 वर्षीय खेळाडू एका तीव्र शाब्दिक चकमकीत सामील झाला होता, ज्याचे रूपांतर जवळपास हाणामारीत झाले होते. यावर भारताचे फिरकी गोलंदाज प्रशिक्षक बहुतुले यांनी संताप व्यक्त केला. या प्रकरणावर बहुतुले यांनी सांगितले की, ही एक दुर्दैवी घटना होती, पण त्याला कशामुळे राग आला हे आम्हाला माहीत नाही, कारण मी त्याला ओळखतो आणि वैभव खूप शांत स्वभावाचा आहे. मला खात्री आहे की तिथे अनुभवी प्रशिक्षक आहेत जे त्याला योग्य मार्गदर्शन करतील, असे प्रशिक्षकाने सांगितले.
प्रशिक्षकांनी पुढे असेही सांगितले आहे की, "श्रीलंकेच्या खेळाडूंनाही मैदानावर कसे वागावे हे शिकवले पाहिजे." बहुतुले यांनी सूर्यवंशी यांच्यासोबत विविध वयोगट स्तरांवर काम केले आहे. या घटनेवर अनेक खेळाडूंनी प्रतिक्रिया दिली आहे आणि त्यांनी वैभव सुर्यवंशीच्या वतीने देखील मत मांडले आहे. यामध्ये श्रीलंकेच्या खेळाडूंच्या चुकीबद्दल त्यांनी सांगितली आहे.
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सोमवारी, 15 जून रोजी, श्रीलंका 'अ' संघाने भारत 'अ' संघाला एका रोमांचक सुपर ओव्हरमध्ये पराभूत केल्यानंतर ही घटना घडली. या प्रकरणी बोलताना, देवजित सैकिया यांनी भारतीय संघासाठी स्पर्धा हेच प्राधान्य असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, खेळाडूंनी विचलित न होता चांगली कामगिरी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, कारण त्यांच्यापैकी बरेच जण वरिष्ठ राष्ट्रीय संघात भविष्यातील संधींसाठी स्पर्धा करत आहेत. महत्त्वाच्या स्पर्धांदरम्यान खेळाडूंच्या बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा मंडळाचा कोणताही हेतू नाही. त्यांच्या मते, संघाला मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी कोचिंग स्टाफ आणि सपोर्ट स्टाफवर आहे.